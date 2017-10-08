/Поглед.инфо/ За скандала с коментара на висшия мениджър на телевизионната компания CBS Хейли Гефтман-Голд, че жертвите на стрелба в Лас Вегас не заслужават съчувствие, защото най-вероятно те са били "републиканци с куфари" - можете да се напише много.

Можете да напишете морализационен текст, излагащ лицемерието и неморалността на западните медии. Но трябва да се признае, че ще е скучно.



Възможно е да се повдигне много по-интересна - и важна - тема, която тази история освети.

Това е въпрос за дълбочината на гражданско-политическото разцепление в Съединените щати. Все пак, радостта от смъртта на невъоръжените невинни хора е типично за воюващите, било то граждански или междудържавни конфликти.

А фактът, че такова отношение към съгражданите съобщи американка с добро образование и висока позиция, не оставя никакво съмнение, че тя изрази идеи, които са разпространени и ги прецени като приемливи в общността, към която принадлежи.



И това говори много за основните социални и политически процеси в американското общество - и това не обещава нищо добро. Въпреки това, Хейли Гефтман-Голд беше единствена от големите фигури, които глупаво си позволи публично да обяви "вътрешен дискурс" - за което тя беше мълниеносно и сурово наказана (веднага бе уволнена).



Хейли Гефтман-Голд преди уволнението си е вицепрезидент на отдел "Стратегически сделки" и старши юрисконсулт за CBS. Това е сериозна позиция с висока отговорност и очевидно значителна заплата.



В скандалния коментар най-зашеметяващо не е демонстрираното отсъствие на обикновено съчувствие, а не дори фактът на човеконенавистничество; в крайна сметка действията на американското учреждение, към което принадлежи тази дама, отдавна са избавили хората от всякакви илюзии в тази връзка.

/рус.ез./

Самым потрясающим является демонстрация того, насколько глупой (хотя это довольно слабое слово в данном случае) оказалась женщина, занимавшая пост топ-менеджера гигантской медиакорпорации.

Это заставляет задаться вопросом, каким вообще образом Гефтман-Голд смогла так высоко подняться по карьерной лестнице и каково было качество ее профессиональной деятельности на этом высоком посту?

Еще это ставит на повестку дня вопрос, каковы фильтры и критерии кадрового отбора в американской медиасистеме (и не только медиа — политики, бизнеса и других сфер это тоже касается), если они продвигают наверх подобных персонажей.

Ответ (как минимум, частично) можно найти в текущей кадровой политике, когда людей зачастую продвигают по карьерной лестнице не за профессиональные достижения, а за обладание теми или иными одобряемыми политкорректностью качествами (раса, сексуальная ориентация, пол).

Очередной вклад в борьбу за расширение данной политики только что внесла экс-первая леди Мишель Обама. Выступая на конференции в Пенсильвании, она заявила, что американцы не верят нынешней политической системе, так как ее представляют «одни мужчины, и все они белые».

За последние годы стало вполне привычным, что публично «ляпают» что-нибудь представители творческой интеллигенции и блогеры. Но от них, по большому счету, и не требуется высокого интеллекта, просчета последствий принимаемых решений и совершаемых действий как обязательной составной части личности.

От юристов и топ-менеджеров это именно что требуется. Это входит в базовый набор профессионально-личностных требований для их успешной карьеры. Во всяком случае, в теории.

Как показала история с Гефтман-Голд, на практике дело обстоит несколько иначе. А это означает серьезнейшие проблемы с качеством кадрового отбора в святая святых американской системы.

Многие шаги американцев в последние годы вызывают смешанную реакцию в России: с одной стороны смех, поскольку они выглядят странными и глупыми, а с другой — подозрение, что на самом деле имеют место сложносочиненные интриги, смысла которых мы просто не улавливаем — и в результате не видим настоящих угроз, скрытых в них.

Истории в роде описываемой доказывают, что нет никакого хитрого плана. На самом деле есть серьезное — и местами катастрофическое — падение качества управленческих кадров и элит США, которые делают то, что делают, потому что считают это адекватным, профессиональным и умным.

Прямо сейчас в Штатах раскручивается новый виток кампании по поиску «русского следа» на президентских выборах. Тема про стотысячный бюджет на рекламу в Фейсбуке и охват миллионной аудитории, оказавшие роковое влияние на исход выборов, там рассматривается на полном серьезе. А есть еще вездесущие русские хакеры, всемогущие RT и Sputnik и расставление Кремлем своих ставленников по всему миру посредством как плебисцитов, так и подковерных игр.

Беда даже не в том, что эти объяснения «скармливаются» американскому (и вообще западному) обществу. Беда в том, что огромная часть американского истеблишмента действительно поверила в сверхъестественно эффективную политику Кремля.

Почти год назад американские политологи и политтехнологи изучали причины неожиданной победы Дональда Трампа, и среди прочего специалистам стал известен небольшой, но чрезвычайно показательный факт.

Оказывается, штаб Клинтон был настолько уверен в ее победе и правильности выбранной стратегии избирательной кампании, что не делал стандартных — положенных по десятилетиями отработанной процедуре — промежуточных социологических замеров.

Речь идет не о стандартных соцопросах для широкой публики (которые, как стало понятно, в итоге подтасовывались для использования в качестве инструмента агитации за Клинтон), а более узких, специализированных и гарантированно беспристрастных — для «служебного пользования». Они этого не делали, потому что считали, что и так все прекрасно, — ну и, видимо, побаивались, что социология покажет «что-то не то».

В результате была выбрана стратегия поведения трехлетнего ребенка, который закрывает глаза и рассчитывает, что тем самым оказывается в домике.

Можно было бы посмеяться над Клинтон и ее политтехнологами, но на фоне событий последних лет становится очевидно, что они не являются чем-то из ряда выходящим. Подобный подход демонстрирует существенная часть американского правящего и обслуживающего его слоев. История с Хэйли Гефтман-Голд стала просто еще одой иллюстрацией идущей там профессиональной деградации управленческого класса США.

Проблема в том, что, несмотря на всю смехотворность происходящего, веселого в этом на самом деле немного.

В России уже много лет популярным мемом является эпизод на пусковой установке из фильма «ДМБ»: «Может, бахнем? — Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом».

Штаты остаются самой могущественной страной в мире, обладающей ядерным оружием, — как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова, практически во всех сферах жизни планеты (от экономики до культуры).

В результате в ситуации утраты ими этого могущества и статуса глобального гегемона все более актуальным становится вопрос: а способен ли будет американский истеблишмент, состоящий из людей, подобных Хэйли Гефтман-Голд, в критический момент последовать мудрости товарища прапорщика и не «бахнуть»?

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