/Поглед.инфо/ Коментар на доклада на Националния съвет по разузнаването на САЩ от януари 2017 г., озаглавен "Световни тенденции: Парадоксите на прогреса", предоставен на Конгреса на САЩ от директора на националното разузнаване. Докладът обвинява Русия за всички смъртни грехове: разгръщане на агресия в различни региони на света, кибератаки срещу САЩ и други страни, разпалване на нова "студена война" и дори... за подготовката на световна война! В същото време, докладът съдържа сериозен анализ и представлява значителен интерес за концептуално осмисляне на проблемите на световната сигурност и на националната сигурност на Русия.

Според докладът, усложняването на технологиите – изкуственият интелект, автоматизацията и другите новости – в дългосрочен план заплашват съществуването на голям брой работни места, включително във високотехнологичното производство и „белите якички”. Роботите все по-често ще заменят хората. Това ще доведе до по-ниски заплати, а оттам и до по-ниски доходи.

Технологиите ускоряват прогреса, но предизвикват противоречия. Някои прогнози, като тази за студения ядрен синтез, все още не са реалност. Докато други технологии се развиха по-бързо отколкото експертите предполагаха. През последните години науката направи пробив в редактирането и манипулирането на гени (като CRISPR). Това открива нови възможности в областта на биотехнологиите, но създава и нови предизвикателства и конфликти. Новите информационни и комуникационни технологии ще окажат съществено влияние върху финансовия сектор и оттам – върху системната стабилност и сигурността на финансовата инфраструктура. Технологиите ни заставят да се замислим за фундаменталния въпрос: ще го бъде ли човекът?

Икономическата, информационната и политическата унификация през последните 25 години са придружени от засилване на съществуващите и проявлението на нови етнически, културни, религиозни и други общности, тоест към явление, което наричаме „въстание на идентичността”. Оттук произтича непреодолимото противоречие между императивите на глобално-технологичното, икономическото и финансовото развитие и изискванията за оцеляване на културните, религиозните и другите идентичности. Съвременните държави представляват преходна форма от етнически, културни и отчасти религиозни еднородни общества към нови по-сложни образувания. Такива образувания тепърва ще търсят адекватната си политическа форма, която да дойде на мястото на сегашната държавност. А това е лошо както за елитите, така и за населението. И води до глобален безпорядък – благодатна почва за развитието на тероризма, престъпността и засилване на безотговорността на държавата.

(рус.ез.)

Разведка США: преступность, терроризм и новые технологии ближайшего будущего

(Доклад Национального разведывательного Совета США "Глобальные тренды: парадоксы прогресса").

Российские СМИ уже сообщали о новом докладе Национального разведывательного Совета США «Глобальные тренды: парадоксы прогресса», подготовленного офисом Директора национальной разведки для в январе 2017 года представления в Конгрессе США. Совершенно справедливо указывалось на явно антироссийский характер доклада. Россию в докладе обвиняют во всех смертных грехах: в развязывании агрессии в различных регионах, кибератаках на США и другие страны, разжигании новой «холодной войны» и даже … в подготовке к мировой войне!

Эти положения доклада — на совести его составителей. Но, в то же время, нельзя обойти вниманием ряд положений доклада, которые являются плодами серьезной аналитики и представляют значительный интерес для концептуального осмысления проблем мировой безопасности и национальной безопасности России.

Многие выдающиеся ученые (Жак Аттали, Мэтью Барроуз, Элвин Тоффлер и др.) строили свои модели ближайшего будущего, исходя из того, что преступность и терроризм не только не уменьшатся, а станут реальными угрозами для человечества. На таких же позициях стоят многие исследовательские коллективы, делающие прогностические оценки в докладе разведсообщества США.

Авторы доклада, например, полагают, что несмотря на технический прогресс последних десятилетий, глобальные тенденции, указывают на темное и сложное ближайшее будущее. Преобладающая направленность изменений – это возрастание напряженности отношений в ближайшем будущем.

Меняется мировая экономика. В ближайшем будущем сохранится слабый экономический рост. Крупнейшие экономики столкнутся с сокращением рабочей силы и уменьшением прироста производительности труда. До настоящего времени не удалось странам G7 полностью восстановить экономическую ситуацию после финансового кризиса 2008-2009 гг. Они имеют большие долги, сохраняется слабый спрос. Население высказывает сомнения относительно глобализации.Низкие темпы экономического роста будет вести к социальной напряженности в развитых странах, и увеличивать бедность – в развивающихся.

