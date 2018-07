/Поглед.инфо/ Според Джеймс Даймон, ръководителят на най-голямата американска банка, президента на САЩ „трябва да обяви извънредно положение“ и да прокара редица държавни програми в САЩ, както по време на Втората световна война. Това заяви председателят на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на JP Morgan Chase в интервю за телевизионния канал CNN.

JPMorgan CEO Jamie Dimon spoke to CNNMoney in an exclusive interview on the trade war, President Trump, and a US infrastructure «emergency.» Here's what he told us https://t.co/KLsloU8YW3 pic.twitter.com/3CfIJqKYYJ

— CNNMoney (@CNNMoney) 23 юли 2018 г. „Ние трябва да съберем всички ръководители в една стая и да им кажем – ние имаме проблем. Ако аз бях президент на САЩ аз бих обявил извънредно положение в страната. Ние имаме извънредно положение в инфраструктурата и в училищата на много градове в страната. Аз бих прокарал програми както по време на Втората световна война и бих обявил извънредно положение по инфраструктурата и образованието. Ако правилно помня, тези проблеми вече ни струват по 100 млрд. на година. Не може да се каже, че не сме се опитвали да решим тези проблеми. Трябва ни правилното изпълнение на правилните програми. Или няма да помогнем на тези деца в проблемните училища и няма да построим мостове и други обекти и със сигурност няма да отстраним проблема за неравенството в САЩ“. Даймън: САЩ станаха най-голямата бюрокрация на планетата JP Morgan: срам ме е пред Китай за инфраструктурата на САЩ. По-рано Даймън, както отбеляза порталът „Вести. Икономика“, заяви, че в САЩ са се изострили бюрократичните проблеми. Според него, една от основните причини за започналото изоставане на САЩ в инфраструктурата в сравнение с Китай е най-високоплатения топ мениджър в американския банков сектор през последните години. За това съобщава Рамблер.

Превод: М. Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели