/Поглед.инфо/ Много влиятелни мъже в Силиконовата долина редовно участват в ексклузивни вечеринки, ароматизирани с наркотици и групов секс. Самите те представят тези срещи не като скандални тайни събирания, а като ярък, нетрадиционен начин на живот. На вечеринките не само се забавлявали, но правели и бизнес. Но докато мъжете чукат, жените често се оказват от глупавата страна. В новата си книга «Бротопия» (Brotopia) Емили Чан (Emily Chan) хвърля светлина върху баналните и токсични взаимоотношения в тази общност.

Примерно веднъж месечно, в петък или събота вечер, технократите от Силиконовата долина се събират на купон, където няма недостиг на наркотици и секс. Мястото може да бъде различно: особняк или вила, на частен плаж в Малибу или на кораб по крайбрежието; и тогава вакханалията продължава през целия уикенд. Местата се променят, но повечето от участниците и начините на развлечение остават непроменени.

Както сочи Джулиан Асанж, „представителите на тази индустрия говорят за своите сбирки със самодоволен тон, без да вземат под внимание критиките. Поведението им в тези елитни вечеринки е израз на прогресивност и откритост на ума, на дързост, което им позволява да мислят, че могат да променят света. И те вярват, че тяхното право на разрушаване не се ограничава само до света на технологиите, а се разпростира и върху обществото. Малцина от анкетираните обаче поискаха да опишат тези „дейности” пред мен, без да получат гаранция за анонимност...”

(рус.ез.)

«О боже, это хрень какая-то»: темная сторона разнузданной Кремниевой долины

Некоторые из самых влиятельных мужчин в Кремниевой долине регулярно принимают участие в эксклюзивных вечеринках, напичканных наркотиками и приправленных сексом, — собраниях, которые они преподносят не как скандальные или тайные мероприятия, а как яркий, нетрадиционный образ жизни. Но пока мужчины спокойно трахаются, женщины часто оказываются в дураках. В адаптированном отрывке своей новой книги «Бротопия» (Brotopia) Эмили Чен (Emily Chan) проливает свет на утомительные и токсичные взаимоотношения внутри этого сообщества.

Примерно раз в месяц, в пятницу или субботу вечером, технократы Кремниевой долины собираются на вечеринку, где нет недостатка в наркотиках и сексе. Иногда местом встречи становится грандиозный особняк в районе Сан-Франциско Pacific Heights, иногда — шикарный дом в предгорьях Атертона или Хилсборо. В особых случаях гости отправляются на чью-нибудь виллу в долину Напа, или в частные владения на пляже Малибу, или на корабль у побережья Ибицы, и тогда вакханалия будет длиться все выходные. Места меняются, но многие участники и цели остаются неизменными.

Истории, которые мне рассказали почти две дюжины человек, посещавшие эти мероприятия или имеющие хорошее представление о них, примечательны сразу в нескольких отношениях. Многие их участники ничуть не смущены, не говоря о каком-то стыде. Напротив, они с гордостью утверждают, что ниспровергают традиции и устои в своей личной жизни, так же как делают это в мире технологий, которым управляют. Как Джулиан Ассанж, развенчивающий национальное государство, представители этой индустрии говорят о таких мероприятиях в самодовольном тоне, не принимающем в расчет никакой критики. Их поведение на этих элитных вечеринках — выражение прогрессивности и открытости ума, смелости, если хотите, что позволяет им думать, что они могут изменить мир. И они считают, что их право на разрушение не ограничивается миром технологий, а распространяется и на общество. Однако мало кто из опрошенных захотел описать мне эти мероприятия, не заручившись гарантией анонимности.

Одно дело, если бы все ограничивалось личной жизнью. Но то, что происходит на этих секс-вечеринках, как и в открытых отношениях, к сожалению, на этом не останавливается. Разгульная сексуальная жизнь, к которой стремятся мужчины из мира технологий, от элиты до рядовых, влияет на то, как ведется весь бизнес в Кремниевой долине.

