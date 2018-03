/Поглед Инфо/ Неговото място ще бъде заето от шефа на ЦРУ Майк Помпейо

В профила си в Туитър Доналд Тръмп Благодари на Рекс Тилърсън за работата му и обяви, че Помпейо ще свърши фантастична работа. Президентът на САЩ също така обяви, че новият директор на ЦРУ ще е Джина Хаспел – първата жена в историята, която поема този пост.

Тилърсън, който е бивш изпълнителен директор на „Ексон“, пое поста преди малко повече от година. За напрежение между него и Тръмп обаче се заговори още преди месеци.

Donald J. Trump

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

