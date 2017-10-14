/Поглед.инфо/ Процесът срещу двама психолози на ЦРУ доведе до разкриването на много секретни документи. От тях се разбира какво става в пръснатите по света затвори на разузнаването на САЩ, където не действат законите на САЩ, нито кодексът на лекарската етика. Дори американската преса призна, че става въпрос за лица, които са също като нацистките лекари-убийци.

Едва миналото лято, роднини на затворници, които са били убити или осакатени в афганистанските затвори на ЦРУ, успяха да заведат наказателно дело срещу двама, отговорни за разпитите на лишените от свобода. Обвиняемите по делото са психолози, които работят по договор в централата на ЦРУ – Ленгли.

Един от разпитващите е Джон Брус Джесън - човек с изключително любопитна биография. Той получава диплома психолог докато е на служба в американските ВВС. След това е наблюдател в „школата за оцеляване” в базата Fairchild на ВВС, където се провеждат учебни разпити, използват се изтезания и тежък психологически натиск, в процеса на подготовката на американски войници в случай, че попаднат в плен. Когато поема ролята на разпитващ, той толкова силно се вживява, че разтревожва собствените му колеги. Бил е толкова груб и агресивен, че военните го заснемат на видео, за да му покажат какво прави и да го помолят да не го прави повече. В края на 1990 г. Джон се пенсионира, но веднага след атентатите от 11 септември, ЦРУ отново го взема като опитен специалист по разпити на терористи.

(рус.ез.)

ЦРУ взяло на службу психологов-садистов для организации изощренных пыток

Судебный процесс против двух психологов ЦРУ привел к публикации множества секретных документов. Они раскрывают подробности того, что творится в разбросанных по всему миру тюрьмах американской разведки, где не действуют ни законы США, ни кодекс врачебной этики. Даже американская пресса признает – речь идет о людях, до боли похожих на нацистских врачей-убийц.

Минувшим летом родственникам заключенных, погибших или искалеченных в афганской тюрьме ЦРУ, удалось привлечь к уголовной ответственности двух людей, отвечавших за содержание и допросы пленников. Ответчиками по делу стали психологи, работавшие с Лэнгли на контрактной основе.

Судебные заседания шли несколько месяцев. В ходе процесса Пентагон и ЦРУ вынуждены были опубликовать большое количество документов с грифом «секретно» – на этом настоял судья. Из этих четырех тысяч страниц весь мир узнал немало интересного о том, как обращаются с заключенными в секретных тюрьмах ЦРУ, расположенных в десятках стран мира.

В прессу попал, например, отчет о последних днях Рахмана Гула в тюрьме «Кобальт», расположенной под Кабулом. Заключенные называли ее «Тьмой». Дело в том, что управляющий выбрал такой режим освещения, при котором все лампы в камерах были выключены. Заключенные существовали в кромешной тьме и были вынуждены слушать громкую музыку 24 часа в сутки.

Гула, подозревавшегося в связях с афганским полевым командиром Гульбуддином Хекматияром, допрашивали на протяжении двух недель. Ему практически не давали есть и регулярно лишали сна – приковывали наручниками к потолку камеры и будили, если у него получалось задремать. Все это время его единственную одежду составлял памперс.

Дело было в ноябре 2002 года, ночная температура в Кабуле опускалась ниже ноля. Для дополнительного эффекта Гула сажали в емкость с ледяной водой.

Однажды вечером его, обнаженного, приковали наручниками к цементной стене. Охранник заглядывал к нему в камеру несколько раз за ночь. «Он лежал и трясся. Ну, он вообще всегда трясся», – отчитался он позднее. Утром Гул трястись перестал. Врач диагностировал смерть от переохлаждения.

Его допросом руководил Джон Брюс Йессен – человек с чрезвычайно любопытной биографией. Во время службы в ВВС США он получил диплом психолога, а потом работал наблюдателем в школе выживания на базе ВВС Фейрчайлд. Помимо прочего, там инсценировались допросы с применением пыток и жесткого психологического воздействия. Смысл таких тренировок был в том, чтобы подготовить американских солдат к допросам в плену.

Сперва Йессен просто наблюдал за процессом. Следил, чтобы солдатам во время тренировок не причинили вреда. Затем попросился на роль допрашивающего и исполнял эту роль столь увлеченно, что перепугал собственных коллег. Йессен был настолько груб и агрессивен, что военным пришлось снять его на видео, показать это видео ему и попросить больше никогда так не делать.

В конце 1990-х Йессен вышел в отставку, однако сразу после теракта 11 сентября предложил свои услуги ЦРУ, позиционируя себя как опытного специалиста по допросам террористов.

