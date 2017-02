/Поглед.инфо/ Редакторите имат готово клише: "Нека читателите да решат." Често, такива изрази се използват, когато става дума за дебат по държавната политика или за разследване, когато аргументите са представени и фактите са точно установени.

BuzzFeed обаче използва това клише в съвсем различен контекст. Материалът изготвен от трима автори - Кен Бенсинджър, Марк Скуфс и Мариам Елдър - представлява досие с обвинения за връзки на Доналд Тръмп с Русия.

Съществуването на този „документ” не е сензация. Очевидно BuzzFeed се включва в кампанията по дискредитиране и евентуално отстраняване на Тръмп от президентския пост. Както съобщават други медии, файлът е създаден въз основа на подборка от компрометиращи информации, които опозицията е събирала (първоначално с финансовата подкрепа на групите, свързани с основните съперници на Тръмп в Републиканската партия, а впоследствие и с подкрепата на съперниците-демократи). В основата на това активно мероприятие стоят информациите на бивш сътрудник на британското разузнаване. Резюме на досието е било представено на президента Обама и на новоизбрания президент Тръмп. Информацията в това „досие” обаче не е проверена, което означава, че е необходимо допълнително разследване. Тогава защо BuzzFeed го публикува сега?

(рус.ез.)

Смехотворные основания BuzzFeed для публикации «досье на Трампа»

У редакторов есть такое клише: «Пусть читатели решают сами». Эти слова чаще всего произносят, когда дело касается полемики на тему государственной политики или разоблачений, сделанных в ходе расследований — когда аргументы представлены, а факты точно установлены.

Сегодня же BuzzFeed применил это клише в совершенно ином контексте. В материале, подготовленном тремя авторами — Кеном Бенсинджером (Ken Bensinger), Марком Скуфсом (Mark Schoofs) и Мириам Элдер (Miriam Elder) — отдел новостей популярного сайта опубликовал досье с голословными заявлениями, касающимися Дональда Трампа и России. В досье описаны попытки российских чиновников «обхаживать и обрабатывать» Трампа и собирать на него компрометирующий материал. Существование этого документа сенсационной новостью не является — перед выборами кое-что из этих материалов обсуждал Дэвид Корн (David Corn) из издания Mother Jones; а сегодня телеканал CNN опубликовал сенсационный материал под откровенным заголовком «Главы разведывательных агентств представили Трампу свидетельства попыток России его скомпрометировать» (Intel chiefs presented Trump with claims of Russian efforts to compromise him).

К его чести, издание BuzzFeed на видном месте указало, что «обвинения не проверены, и в данном докладе имеются ошибки». Более того, об этом написано в подзаголовке. Но к стыду BuzzFeed, в статье издание в качестве причины публикации обвинений называет следующее: «Теперь BuzzFeed News публикует полный текст документа, чтобы американцы могли составить собственное мнение по поводу слухов и заявлений об избранном президенте, которые распространяются в американском правительстве на высшем уровне».

Американцы могут «составить собственное мнение», только если они создадут свои собственные спецслужбы с большой концентрацией оперативных сотрудников в России и Восточной Европе. Телеканал CNN демонстративно отказался сообщать общественности подробности документа: «На данный момент телеканал CNN не сообщает подробностей, содержащихся в служебных документах, поскольку он не подтвердил в независимом порядке факты, поддерживающие конкретные обвинения». В электронном письме, направленном коллегам, главный редактор издания BuzzFeed Бен Смит (Ben Smith) представил следующее объяснение:

«Как вы, наверное, видели, сегодня вечером мы опубликовали секретное досье, в котором представлены скандальные и непроверенные утверждения о Дональде Трампе и России. Я хотел кратко объяснить вам, как мы приняли решение опубликовать его.

Мы опубликовали досье, которое Кен Бенсинджер получил благодаря свойственной ему жесткой манере освещения событий, с тем, чтобы, как мы написали, «американцы могли составить собственное мнение по поводу утверждений об избранном президенте, которые распространяются в американском правительстве на высшем уровне».

Мы исходим из того, что наша журналистская работа должна быть прозрачной, и мы должны делиться имеющейся у нас информацией с нашими читателями. Мы всегда предпочитаем публиковать материалы. В данном случае документ был широко распространен на самых высоких уровнях в американском правительстве и в СМИ. Судя по всему, он лежит в основе ряда общих неопределенных заявлений лидера большинства в Сенате, адресованных директору ФБР, и доклада, который спецслужбы представили президенту и избранному президенту.

Как мы отметили в нашей статье, есть серьезные основания сомневаться в обоснованности этих заявлений. Мы в течение нескольких недель пытались проверить утверждения, сделанные в этом документе. И намерены пытаться дальше.

Публикация этого документа была нелегким выбором, и благожелательно настроенные люди с нашим решением могут не согласиться. Но публикация этого досье отражает то, как мы представляем себе работу репортеров в 2017 году.

Комментарий Смита раскрывает больше подробностей. Правда, как сообщает CNN, досье создавалось как подборка компрометирующей информации, которую собирала оппозиция (сначала при финансовой поддержке групп, связанных с основными соперниками Трампа по республиканской партии, а затем соперниками-демократами), и оно является результатом деятельности бывшего сотрудника британской разведки. Досье превратилось, по сути, в правительственный документ — воде тех документов, которые журналисты могут запрашивать (через соответствующий ресурс) на основании закона о свободе информации. Краткое изложение досье было представлено как президенту Обаме, так и избранному президенту Трампу.

Опять же, информация в нем непроверенная — а это означает, что по нему необходимо вести дальнейшее расследование. Издание BuzzFeed уже начало эту работу и обещает продолжать ее. Так зачем же публиковать документы сейчас?