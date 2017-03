/Поглед.инфо/ Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу която се сипят обвинения от опозицията заради контакти на нейни представители с Русия, поиска незабавно разследване на "собствените" връзки на лидера на демократическото малцинство в Сената Чарлз Шумър с руския президент Владимир Путин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Inquirer.com в събота (4 март).

Тръмп е качил в Twitter снимка на Шумър на събитие с Путин в Ню Йорк през 2003 година. На нея се вижда как двамата държат понички в ръце. Президентът настоя за разследване на "връзките на Шумър с Русия и Путин" и нарече сенатора от Ню Йорк "пълен лицемер".

View image on Twitter

Follow

Donald J. Trump✔ @realDonaldTrump

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite!

7:54 PM - 3 Mar 2017

Шумър отговори в социалната мрежа малко по-късно, че с готовност ще говори под клетва за срещата с Путин, която се е състояла по думите му "изцяло на светло пред медиите и обществеността". Сенаторът настоя и Тръмп да направи същото.

По време на визитата си в САЩ през 2003 г. Путин посети Кемп Дейвид в Мериленд, където разговаря с президента републиканец Джордж У. Буш и даде с него две пресконференции.