/Поглед.инфо/ Прототипът на главния злодей Биф Танен в популярния филм "Завръщане в бъдещето 2" (Back to the Future, Part II, 1989) е бил милиардерът Доналд Тръмп. Това е заявил авторът на сценария на филма Боб Гейл пред изданието „Дейли Бист” (The Daily Beast) в интервю дадено през 2015 г., когато Тръмп все още не е привлякъл вниманието на света във връзка с избирането му за президент на САЩ.

"Шегувате ли се? Това и беше нашата идея, когато работехме по филма", казва Гейл, отговаряйки на въпроса дали има връзка между Танън и Тръмп. Днес „Дейли Бист” пуска в „Туитър” (Twitter) връзка към материала, станал днес много по-актуален.

"Вижте отново втората част (на киносагата „Завръщане в бъдещето") и обърнете внимание на сцената, в която Марти (Макфлай, главният герой във филма) е изправен пред Биф в кабинета му. На стената зад Биф виси огромен портрет на самия Биф, а когато той става от мястото си, той заема точно същата поза като в портрета", казва Гейл в интервюто.

Тези сцени се случват през 1985 г. в алтернативната реалност, в която Танън, поради погрешна преценка на главния герой Макфлай, става невероятно богат и поема управлението на родния си град. Заслужава да се отбележи, че централата на главния герой Biff Tannen’s Pleasure Paradise Casino and Hotel Pleasure, според Гейл е замислена като пародия на Trump Plaza Hotel and Casino в щата Ню Джърси, открито през 1984 година.

При това „Дейли Бист”коментира иронично, че във филма Макфлай и неговия приятел д-р „Док“ Емет Браун (изигран от Кристофър Лойд), конструирал машината на времето, все пак успяват да предотвратят алтернативната реалност като променят събития в миналото.

Фантастичната приключенска трилогия на режисьора Робърт Земекис придобива огромна популярност по целия свят. Марти Макфлай е изигран от Майкъл Джей Фокс, а Биф Танън от Томас Ф. Уилсън. /ТАСС

Лос Анджелис / САЩ