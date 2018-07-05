/Поглед.инфо/ Точно преди 30 години един американски ракетен крайцер атакува пътнически самолет А300 на авиокомпанията Iran Air. Загинаха 290 души, включително 65 деца. До днес САЩ отказват да признаят вината си за нападението срещу гражданския самолет, приравнявайки случилото се с военен инцидент.

Нещо повече, капитанът на ракетния крайцер бе награден с ордена на „Легиона на честта”.

От 1980 до 1988 г. в Близкия изток се водеше ожесточена война между Иран и Ирак. Мотивът за този конфликт е конфронтацията между два основни геополитически проекта. От едната страна, за регионално лидерство претендираше иракският клон на Партията на арабското социалистическо възраждане (БААС), оглавявана от Саддам Хюсеин. През 70-те години на миналия век баасистите успяха да превърнат Ирак в процъфтяваща страна с развита индустрия и модерна система на образование и здравеопазване, т.е. в реален пример за подражание на целия арабски свят.

Алтернативен проект беше победилата ислямска революция в Иран, ръководена от аятолах Хомейни. В съответствие със шиитското направление на исляма, там бе провъзгласява република с твърде интересно демократично устройство - изборът на президент и народни представители пряко произтича от религиозните канони.

Ирак се стреми да разпространява влиянието си, опирайки се на партията БААС. Иран подкрепя шиитските групи в Ирак, които Багдад възприема като опит за износ на ислямска революция.

(рус.ез.)

США за сбитые лайнеры не отвечают

Ровно 30 лет назад американский ракетный крейсер атаковал аэробус А300 авиакомпании Iran Air. Погибли 290 человек, в том числе 65 детей. По сей день США отказываются признавать вину за атаку гражданского самолета, приравнивая случившееся к военному инциденту. Более того, капитан ракетного крейсера был награжден орденом «Легион почета».

С 1980-го по 1988 год в Ближневосточном регионе шла ожесточенная Ирано-иракская война. Подоплека этого конфликта крылась в противостоянии двух крупных геополитических проектов.

С одной стороны, на региональное лидерство претендовала иракская ветвь Партии арабского социалистического возрождения (Баас) во главе с Саддамом Хусейном. Баасистам в 1970-е удалось превратить Ирак в цветущую страну с развитой промышленностью и современной системой образования и здравоохранения, то есть в реальный пример для подражания для всего арабского мира.

Альтернативным проектом являлась победившая в Иране Исламская революция во главе с аятоллой Хомейни. В соответствии с шиитским направлением в исламе, там была провозглашена республика с очень интересным демократическим устройством – необходимость выборности президента и народных представителей прямо выводилась из религиозных канонов.

Ирак стремился распространить свое влияние, опираясь на партию Баас. Иран поддерживал шиитские группы в Ираке, что воспринималось в Багдаде как попытка экспорта Исламской революции.

Разделяй и властвуй

До середины 1970-х годов Багдад активно сотрудничал с СССР, однако после того, как Хусейн, укрепляя режим личной власти, развязал репрессии против коммунистов, отношения двух стран резко ухудшились. Иран в те времена, напротив, проводил полностью проамериканскую политику – шаха в арабском мире прямо называли американской марионеткой. Таким образом, Исламская революция носила ярко выраженный антиамериканский характер, захват американского посольства в Тегеране и 15-месячная драма с заложниками – наглядный тому пример.

Неудивительно, что в разгоревшемся конфликте Вашингтон встал на сторону «освободившегося от советского влияния» Ирака, который, собственно, и начал эту войну.

Обе стороны в ходе боевых действий активно применяли оружие массового поражения. США поставляли Ираку оборудование и ингредиенты для создания химического и бактериологического оружия, закрывая при этом глаза на использование Багдадом отравляющих веществ против иракских курдов. Вернее, подтасовывая данные и сваливая вину за эти преступления на неугодный Иран.

Впрочем, в 1986 году грянул скандал «Иран-контрас», в ходе которого выяснилось, что США занимались секретными поставками оружия и Тегерану тоже.

Странная война американского флота

С первых дней войны стороны наносили удары по объектам нефтедобычи. Параллельно проводились рейды с целью нарушить коммуникацию на морских торговых путях иранских и иракских судов.