Секс-вечеринки звезд информационных технологий

По словам тех, кто побывал на этих вечеринках, в число гостей и хозяев входят влиятельные инвесторы первого круга, известные предприниматели и топ-менеджеры. Некоторые из них — титаны Долины, притча во языцех. У гостей женского пола — разная квалификация. Если вы привлекательны, сговорчивы и (как правило) молоды, то можете не волноваться насчет вашего резюме или состояния счета. Некоторые из женщин работают в сфере информационных технологий Области залива Сан-Франциско, а другие — из Лос-Анджелеса или откуда-то поблизости и заняты в смежных отраслях вроде недвижимости, личностных тренингов и связей с общественностью. Иногда соотношение числа женщин к числу мужчин составляет примерно два к одному, так что у мужчин более чем достаточный выбор. «Вы сразу понимаете, что это вечеринка такого рода, — рассказал мне один инвестор. — На обычных технологических вечеринках вообще почти не бывает женщин. А на этих их просто навалом».

Я считаю, что очень важно рассказать эту историю о том, как маргинализуются женщины на этих мероприятиях, пусть даже они участвуют в них по собственной воле. Одна инвестор-женщина, которая слышала про эти вечеринки еще до того, как я решила с ней поговорить, сказала мне: «Женщины, участвующие в этой системе, хотят улучшить свою жизнь. Они в Кремниевой долине — низший класс». Инвестор мужского пола, который работает на одного из самых могущественных мужчин в сфере информационных технологий, высказал такую точку зрения: «Я вижу множество мужчин-руководителей, которые спят с десятками женщин одновременно. Но раз никто из этих десятков женщин не имеет ничего против, преступление ли это? Можно сказать, что это отвратительно, но это законно и лишь укрепляет систему, принижающую женщин».

Для ясности надо сказать, что имеется широкий спектр различных вечеринок, посвященных нетрадиционным сексуальным схемам. Некоторые сборища, посвященные исключительно сексу, могут проводиться без алкоголя и без наркотиков (чтобы обеспечить безопасность и эффективность) и предполагают сбалансированное соотношение полов. Другие полны наркотиков и женщин и обычно заканчиваются групповыми «обнимашками» и возней, переходящими в лишь немного более сдержанные сексуальные контакты.

Мужчины приходят только по непосредственному приглашению хозяина, и часто они могут взять с собой столько женщин, сколько захотят, а вот дополнительного гостя мужского пола с собой привести нельзя (это нарушило был запланированное соотношение полов). Приглашения распространяются устно, через Facebook, Snapchat (который отлично подходит, так как сообщения быстро исчезают) или даже при помощи услуг Paperless Post. Ничто в формулировках не намекает на «секс-вечеринку» или «групповые обнимашки» на тот случай, если приглашение кто-то перешлет или сделает скриншот. Кроме того, и нет никакой необходимости это проговаривать: приглашенные гости и так понимают, о какой вечеринке идет речь. Женщины также распространяют информацию среди своих подруг, не особо скрывая, что от тех ожидается. «Они могут сказать: „Не хочешь ли прийти на вот эту очень эксклюзивную горячую вечеринку? Тема — связывание", — рассказала мне одна женщина-бизнесмен. — „Это в доме одного венчурного капиталиста, и он просил меня тебя пригласить"».

Возможно, эта система — лишь одно из многих ответвлений сексуально-прогрессивной Области залива Сан-Франциско, которая породила также пустынный фестиваль свободного самовыражения Burning Man, сейчас очень популярный в среде технической элиты. Тем не менее подавляющее большинство людей из Кремниевой долины и не подозревают о существовании секс-вечеринок такого рода. Если вы читаете это и, качая головой, говорите: «Это не та Кремниевая долина, которую я знаю», возможно, вы — не богатый и напористый инвестор или венчурный капиталист мужского пола и не женщина, работающая в сфере информационных технологий в возрасте чуть за 20. И вы в любом случае, не поймете этого. «Любой, кто не участвует в этом, посмотрит на все и скажет: о Боже, это хрень какая-то, — сказала мне одна женщина-бизнесмен, — но люди, которые имеют к этому отношение, воспринимают происходящее совсем по-другому».

Вот как проходит ночь, по словам тех, кто там побывал. Гости приходят до ужина и проверяются охранниками из частной службы безопасности, которые вас завернут, если вы — не в списке приглашенных. Иногда вечеринки обслуживаются приглашенным персоналом. Но на самых интимных сборищах гости готовят ужин вместе, так что им не приходится выставлять помощников вон после десерта. Сначала беседе способствует алкоголь, пока, наконец, на свет не извлекаются наркотики. Какая-нибудь форма МДМА, типа экстази или молли, известных тем, что превращают в малознакомых людей в невероятно нежных друзей, — это основа таких мероприятий, вплоть до того, что таблетки молли стали частью логотипа некоторых популярнейших информационно-технологических компаний. Кое-кто называет эти вечеринки «E-parties».