Технология ускоряет прогресс, но усиливает противоречия. Быстрый технологический прогресс приведет к более быстрым изменениям и новым возможностям. Он также обострит противоречия между победителями и проигравшими в экономической гонке как внутри отдельных стран, так и в глобальном масштабе. Автоматизация и искусственный интеллект способны изменять экономику быстрее, чем система управления адаптируется к этим переменам. Прогресс искусственного интеллекта и робототехники ведет к тому, что число рабочих мест, подлежащих автоматизации намного превышает число вновь создаваемых рабочих мест, связанных с разработкой и обслуживанием сложной техники. Кроме того, автоматизация снижает зависимость развитых стран от миграционных потоков, и затрудняет трансферт технологий и капитала для бедных стран.

Управление становится более трудным. Население потребует у правительств обеспечить безопасность и процветание. Однако невысокие доходы, недоверие, поляризация и разнородность запросов различных групп населения будут препятствовать деятельности правительства. Технологии позволят расширить круг игроков, которые смогут блокировать или обходить политические действия. Регулирование глобальных процессов усложнится, т.к. придется считаться с неправительственными организациями, корпорациями и небольшими группами. Это приведет к переходу от международной системы управления и согласований к ситуационному решению по частным вопросам.

Изменится природа конфликтов. Риск возникновения конфликтов увеличится из-за расхождения интересов среди ведущих держав, увеличения террористической угрозы, длительной нестабильности в слабых государствах и распространения смертельных, разрушительных технологий. Разрушающие общества и несостоявшиеся государства станут более распространенным явлением. Они будут обладать высокоточным оружием дальнего радиуса действия, кибер- и роботосистемами для проникновения в целевые инфраструктуры издалека, и более доступными технологиями для создания оружия массового уничтожения.

В течение следующих 20 лет настоящие и будущие тенденции будут вести в беспрецедентном темпе к увеличению числа и сложности проблем. Наиболее разрушительными из них будут кибератаки, терроризм и экстремальные погодные условия.

Демографические изменения повлияют на работоспособность, социальное обеспечение и социальную стабильность. Богатый мир стареет, в то время как большая часть бедного мира - нет. Все больше и больше людей живут в городах. Некоторые из них становятся все более уязвимыми в результате природных катаклизмов. Борьба за хорошую работу приобретает глобальный масштаб, в то время как технологии разрушают рынок труда. Технологии будут способствовать расширению возможностей отдельных лиц и небольших групп объединять людей. В то же время, ценности, национализм и религия будут все больше разделять их.

На национальном уровне разрыв между популярными ожиданиями от правительственных действий и реальными действиями будет увеличиваться. Сама демократия уже не может быть принята как само собой разумеющееся явление. За ее сохранение придется бороться. На международном уровне концентрация власти в отдельных элитных группах ухудшит коллективное взаимодействие против глобальных проблем.

Растет риск возникновения конфликтов. Война будет все меньше и меньше походить на войны прошлого. Сотрется разница между миром и войной, тылом и фронтом, между регулярными подразделениями армий и иррегулярными формированиями. Все чаще конфликты будут происходить не на поле боя. А в киберпространстве, финансово-экономической и ментальной сферах. Хронические угрозы загрязнения воздуха, нехватка воды и изменение климата станут более заметны. Это приведет к серьезным столкновениям. Среди крупных держав, элит и населения, чем дальше, тем больше, нет согласия в путях решения глобальных и региональных проблем. Динамика развития приходит в острое противоречие с расстройством системы глобального управления.

Вечно молодое население. В некоторых африканских и азиатских странах средний возраст населения будет 25 лет или меньше. Это относится к Сомали, Пакистану, Афганистану, Ираку и Йемену. Это обусловлено одновременным действием трех факторов. В странах Азии и Африки, особенно население которых исповедует ислам, очень высокие темпы рождаемости. Авторитарные режимы, находящиеся у власти в большинстве африканских и азиатских стран, не делают ничего, либо делают мало для развития здравоохранения и социальной помощи. Поэтому в этих странах очень высокий уровень смертности среди всех демографических групп и низкая продолжительность жизни. Наконец, это регионы, где практически не прекращаются войны, внутренние столкновения и очень высок уровень гражданского насилия. (А это означает, что именно эти регионы в опережающем темпе будут пополнять ресурсы террористов, наркомафии и других преступных образований - Е.Л. и В.О.)

Большинство людей живет в городах. Демографические тенденции усилят давление на правительства, особенно в сфере услуг и здравоохранения. Половина населения земного шара в данный момент проживает в городах. К 2050 г. прогнозируется рост городского населения до двух третей от всего земного населения.

