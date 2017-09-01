/Поглед.инфо/ Неизвестни унищожиха статуята на откривателя на Америка Христофор Колумб, разположена в град Йонкърс, Ню Йорк, съобщава TAСС.

Както съобщава вестник "Ню Йорк пост", неизвестни обезглавиха статуята, която е направена от гипс и покрита с мед. В резултат на незаконни действия бюстът се изхвърли от пиедестала и се счупи на две части. Едната част е намерена до пиедестала, а другата на близкия хълм.

/рус.ез./

Полиция подозревает в вандализме группу несовершеннолетних, действующих под воздействием событий в Шарлотсвилле и Беркли.

Глава местной полиции пообещал провести расследование. Он предположил, что это, скорее всего криминальные шалости детей. «Но мы намерены провести подробное расследование. Посмотрим, что нам удастся обнаружить», - сказал он.

На прошедшем ранее в Нью-Йорке митинге, организованном спикером городского совета Мелиссой Марк Виверито и другими представителями Демократической партии США была озвучена идея снести памятники Колумбу. По их мнению, он был «противоречивой фигурой», и его статуя может оскорблять чувства многих людей, в том числе тех, кто, являются выходцами из стран Карибского бассейна. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что рассмотрит вопрос о целесообразности демонтажа памятников Христофору Колумбу. В итоге памятник в Нью-Йорке решили не сносить, а добавить к нему табличку с политкорректным объяснением исторического контекста.

Идея уничтожения памятников Колумбу достаточно популярна среди левых политических сил США. Это является частью их кампании по пересмотру истории. Они добиваются уничтожения памятников на территории США в связи с тем, что открытие Америки европейцами в 1492 году привело к геноциду коренного индейского населения.

Ранее Де Блазио стал инициатором проведения проверки всех монументов Нью-Йорка на предмет повода для разжигания ненависти. Решение было принято в связи с развернувшейся в США масштабной кампанией по борьбе с памятниками участникам Гражданской войны в США (1861-1865 годы) на стороне Конфедерации южных штатов. Поводом для нее стали события в Шарлотсвилле.

Дональд Трамп раскритиковал снос памятников конфедератам. По его словам, это невосполнимая утрата, которую ничем не заменить.

Ранее 225-летний, старейший, памятник Христофору Колумбу в Балтиморе разбили неизвестные вандалы. Позже видеозапись, которую сделали хулиганы, появилась на YouTube. На видео видно, что человек прикрепил к памятнику надпись: «Будущее за расовой и экономической справедливостью» и несколькими ударами кувалды повредил памятник. Второй мужчина стоял рядом и держал табличку: «Расизм. Снеси его».

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