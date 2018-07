/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп съзнателно отива при западните елити, прекрасно знаейки, че за да стане „свой“, трябва да стане като тях. Да стане циник, сметкаджия, лъжец, фарисей, човек без морал, чест и съвест. Но най-важното да споделя всичките морални извращения на елитите. Всички западни елити независимост от политическата си насоченост имат еднакъв морал, почиват в едни клубове, привързани са към едни и същи извращения. По време на предизборните и политическите кампании са съперници. В тесните кръгове на закритите клубове те са приятели и другари, съучастници в еднакви престъпления. Това позволява на техните стопани, намиращи се на върха на елитарната пирамида напълно да контролират всеки „божествен“, защото компроматите за всеки се архивира в геополитическа прогресия.

Както пише в своята книга „The Other Side of Deception“ бившият офицер-тъмничар от „Мосад“ Виктор Островския, „за вербуването на хората има три основни лоста: пари, емоции – било те за мъст или идеология и секс.

В сексуалните и педофилски скандали, потресли американския политически елит преди изборите от 2016 г. има в равна степен въвлечени представители на всичките основни политически сили. На знаменития авиолайнер на милиардера Джефри Ъпщайн „Лолита-Експрес“ в педофилски пътувания по целия свят летят както семейство Клинтън, така и Доналд Тръмп. Цялата върхушка и на двете американски партии участва в секс-вечеринки, а „живата стока“ от момичета и момчета между 5 и 16 години се подбира от специални агенти в бедните страни – точки за пристигане на „Лолита Експрес“. Близък помощник и доставчик на деца за гостите на самолета е личният приятел на Хилари и Бил Клинтън, а също на Доналд Тръмп, дъщеря на покойния британски депутат и мегамагнат от европейски произход Робърт Максуел, суперагентът на „Мосад“ Гислейн Максуел.

Както пише британското издание Daily Mail в статията „Maxwell's daughter the 'high-class madame': Court papers say she 'facilitated Prince Andrew's acts of sexual abuse'“ тя е предоставяла млади момичета за оргиите дори на принц Андрю, брат на престолонаследника принц Чарлз, приятел и клиент на Джефри Ъпщайн. Но както се оказва по-нататък Гислейн щателно документира оргиите и събира компромати за всички участници, както демократи, така и републиканци. В чии интереси е действала тя, е очевидно за всеки неангажиран аналитик. Максуел и Ъпщайн провеждат международна операция по шантаж, която се простира от Северна Америка до Източна Европа. Освен това в показанията на жертвите се говори, че Гислейн чрез скрити камери записва сексуално насилие на момичета с цел по-нататъшен шантаж, а също така сама участва в оргиите.

По време на разследването по случая Ъпщайн, предоставеният от Белия дом адвокат Джей Лефковиц успява да постигне за Джефри наказание под формата на 13 месеца домашен арест, въпреки че е доказано извратяването и сексуалната експлоатация на 40 млади момичета. Участник в оргиите на „Лолита Експрес“ и във вилата на Ъпщайн в Палм Бийч във Флорида, намираща се на няколко минути пеша от извънградския клуб и резиденция на Тръмп Mar-A-Lago е самият той. В съдебните документи фигурират показанията на брата на Джефри Ъпщайн Марк, който твърди, че Ъпщайн и Тръмп са приятели и последният е постоянен пътник на „Лолита Експрес“. Изданието Vice News в статията „The Salacious Ammo Even Donald Trump Won't Use in a Fight Against Hillary Clinton“ пише:

„Ъпщайн и Максуел са постоянни гости в Мар-а-Лаго. През 200 г. те се срещат там с принц Андрю, който пристига на отпуск с частния самолет на Тръмп. Същата година The Palm Beach Post съобщава, че Тръмп, Ъпщайн, принц Андрю и Ъпщайн са били на тенис-турнир – знаменито мероприятие в Мар-а-Лаго“. Доналд Тръмп активно участва в „покупките“ на жива стока за оргиите на Ъпщайн в неговите имения в Ню Йорк, Палм Бийч и на Вирджинските острови, бил е негов партньор и един от най-добрите „клиенти“. В интервю пред New York Magazine от 2002 г. Тръмп казва, че Ъпщайн е негов приятел от 15 години и „страхотен пич“.

/рус.ез./

«С ним очень весело… говорят, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них малолетние».

Во время судебных слушаний Эпштейн, в ответ на вопрос о причастности Трампа к оргиям с малолетними детьми, сослался на 5 и 6 поправки к Конституции и отказался отвечать:

«Вопрос: «Вы когда-нибудь общались с Дональдом Трампом в присутствии женщин в возрасте до 18 лет?»