Закупив во Франции противокорабельные ракеты «Экзосет», Ирак с марта 1984 года начал применять их против танкеров с иранской нефтью. Только за один год были поражены 37 гражданских морских судов, в том числе саудовский супертанкер «Сафина-аль-Араб», греческий «Филикон I» и панамский «Ровер Стар».

В 1985 году ВМС Ирана начали досматривать в Ормузском проливе суда, подозреваемые в доставке грузов Багдаду. Уже в следующем году Тегеран тоже обратился к практике обстрела торговых судов. В числе прочих был атакован и советский сухогруз «Иван Коротеев».

Так в Персидском заливе разгорелась так называемая танкерная война, ставшая непосредственной причиной отправки в зону конфликта крупной группировки военно-морских сил США.

Официально операция «Твердые намерения» проводилась для обеспечения безопасности судоходства. Однако действия американцев отличались любопытной избирательностью. Когда весной 1987 года иракский истребитель «Мираж», неверно идентифицировав цель, выпустил две французские противокорабельные ракеты по фрегату ВМС США «Старк», Вашингтон предпочел закрыть глаза на этот инцидент. Саддам Хусейн извинился, и извинения были немедленно приняты, несмотря на 37 погибших, 21 раненого и получение кораблем тяжелых повреждений.

Зато американский флот в Персидском заливе провел ряд операций против иранских нефтяных платформ. В ходе одной из них, известной под кодовым названием «Богомол», удалось разрушить сразу две платформы, а заодно потопить иранский фрегат, ракетный катер и три быстроходные лодки. Потери американского флота ограничились одним вертолетом.

Хроника одного рейда: две лодки и один авиалайнер

Ракетный крейсер ВМС США «Винсеннес» под командованием капитана 1-го ранга Уильяма Роджерса участвовал в операции «Твердые намерения» с мая 1988 года. Утром 3 июля он начал преследование быстроходных иранских катеров, атаковавших пакистанское торговое судно. Не считаясь с принципами суверенитета, крейсер вошел в иранские территориальные воды, где потопил две лодки и повредил еще одну.

В это время с аэродрома Бендер-Аббас вылетел рейс IR665 Тегеран – Бендер-Аббас – Дубай с 16 членами экипажа и 274 пассажирами на борту. Тихоходный гражданский аэробус А300, следующий по традиционному маршруту в рамках международного воздушного коридора, командой крейсера был необъяснимым образом идентифицирован как заходящий для атаки иранский F-14A Tomcat.

Впоследствии эту ошибку пытались объяснить стрессом команды, впервые оказавшейся в условиях реального морского боя. Это, конечно, странно звучит, ведь корабль три месяца находился в зоне боевых действий, да и атаку крейсера на иранские катера сложно назвать серьезной баталией.

Говорили также, что командир «Винсеннеса» опасался авиаудара возмездия – по аналогии с иракской атакой на фрегат «Старк». И все же остается непонятным, почему гражданский авиалайнер с включенным ответчиком, набирающий высоту, а не пикирующий, как положено атакующему истребителю, был помечен как боевая цель.

Через семь минут после взлета авиалайнер был поражен выпущенной с «Винсеннеса» ракетой «земля – воздух». Все находившиеся на его борту люди (граждане шести стран – Ирана, Пакистана, Арабских Эмиратов, Индии, Югославии и Италии) погибли.

«Империя добра» ответственности не несет

После катастрофы южнокорейского «Боинга», сбитого в 1983 году в небе над Сахалином, президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Через пять лет после этого, комментируя катастрофу иранского А300, тот же Рейган заявил, что действия американского крейсера были «оправданной обороной», и переложил ответственность за трагедию на Иран.

США заявили, что предложат семьям погибших компенсацию на добровольных основаниях, но без юридически значимого признания ответственности.

По сей день американское правительство официально не признало свою вину за катастрофу 3 июля 1988 года и не принесло извинений за случившееся. Более того, капитан крейсера «Винсеннес» Уильям Роджерс за успешную службу в период 1987–1989 годов был награжден орденом «Легион почета».

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