МДМА — мощный наркотик длительного действия, обеспечивающий комбинированный эффект эйфории и маниакальной энергии, который захватывает вас на три-четыре часа. Пока горит допаминовый пожар, в доме, где проходит вечеринка, начинают вспыхивать новые связи, а обычные ограничения отступают. Люди начинают обниматься и целоваться. Это не групповые оргии как таковые, но начинают разбиваются по двое и по трое. Они могут отправиться в одну из множества комнат или улечься в открытую. Ночь переходит в утро, гости собираются на завтрак, после чего могут заняться сексом снова. Еда, наркотики, секс — и так по кругу.

Эти секс-вечеринки случаются в среде инвесторов и основателей компаний так часто, что не представляют собой чего-то скандального или даже по-настоящему секретного. Как я уже сказала, это просто выбор стиля жизни. Сейчас не времена сухого закона и не эра Маккарти, напоминают мне люди: это Кремниевая долина, XXI век. Никого не приводят сюда силой, и ничто из этого не скрывается, даже если участники женаты или состоят в официальных отношениях. Просто в реальном мире они ведут себя сдержанно. Многих гостей приглашают сюда парами, в том числе и состоящих в официальном браке, — ведь открытые отношения стали новой нормой.

Некоторые вечеринки могу быть в первую очередь посвящены наркотикам и сексу, другие могут иметь лишь отдельные черты таких развлечений, так что некоторые гости оказываются застигнуты врасплох. В июне 2017 года одна молодая женщина — назовем ее Джейн Доу (Jane Doe) — получила приглашение через Paperless Post на «вечеринку на краю земли» дома у одного состоятельного венчурного инвестора. Приглашение предназначалось для «прекрасной искательницы приключений, одетой в духе сафари-шика или в этнический наряд». По иронии судьбы, сборище проводилось неделю спустя после того, как были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах против сооснователя Binary Capital Джастина Колдбека (Justin Caldbeck), но это, похоже, не отбило охоту у некоторых гостей побаловать себя тяжелым петтингом на виду у всех.

«Это было прямо в разгар того дела с Binary, — сказала мне Джейн, имея в виду скандал с этим инвестиционным фондом, — и это было так нелепо». Доу оказалась на полу с двумя парами, включая одного мужчину-бизнесмена и его жену. Пол гостиной был покрыт белым искусственным пушистым мехом и подушками, куда в течение вечера время от времени, как рассказала Доу, опускались люди, чтобы начать поглаживать друг друга. В итоге получились огромное «лежбище» с групповыми «обнимашками». Один инвестор, одетый в костюм кролика (интересно, как это сочетается с темой «края земли»), предложил Джейн Доу какой-то порошок в полиэтиленовом пакетике. Это был молли. «Они сказали, что это просто поможет мне расслабиться, и тогда мне понравятся прикосновения», — рассказала мне Доу.

Нервничая, она опустила палец в порошок, а затем отправила его в рот.

Вскоре она сдалась. Тогда инвестор мужского пола спросил, можно ли ее поцеловать. «Это было так странно, — сказала она. — Я такая: но ведь твоя жена тут, для нее это нормально?» Жена учредителя сказала, что да, нормально. Джейн Доу, которая считает себя весьма склонной к приключениям носительницей свободных взглядов, поцеловала мужчину, но потом ей стало дискомфортно, она почувствовала, что кто-то словно давит на нее или принуждает. «Я не знаю, что делаю, чувствую себя очень глупо, меня очень повело от наркотика, ведь я не употребляла такого раньше, и он это знал», — рассказала она. Она попыталась сбежать в другое помещение. «Я чувствовала себя мерзко, ведь я участвовала в петтинге с ним, и после этого он пытался меня найти, а я пыталась сбежать и спрятаться. Я помню, я ему сказала, „а не будут ли люди задавать вопросы?" А он сказал: „Люди, которые меня знают, понимают, что происходит, а до незнакомых мне нет особого дела"». Незадолго до рассвета она запрыгнула в свою машину и уехала. «Что в этой ситуации неправильно, так это то, что там настолько доминируют деньги и власть. Это проблема, потому что это злоупотребление властью. Я в жизни в этом больше не буду участвовать».

