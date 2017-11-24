/Поглед.инфо/ Според информация на живущи в близост до Ленгли, голям отряд морски пехотинци нахлу в събота в централата на ЦРУ с десантни конвертоплани «Bell V-22 Osprey». Морските пехотинци били въоръжени, за което свидетелстват живущите около Ленгли.

Експедиционното подразделение представлява неголяма група спецназ на флота на САЩ за бързи действия „въздух-земя”. сила. Те са постоянно разгърнати и готови незабавно да реагират на всяка криза, независимо дали е природно бедствие или изпълнение на бойни мисии.

Никога преди това подобно нещо не се е случвало в седалището на ЦРУ. Оттук са и множеството спекулации, които задръстиха Интернета. Привържениците на заговорническите теории твърдят, че президентът на Съединените щати, по искане на новия директор на ЦРУ, иска по този начин да се избави от някои лица в разузнавателната общност.

(рус.ез.)

Скандал в США: морская пехота высадилась в штаб-квартире ЦРУ

По словам людей, проживающих вблизи Лэнгли, большой отряд морской пехоты прибыл в субботу в штаб-квартиру ЦРУ на десантном конвертоплане (вертолето-самолете) «Bell V-22 Osprey». Морские пехотинцы были вооружены. Я не был лично свидетелем этого, и могу полагаться только на то, что мне рассказали свидетели.

Итак, экспедиционный отряд морской пехоты (MEU) приземлился в Лэнгли в субботу. Экспедиционное подразделение морской пехоты MEU (произносится как «Mew»), это небольшое спецподразделение флота США, предназначенное для действий «воздух-земля». Это целевая группа (MAGTF) в составе флота Соединенных Штатов. Каждый отряд MEU входит в состав экспедиционных сил быстрого реагирования. Они постоянно развернуты и готовы к немедленному ответу на любой кризис, будь то стихийное бедствие или выполнение боевых задач.

Морской экспедиционный блок обычно состоит из: усиленного батальона морской пехоты в качестве основного боевого элемента, авиационного боевого подразделения, и батальона тылового обеспечения. Численность отряда составляет около 2200 человек и развертывается на десантных кораблях. В настоящее время такое экспедиционное подразделение входит в ударные группы экспедиционных сил (ESG), которые также включает в себя сторожевые корабли и подводные лодки, чтобы защитить их от воздуха и подводных угроз.

Высадка отряда морской пехоты в штаб-квартире ЦРУ это нечто из ряда вон выходящее. Это не нормально. Никогда раньше никто ничего подобного никогда не видел в штаб-квартире ЦРУ. И теперь спекуляции на эту тему наполнили Интернет. Сторонники теории заговора утверждают, что президент Соединенных Штатов, по просьбе своего нового директора ЦРУ, собирается избавиться от некоторых личностей в разведывательном сообществе. Ходят слухи, что эти неконтролируемые элементы подрывают администрацию президента США Дональда Трампа, после того, как тот вступил в должность в январе прошлого года. С этим могут быть связаны некоторые хорошо разрекламированные «инциденты», которые якобы неожиданно происходили в этом году, (массовые расстрелы/яростные протесты), возобновившиеся после окончания работы администрации Обамы.

Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время на федеральных судебных реестрах США резко увеличилось количество обвинительных заключений, ранее бывших секретными. По состоянию на 17 ноября их число достигло рекордной цифры 1800! Там никогда не бывало так много.

Существование многих закрытых обвинительных заключений привели к предположению, что большие группы федеральных чиновников, возможно, в том числе избранных должностных лиц, столкнулись с перспективами массовых арестов в течение расследования ряда уголовных дел, связанных с коррупцией. Это «урановая сделка» с Россией, «дело педофилов» и другие виды преступной деятельности.

Высадившиеся в Лэнгли войска могут быть необходимы для поддержания порядка после того, как высокие должностные лица начнут оказываться в заключении. Это особенно интересные данные в свете откровений конца прошлой недели, когда один из информаторов ФБР заявил о наличии видео, где люди якобы из Фонда Клинтона получают чемоданы наличных денег от русских ещё до утверждения сделки «UraniumOne». После этого 20% производства урана США достались российской компании «РОСАТОМ».

Существование видео с этими денежными выплатами вызвало у людей из бывшей администрации Обамы приступы сильнейшего беспокойства от того, что их схемы теперь раскрыты, и многие из них собираются в тюрьму отвечать за то, что они сделали. Но отчаянные люди могут иногда совершают отчаянные поступки, и если эти люди - высокопоставленные федеральные чиновники, только Бог знает, что они могли бы иметь в своих планах, чтобы попытаться спасти себя. Это развивающаяся история. Обновления будут по мере поступления информации.

Несмотря на свою личную жизнь, и то, что сегодня воскресенье, я обратился к знакомым как в Пентагоне, так и в нескольких информационных агентствах, и вот что я могу подтвердить... К сожалению, количество людей, которые скопировали эту историю, добавили некоторые из собственных спекуляций или предположений. Некоторые из копий предлагают абсолютно дикие вариации основного доклада выше. Нигде на данном веб-сайте, не я даже не упоминал о любом «перевороте» против президента. Эти слухи пришли из других источников, действующих самостоятельно.

Теперь о войсках. Мне сказали, что «очень значительное число» военнослужащих были отправлены в ЦРУ и прибыл на конвертопланах в субботу, 18 ноября. Мне не сказали их точное число. Мне не сказали, почему они были отправлены. Мне не сказали, в какое время они были отправлены.

Моя статья выше сообщает, что экспедиционный отряд морской (MEU) насчитывает около 2200 морских пехотинцев. Это фактически точно. Авиационный элемент состоит из 12 конвертопланов MV-22S «Osprey» и 4 вертолётов «Сикорски» CH-53 "Супер Stallion". Каждый MV-22 несет 24 военнослужащих, максимально – 32. Каждый CH-53 несет 37 военнослужащих, и, если дополнительные сиденья установлены, 55 военнослужащих. То есть, «Osprey» может перевезти 384 военнослужащих, и 220 -- CH-53. Это означает перевозку 604 военнослужащих одним рейсом. Так что, если используются все 1100 военнослужащих подразделения, необходимы два рейса для каждого воздушного судна.

Здание штаб-квартиры ЦРУ находится в городе Маклин, штат Вирджиния, и может быть достигнуто с помощью по шоссе, но проезд по этой дороге возможен только при наличии специальных пропусков. Вся дорога находится под прицелом снайперов.

А MV-22 «Osprey», и «Sikorsky» CH-53 ревут так громко, как супержеребцы, когда они летят в аду. И именно этот компонент был замечен мною. А жители близлежащих районов подтвердили, что видели большое количество ревущих вертолетов и конвертопланов над головой, двигающихся в сторону или в районе штаб-квартиры ЦРУ.

Многие (очень много) жители Маклина, штат Вирджиния, подтвердили, что они слышали большое количество громких звуков от пролетающих воздушных аппаратов, и что звуки длились более 30 минут!

Что касается окончательного заявления от любого из моих бывших коллег, НИ ОДИН из них не выявили каких - либо подробностей о всем, что там происходит. Но они подтверждают мне сегодня, что «что - то происходит»…

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели