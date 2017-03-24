/Поглед.инфо/ Президентът Доналд Тръмп се сблъска с реалността. Няколко часа след като отрече и нарече "фалшиви" съобщанията, че срещу членове на неговия изборен щаб се води сериозно разследване за тайно споразумение с Русия, директорът на ФБР Джеймс Коми потвърди, че разследването в действителност е в ход.

Дори неговите съветници да бъдат напълно оправдани (както упорито твърди Белият дом), разследването за "руските връзки" може да продължи няколко месеца или дори години, и да отвлича президента от амбициозната програма, който обеща да предприеме. Политическа позиция на президента вече беше разколебана преди изслушването в kомисиите по разузнаването на Камарата на представителите и на Сената. Според неотдавнашно допитване, проведено от Gallup, рейтингът на президента е паднал до 39%, със шест процентни пункта по-нисък в сравнение с миналата седмица.

(рус.ез.)

Трамп сталкивается с действительностью в российском вопросе

На президента Дональда Трампа обрушилась действительность. Через несколько часов после того, как Трамп опроверг и назвал «фальшивкой» сообщения о том, что в отношении его соратников-членов избирательного штаба ведется тщательное расследование из-за их сговора с Россией, директор ФБР Джеймс Коми (James Comey) подтвердил, что расследование на самом деле ведется.

Глава ФБР также неоднократно заявлял об отсутствии фактов, подтверждающих скандальное заявление Трампа о том, что его предшественник организовал прослушивание телефонных разговоров в его нью-йоркском небоскребе. И директор Агентства национальной безопасности адмирал Майкл Роджерс (Michael Rogers) опроверг сообщение о том, что в проведении предполагаемой слежки президенту Бараку Обаме помогала Великобритания, хотя Белый дом указал на это сообщение, чтобы попытаться поддержать дело Трампа.

В совокупности оба эти разоблачения, прозвучавшие в понедельник в ходе продолжительных слушаний в комитете по разведке при Палате представителей, значительно ослабили позиции президента. Его сенсационные обвинения, занимающие ведущее место в заголовках СМИ, и публикуемые в Twitter нападки быстро рассыпались под тяжестью показаний некоторых из высокопоставленных представителей спецслужб страны, данных в Конгрессе под присягой.

Состоявшееся в понедельник зрелище вряд ли повлияет на многих из самых ярых сторонников Трампа. И все же гарантии авторитета Трампа и его репутации в качестве надежного союзника для его коллег-республиканцев в Конгрессе уже не столь высоки. Даже если его советники в ходе расследований их «российских связей» в конечном счете будут полностью оправданы (о чем настойчиво заявляет Белый дом), расследование может довлеть над президентством Трампа в течение нескольких месяцев или даже лет, отвлекая его от амбициозной внутренней повестки дня, которую он обещал принять.

Эта реальность стала более чем очевидной уже в понедельник. Большинство кабельных новостных каналов транслировали в прямом эфире пятичасовые показания Коми и Роджерса вместо первого слушания в Конгрессе по поводу утверждения в должности Нила Горсача (Neil Gorsuch), выдвинутого Трампом и получившего широкое одобрение кандидата на должность судьи Верховного суда. Слушания по вопросу «российских связей» начались, когда Трамп попытался убедить республиканцев принять его закон о реформировании системы здравоохранения (к которому те относятся настороженно), затеяв законодательную авантюру, чреватую долгосрочными последствиями для отношений Трампа с его собственной партией. Политическая позиция президента уже была шаткой перед слушанием — первым из нескольких открытых заседаний, которые должны провести комитеты по разведке Палаты представителей и Сената. По данным последнего опроса, проведенного Институтом Гэллапа, его рейтинг одобрения упал до 39%, что на шесть процентных пунктов ниже по сравнению с прошлой неделей.

Трампу уже давно докучают вопросами о его связях с Россией, учитывая его дружеское отношение к Москве и странное переплетение связей его советников с Россией. Белый дом настойчиво заявляет, что члены избирательного штаба Трампа не взаимодействовали с Россией в вопросах хакерских атак на компьютерные сети организаций демократов во время выборов, и отказывается принимать всерьез разгорающийся скандал, считая, что это всего лишь политическая охота на ведьм.

Однако состоявшиеся в понедельник слушания вынудили Белый дом принимать экстренные меры в поиске прикрытия, хотя найти его было не так уж и легко. Пресс-секретарь Шон Спайсер (Sean Spicer) в ходе своего ежедневного брифинга пустился в противоречивые рассуждения. Он усиленно распространял заявления конгрессменов и бывших чиновников администрации Обамы, утверждающих, что они не видят никаких доказательств сговора между соратниками Трампа и Россией. Но он отверг почти идентичные заявления, прозвучавшие из уст некоторых из тех же самых чиновников по поводу предполагаемой прослушки телефонных разговоров Трампа, сказав, что следствию слишком рано делать какие-то выводы. В одном из своих высказываний, вызвавших особое удивление, Спайсер заявил, что Пол Манафорт (Paul Manafort), один из помощников Трампа, играл в ходе выборов 2016 года «весьма ограниченную роль». На самом же деле, Манафорта наняли в марте в качестве организатора мероприятий в поддержку Трампа на съезде республиканцев, а в мае его повысили в должности, назначив председателем избирательного штаба. Спайсер также назвал советника Трампа по внешней политике Майкла Флинна (Michael Flynn) всего лишь «добровольцем». Флинн часто ездил с президентом, выступил с громким докладом на общенациональном съезде республиканской партии и был его первым советником по национальной безопасности.

И Манафорта, и Флинна Трамп отправил в отставку после того, как обнаружились их связи с Россией. Манафорт вышел из состава штаба в августе, когда сообщения о его деловых связях с пророссийскими украинскими олигархами нанесли урон его политической репутации. Флинн был отправлен в отставку в феврале за то, что ввел в заблуждение высокопоставленных чиновников в отношении своих контактов с послом России в США. И Манафорт, и Флинн находятся в числе тех сторонников Трампа, в отношении которых проводится проверка на предмет их возможных контактов с Россией во время избирательной кампании. Сенатский комитет по разведке также попросил Роджера Стоуна (Roger Stone), давнего советника Трампа, и инвестиционного банкира Картера Пейджа (Carter Page), который в течение короткого времени был в штабе Трампа советником по внешней политике, сохранить документы, имеющие отношение к проводимому им расследованию.

Белый дом при поддержке некоторых конгрессменов-республиканцев утверждает, что настоящим скандалом является то, каким образом информация о расследовании в отношении советников Трампа стала достоянием общественности. Они утверждают, что следствие должно в первую очередь выяснить, кто слил секретную информацию.

Трамп попытался перейти в наступление в самый разгар слушаний, опубликовав серию твитов со своего официального аккаунта в Белом доме — в том числе и твит, в котором он обвинил администрацию Обамы в разглашении подробностей о контактах Флинна с российским послом. В другом твите он неправильно написал, что Коми и Роджерс заявили конгрессменам, что Россия «не оказывала влияния» на избирательный процесс.

Во время проверки фактов на соответствие действительности в режиме реального времени (в прямом эфире) директор ФБР дал понять, что такого заявления он не делал. «У нас по этому вопросу нет никакой информации», — сказал он.