Стареющие страны, которые приспосабливают здравоохранение, пенсии, благосостояние, занятости и военные системы под новые обстоятельства, вероятно, успешно выдержат демографические тенденции, в то время как страны с молодым населением получат большую выгоду, если сосредоточатся на проблемах образования и занятости. ( Это — в идеале, но , скорее всего, молодое население этих стран чаще будет связывать свое выживание с участием в бандах и террористических организациях — Е.Л. и В.О..)

Все больше людей находятся в движении

Миграция сохранит высокие темпы в течение следующих двух десятилетий. Люди ищут экономические возможности, бегут от конфликтов и ухудшающихся условий окружающей среды. Число международных мигрантов достигло самых высоких показателей в 2015 г.- 310 млн. человек. Получается, что один из 112 человек в мире – это мигрант. Рост в числа иммигрантов и беженцев продолжится из-за глобальной экономической дифференциации, постоянных конфликтов и усиливающейся этнической и религиозной напряженности. Число мигрирующих людей сохранится на высоком уровне или даже увеличится из-за ухудшения экологических условий в предстоящие 20 лет.

Большинство мигрантов - мужчины. Недавнее увеличение доли мужчин в миграционных потоках с Ближнего Востока, из Восточной и Южной Азии сигнализирует о напряженности.

Бедность эмиграции. В настоящее время ООН установила уровень нищеты -два доллара в день в расчете на человека. Десятки миллионов человек в Азии и Африке, а также миллионы – в Латинской и Центральной Америке живут в настоящее время на доход, меньший, чем предусмотренный ООН уровень нищеты. В условиях прогресса коммуникаций эти люди стремятся вырваться из нищеты любым способом и любой ценой, пополняя ряды мигрантов ( а те, в свою очередь, - ряды террористов и преступников -Е. Л. и В.О. ).

Усложнение технологий в долгосрочной перспективе

Большинство крупных мировых экономик будет страдать от недостатка работоспособного населения. При этом, все страны столкнутся с проблемой трудоустройства и развития высококвалифицированных рабочих. Автоматизация, искусственный интеллект, а также другие технологические новшества ставят под угрозу существование огромного числа рабочих мест в различных сферах деятельности, в том числе в высокотехнологичном производстве и даже беловоротничковых услуг.

Нахождение новых способов повышения производительности в богатых странах станет более трудным. Факторы, которые действовали после Второй Мировой войны, больше не действуют. Технологический прогресс поможет повысить производительность в развитых и развивающихся странах. Это можно обеспечить при повышении уровня образования, инфраструктуры и практики управления.

Роботы будут все чаще заменять человека. Это приведет к снижению уровня заработной платы, а соответственно и личных доходов.

Технологии ускоряют прогресс, но вызывают противоречия.

Технологии — от колеса до силиконового чипа — значительно повлияли на ход истории. Однако, предсказать, как, когда и где технологии повлияют на экономику, политику и безопасность не так-то просто. Некоторые значимые предсказания, например, такие как холодный ядерный синтез, до сих пор не продемонстрированы в реальности. Другие технологии развивались быстрее, чем эксперты могли себе представить. В последние годы были совершены прорывы в области редактирования и манипуляции с генами, например CRISPR. Это открывает новые широкие возможности в области биотехнологий. Технологии будут продолжать расширять права и возможности отдельных лиц, небольших групп, корпораций и государств, а также ускорять темпы изменений. Это породит новые сложные проблемы и конфликты.

Разработка и использование усовершенствованных информационных коммуникационных технологий, искусственный интеллект, новые материалы, робототехника и автоматизация, усовершенствование биотехнологий и нетрадиционных источников энергии разрушат рынки труда и изменят тип экономического развития. Технологии заставят задуматься над фундаментальным вопросом: как это - быть человеком?

Информационно-коммуникационные технологии повлияют на множество методов и способов работы, используемых человеком. Информационные технологии будут чаще и эффективнее использоваться в транспортировке, разработке, производстве, здравоохранении и других сферах. Мы уже можем заметить внедрение технологий в этих сферах. Они будут усиливать свою значимость, поскольку разработчики стараются заменить все больше рабочих мест автоматическими компонентами. Рост инвестиций в искусственный интеллект, растущие продажи робототехники и основанных на облачных вычислениях платформ, работающих без местной инфраструктуры, создаст больше опасностей на рынке труда. Интернет вещей вызовет увеличение рисков в сфере безопасности. Вероятно, новые информационно-коммуникационные технологии, значительно повлияют на финансовый сектор. Новые финансовые технологии, включая цифровые валюты, применение блокчейн-технологий для сделок, искусственный интеллект и большие данные для прогнозной аналитики изменят сферу финансовых услуг, и окажут существенное воздействие на системную стабильность и безопасность критической финансовой инфраструктуры.