Весной 2002 года вместе со своим коллегой по школе выживания Джеймсом Митчеллом он написал «руководство по технике интенсивного допроса». Оно начиналось фразой «мы не специалисты по арабской культуре и по структуре «Аль-Каиды». Это было чистейшей правдой. Но Митчелл и Йессен также не были специалистами по технике допросов: диссертация Митчелла была посвящена борьбе с высоким давлением, а диссертация Йессена касалась методов семейной психотерапии. Единственные допросы, которые они видели в жизни, – это те шоу, которые устраивались в школе выживания.

Несмотря на все это, инструкция Йессена и Митчелла понравилась военным, благо она была очень простой и понятной. К узникам предлагалось применять такие меры воздействия, как голодание, лишение света, нескончаемая громкая музыка, многочасовые приковывания наручниками в неудобной позе, лишение сна, обливание ледяной водой и имитация утопления. В общем, психологи сочинили действенную программу средневековых пыток.

Целью этих издевательств было воспитание в заключенном «выученной беспомощности». Этот термин Йессен позаимствовал из работы психолога Мартина Зелигмана. В 1960-е годы тот провел серию опытов над собаками и заметил, что регулярные удары электротоком подавляют у животных волю к сопротивлению настолько, что они даже не пытаются спастись. Йессен был в восторге от этих садистских экспериментов.

Так Митчелл и Йессен начали сотрудничать с ЦРУ по контракту. Их процедуры применялись к десяткам узников секретных тюрем, но активнее всего эту методику использовали в «Кобальте». Оба психолога присутствовали на допросах и настоятельно требовали от надзирателей не обращать внимания на любые жалобы заключенных.

Когда умирающий от холода Гул просил дать ему одеяло, Йессен утверждал, что это «типичная тактика террориста». В принципе, любые жалобы и просьбы он называл «террористическим сопротивлением».

В другой тюрьме ЦРУ – тайской – Йессен и Митчелл организовывали допросы гражданина Саудовской Аравии Абу Зубейды, которого подозревали в связях с «Аль-Каидой». Впоследствии правительство США сняло эти обвинения – всю информацию, которой он владел, саудовец откровенно излагал американской разведке. Но Йессен и Митчелл решили, что он все-таки что-то скрывает, и подвергли Зубейду «интенсивному допросу». На протяжении многих дней заключенного держали в камере, где он не мог ни встать, ни сесть. Его приковывали к стене и более 83 раз подвергали «имитации утопления» – лили воду на ткань, закрывающую лицо, пока он не терял сознание. Саудовец молчал, потому что ему было нечего сказать, но Йессен и Митчелл утверждали, что саудовец просто упрямится.

Ирония судьбы в том, что Абу Зубейду и узников афганского «Кобальта» спас перевод в печально известную тюрьму Гуантанамо. Туда, по крайней мере, допускали правозащитников и врачей, там можно было получить медпомощь. Оттуда им, в конце концов, удалось выбраться на волю и даже подать в суд штата Вашингтон на своих мучителей.

История с пытками водой имеет исторический прецедент. Оккупировав Филиппины в 1898 году, американские военные с увлечением «имитировали утопление» местных партизан и других инакомыслящих. Родственники потерпевших и погибших подавали в суд. Суды приговаривали палачей к издевательски маленьким штрафам.

Теперь история повторяется. Еще в сентябре судья Джастин Лоу Квакенбуш заявил, что Йессен и Митчелл находятся под защитой правительства США, и посоветовал сторонам заключить досудебное соглашение. Авторы инструкции по пыткам легко ушли от ответственности.

В ходе своей контрактной работы на ЦРУ психологи заработали более 80 миллионов долларов на двоих. Каждый купил себе по роскошному поместью – желтая пресса называет эти особняки «пыточными домами». Оба продолжают выпускать книги и многословно оправдываться за свои зверства – их, мол, заставляли все это проделывать плохие люди из ЦРУ. Общественное осуждение, с которым они сталкиваются, минимально – несколько статей в газетах плюс небольшая неприятность для Йессена с братьями-мормонами. Последним не понравилось его избрание епископом на волне скандала с пытками, и уже через неделю ему пришлось оставить этот пост.

В 2009 году президент Обама осудил применение пыток по отношению к заключенным. Некоторые пункты из своего руководства по допросам Йессен и Митчелл убрали. Однако и голодание, и лишение сна, и «имитация утопления» продолжают использоваться в секретных тюрьмах.

История с психологами-палачами выглядит как возвращение западного мира к его самым темным временам. Общественная организация «Врачи за права человека» открыто сравнила Митчелла и Йессена с нацистскими врачами-убийцами, отметив их бесчеловечные эксперименты над людьми и нарушение всех норм Нюрнбергского кодекса врачей. Принятого, напомним, по результатам Нюрнбергского процесса.

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