Ответ: «Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, по крайней мере, сегодня мне придется отстаивать свои права согласно 5, 6 и 14-го поправок, сэр»»

Штаб Трампа, естественно, назвал серию обвинений в изнасиловании детей политическим ходом Демократической партии, но учитывая вовлеченность в эти события Билла и Хиллари Клинтон, эти заявления кажутся смешными. Кроме того, команде Трампа с большим трудом удалось убрать с YouTube и вычистить большинство аудио записей, где он сам хвастается тем, что у него есть сексуальная лицензия на подобное. Однако эта запись уже разошлась по различным изданиям:

«Вы знаете, что меня автоматически влечет к прекрасному - я просто начинаю целовать их. Это как магнит. Просто поцелуй. Я даже не дожидаюсь. И когда вы звезда, они позволяют вам это делать. Вы можете сделать что угодно ... Возьмите их за киску. Ты можешь делать что угодно»

Очень характерны также обвинения в изнасиловании, выдвинутые Кэти Джонсон, в то время 13-летней, против Дональда Трампа. Суд по формальной причине отклонил иск, однако судебные документы были опубликованы:

«На четвертой и последней сексуальной встрече с ответчиком Дональдом Дж. Трампом, истец, Кэти Джонсон, была привязана к кровати ответчиком Трампом, который затем приступил к изнасилованию истца Джонсон. Во время этого дикого сексуального нападения истец Джонсон громко умоляла ответчика Трампа «пожалуйста, хоть наденьте презерватив». Ответчик Трамп ответил яростным ударом истца Джонсон в лицо открытой рукой и криком, что «он сделает все, что захочет», и отказался надеть защиту. После достижения сексуального оргазма, подсудимый, Дональд Дж. Трамп оделся, и когда истец, Кэти Джонсон, в слезах спросила ответчика Трампа, что произойдет, если она забеременеет, ответчик Трамп схватил свой кошелек, бросил в нее деньги и закричал, что она должна использовать деньги, «чтобы сделать гр…ный аборт».

После отказа в иске, адвокат штата Нью-Джерси Томас Фрэнсис Мигер пересмотрел дело Джонсон и подал его в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. В иске говорилось:

«Истец подвергался актам изнасилования, сексуальным проступкам, преступным сексуальным актам, сексуальным надругательствам, насильственным прикосновениям, нападениям, избиениям, преднамеренному и безрассудному причинению эмоционального страдания, принуждению, ложному лишению свободы, угрозам смерти и/или серьезным телесным повреждениям со стороны подсудимых, которые применялись в течение летних месяцев 1994 года. Действия были проведены ответчиком Эпштейном в резиденции в Нью-Йорке, которая использовалась ответчиком Эпштейном по адресу 9 E. 71st St., Манхэттен, [известным как особняк Векслера]. В этот период истец был несовершеннолетней в возрасте 13 лет».

Свидетелем по этому делу выступила Тиффани Доу (псевдоним Кэти Джонсон). Она показала, что Эпштейн заплатил ей за то, чтобы она заманивала несовершеннолетних девочек на вечеринки Эпштейна и его друзей, обещая им карьеру моделей.

«Именно на этих вечеринках я лично была свидетелем того, что Paintiff была вынуждена совершать различные сексуальные действия с Дональдом Дж. Трампом и мистером Эпштейном. И г-ну Трампу, и г-ну Эпштейну сообщили, что ей было 13 лет…»

Что характерно, с обвинениями в сексуальном насилии и изнасилованиях в 1989 году выступила даже бывшая жена Дональда Трампа чешская модель Ивана. Однако с началом президентской гонки в 2015 году она вдруг отказалась от выдвинутых обвинений.

Дональд Трамп не обходил вниманием и остальных членов своей семьи. В частности, дочерей. Известны публичные кровосмесительные высказывания Трампа о своих дочерях: о потенциальном размере груди и длине ног его дочери Тиффани, а также утверждении, что он встречался бы с дочерью Иванкой, если бы он не был ее отцом. Первое видео тоже было вычищено с YouTube, но сохранилось в различных изданиях.

В 2003 году на шоу Говарда Стерна Трамп рассказал о том, что нет девицы жарче, чем 12-летняя Пэрис Хилтон, но Иванка уговорила его не встречаться с ней.

«Я знаю Пэрис Хилтон с 12-летнего возраста, ее родители мои друзья, и в первый раз, когда я увидел ее, когда она вошла в комнату, я сказал: «Кто это, черт возьми?... Ну, в 12 лет, я ею пока не интересовался. Я тогда не был в ней ... но она была прекрасна»».

В этом же интервью Трамп также сказал Стерну, что с большим увлечением смотрел секс-запись с Пэрис Хилтон. Для американцев обвинения Дональда Трампа в изнасилованиях не являются чем-то экзотическим. На протяжении всей своей карьеры к креслу президента, такие обвинения выдвигались неоднократно.

Превод: Поглед.инфо