Биотехнологии находятся в переломной точке. Достижения в генетическом тестировании и редактировании, катализируемые новыми методами управления генами, превращают научную фантастику в действительность. Открывается гораздо больше возможностей усиления некоторых способностей человека, лечению заболеваний, удлинению продолжительности жизни и активного долголетия. Учитывая, что самые ранние методы будут диагностики и наиболее эффективные комплексные методики продления активного долголетия будут доступны только в нескольких странах, доступ к этим технологиям будет ограничен теми, кто сможет позволить себе путешествовать и заплатить за новые процедуры.

Дальнейшее развитие передовых материалов и технологий производства может ускорить преобразование ключевых секторов рынка, таких как транспорт и энергетика. Мировой рынок нанотехнологий вырос более чем в два раза за последние годы, и постоянно расширяется в разных сферах - от электроники до еды.

Революция в сфере нетрадиционной энергетики увеличивает доступность новых источников нефти и природного газа. В то же время технический прогресс нарушает прямую зависимость между экономическим ростом и расходованием энергии. Например, увеличение использования солнечных батарей решительно уменьшило стоимость солнечного электричества. С появлением новых источников энергии, глобальные энергетические затраты останутся низкими, и глобальная энергетическая система станет все более и более эластичной.

Новые технологии потребуют тщательного исследования, чтобы оценивать, как они воздействуют на здоровье человека, общество, государства и планету. В ближайшей перспективе будет необходимо устанавливать нормы безопасности и общие протоколы для новых информационно-коммуникационных технологий, биотехнологии и новых материалов. Немногие организации, будь то государственные, коммерческие, научные, или религиозные имеют диапазон знаний, необходимых для выполнения системного анализа, не говоря уже о предсказании технологического развития. Это подчеркивает важность объединения ресурсов для оценки и размышления над поставленными перед ними задачами.

Без регулирующих стандартов развитие и использование искусственного интеллекта — даже менее способного, чем человеческий интеллект — будет очень опасно для людей. Оно угрожает частной жизни граждан и подрывает интересы государства. Далее, отказ разрабатывать стандарты для искусственного интеллекта в робототехнике, вероятно, снизит экономическую эффективность из-за несовместимости отдельных составляющих робототехнических комплексов с искусственным интеллектом и контролем человека.

Биофармацевтические достижения приведут к разногласиям по поводу прав интеллектуальной собственности. Если отказы от патентов и обязательные лицензии станут более распространенными, это может угрожать появлению новых лекарств и уменьшить прибыль многонациональных фармацевтических компаний. Правительства должны будут взвесить экономические и социальные выгоды от внедрения новых биотехнологий, таких как генетически сконструированных зерновых культур, против конкурирующих внутренних соображений.

На международном уровне возможность устанавливать нормы и протоколы, определяющие этические пределы исследований и защиту права интеллектуальной собственности, обусловит техническое лидерство.

Восстание идентичностей

Год от года будет неуклонно увеличиваться разнообразие глобальной динамики. Разнообразие будет проявляться во всем: в усиливающихся различиях в экономической динамике между регионами и странами; в конкретных конфигурациях технологических новаций; в динамике доходов и уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между странами. При всей важности и наглядности указанных выше процессов, совершенно особая роль будет принадлежать восстанию идентичностей. Экономическая, информационная и отчасти политическая унификация последних 25 лет сопровождалась усилением существующих и появлением новых этнических, культурных, религиозных и иных сообществ. Эти сообщества существуют внутри государственного устройства. В одних странах границы идентичности совпадают с государственными границами. В других - нет.

Идентичность можно определить как устойчивую платформу ценностей верований и убеждений, определяющих как повседневное поведение людей, так и их долговременных жизненные программы. Основы идентичности могут быть различными:

- ценностная – она свойственна для западной культуры;

- религиозная – она характерна для регионов, населяемых мусульманами и отчасти православными христианами;

- культурно-языковая – она наиболее явно присутствует в Китае, Японии, отчасти Индии и т.п. В этих странах, несмотря на различные религии и гражданские конфликты, удается избежать войн из-за того, что глубинным основанием идентичности являются не различные верования, а единые язык и культура.