«Путь эта конкретная женщина и чувствовала себя так, будто ее заманили в западню, обычно, если вас приглашают на такое мероприятие впервые, друг разъяснит вам, на что вы подписываетесь, и от вас ждут, что вы будете держать это при себе. Вы ведь знаете, что если вы употребляете наркотики с коллегой по работе, то вам не следует об этом кому-то говорить, то же самое касается и секса. Другими словами, мы ничего не скрываем, но на самом деле вроде как скрываем. Вас могут пригласить, только если вам можно доверять, а также если вы будете участвовать в игре. Вы можете решить не сходиться с кем-то конкретным, но вы не можете отвергнуть всех, иначе это будет вуайеризм. Так что если не будешь участвовать, то и не приходи», — говорит один частый гость на таких вечеринках, целеустремленный, путешествующий по всему миру бизнесмен, которого я назову Учредитель X.

Они вовсе не обязательно считают себя хищниками. Когда они смотрят в зеркало, то видят личностей, которые создают новую парадигму поведения, сдвигая границы общественных моральных норм и ценностей. «Это возможно благодаря тем же прогрессивности и открытости, которые позволяет нам быть креативными и рождать оригинальные идеи», — сказал мне Учредитель X. Когда я спросила его об опыте Джейн Доу, он сказал: «Это частная вечеринка, где люди хотят провести время вместе, там полно женщин и полно людей, которые обламываются. На любой вечеринке может возникнуть ситуация, когда кто-то переходит черту. Кто-то обломался, кто-то сделал лишнее, но тут дело не групповых обнимашках, дело в том, чтобы знать меру. Разве не точно так же дела обстоят везде?» Возникает, однако, хороший вопрос, почему же тогда эти прогрессивные сексуальные приключения имеют такую сильную тенденцию соответствовать мужским гетеросексуальным фантазиям? От женщин часто ждут, что они будут принимать участие в сексе втроем с еще одной женщиной, а гомосексуальные или бисексуальные мужчины подозрительно отсутствуют. «Странно, но в голову даже мысль не может прийти, что парни могут быть бисексуальными или с причудами, — сказал один инвестор, который бывает на таких вечеринках и женат (я буду называть его Женатый Инвестор). — Тут, без сомнения, двойной стандарт». И, если не принимать во внимание новые виды наркотиков, все эти истории словно вышли из Особняка Плейбоя примерно 1972 года.

У меня была подробная беседа с соучредителем Твиттера Эваном Уильямсом (Evan Williams) о своеобразном сочетании дерзости, эксцентричности и богатства, переплетенных в Кремниевой долине. Уильямс, который сейчас женат и имеет двоих детей, стал знаменитостью Интернета благодаря первой своей компании Blogger. По его словам, он никогда не был свободным от отношений, известным и богатым одновременно, поэтому сам он не присоединился, но может понять побуждения своих «коллег». «Это странное место, где были созданы самые невероятные вещи в мире, и потому оно привлекает людей такого типа. Чего еще можно ждать от людей, которые находятся на передовой тестирования всего нового и не считают это странным и выдающимся?» Хотя с одной стороны он сказал, что «если вы мыслите, как все остальные, вам не удастся создать будущее», с другой тем не менее также предостерег, что иногда это «рецепт катастрофы».

Богатые мужчины, ожидающие легкодоступного секса с женщинами — это не что иное, как новая парадигма. Но у многих звезд Кремниевой долины есть одна общая особенность: отроческий период они провели в одиночестве без всякого контакта с противоположным полом. Женатый Инвестор описывал свою подростковую жизнь как годы, проведенные за компьютерными играми — и никаких свиданий вплоть до 20 лет. Сейчас, к его восхищению, он оказался в кругу уважаемых и дерзких друзей из сферы информационных технологий, у которых есть деньги и ресурсы познавать каждое свое желание. И после долгих лет ограничений и тоски он живет, не сдерживая фантазию, и его жена — вместе с ним.

История Женатого Инвестора — о том, что нынешняя жадность объясняется сексуальной депривацией в подростковом возрасте, и это лишь одна из множества подобных историй, которые я слышала в Кремниевой долине. Они наконец-то берут свое.

(следва)

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