Восстание идентичностей частично связано с процессами системной динамики. Чем сложнее система, тем более независимы ее компоненты. Поскольку мы сегодня живем в сложном мире, компонент идентичности стал более независимым. Его динамика входит в противоречие, например, с экономической динамикой. Последняя требует глобальной, унифицированной среды движения товаров, людей, инвестиций и информации. Любая же идентичность, в известной степени, самодостаточна и старается ограничить влияние внешнего мира на саму себя. Отсюда - очевидное неустранимое противоречие между императивами глобального технологического, финансово-экономического и информационного развития и требованиями выживания культурных, религиозных и иных идентичностей.

Однако это неустранимое противоречие не является полным объяснением восстания идентичностей. В условиях снижения темпов экономической динамики и формирования глобального беспорядка, опора на идентичности кажется выходом для многих политиков и власть имущих. Поскольку идентичность предполагает отдельность, то опираясь на нее, легко найти внешних врагов. Внешний враг крайне полезен слабым режимам, поскольку в одной стороны оправдывает тяготы и лишения населения стран, а с другой - выступает мобилизующим фактором, позволяющим бороться с противниками власти в собственных элитах и за рубежом.

Если ранее опора на идентичность была характерна для режимов авторитарного типа, а также в слабых и несостоявшихся государствах, то в последние годы использование политики идентичности становится нормой для крупных западных стран.

Если в определенных условиях и в определенные исторические периоды для слабых, технически и экономически отсталых государств мобилизационная политика идентичности имеет несомненные преимущества и оправдана будущим, то использование политики идентичности развитыми, зрелыми странами гибельно.

Подавляющее большинство западных стран уже не являются национальными государствами. Для крупных западных государств ушли в прошлое этническая, культурная и религиозная однородности. Современные государства представляют собой переходную форму от этнически, культурно и отчасти религиозно однородных сообществ к гораздо более сложным образованиям. Таким образованием только предстоит нащупать адекватную политическую форму, которая придет на смену нынешнему государству.

Использование в развитых странах подхода на основе идентичности ведет к общественной фрагментации, усилению внутренних противоречий. Все это раскручивает кризисные явления. Это плохо и для элит и для населения. Еще хуже то, что упор на политику идентичности разваливает систему международного сотрудничества, гражданского мира и усиливает, в конечном счете, глобальный беспорядок. А глобальный беспорядок – это питательная среда для развития терроризма, преступности и усиления безответственных государств.

Экономическая депрессия во всех странах мира является оборотной стороной популизма. Популистская политика может быть успешной только в случае ведения страной крупномасштабных военных действий. В этом случае она выполняет роль обеспечения внутренней мобилизации. В таких странах, как Великобритания, Испания, Италия, а в ближайшие годы вероятно Германия и Швейцария, восстание идентичностей пройдет под знаменами антимиграционных настроений и регионального сепаратизма. В Великобритании популистам почти удалось выиграть референдум по выходу Шотландии из состава Соединенного Королевства. В Испании не только баски, но и каталонцы пытаются провести референдумы о создании независимых государств. Требования о проведении референдума по разделу страны выдвигает Северная лига в Италии.

Религиозная идентичность в отличие от национальной, и тем более культурной, имеет собственную логику. Можно сделать несколько прогнозов относительно значения религиозной идентичности.

Если в странах Запада в рамках восстания идентичностей лидирующую роль будет играть популизм, то в кризисных регионах, а также странах незападной цивилизации будет, чем дальше, тем больше доминировать религиозная идентичность. Эти страны характеризуются стремительным ухудшением экономического положения, подавлением свобод и гражданских прав. Именно вера дает шанс людям выжить в столь сложной ситуации. Поэтому в ближайшие пять лет стоит ожидать глобального религиозного возрождения. В настоящее время в мире насчитывается примерно 80% верующих. Аналогичных показатель до 2000 г. составлял порядка 60%. При этом, следует отметить, что опросы, проводимые ООН, не касались стран Африки, Китая и Ирана.

Совершенно по-разному проявляется влияние религиозной идентичности на Западе и, например, на Ближнем и Среднем Востоке. На Ближнем и Среднем Востоке именно религиозная, а конкретно исламская идентичность (связанная с принадлежностью к конкретному течению ислама, например, суннитам, шиитам, суфиям и т.п.) является основой любых общностей. На Западе религия оказывает влияние на экономические, политические и социальные процессы, но не является преобладающим фактором. Например, в Соединенных Штатах, по данным Pew, на результаты выборов оказывает более сильное влияние фактор – относит себя человек к верующим, либо нет, нежели принадлежность к конкретной религии.

Следва