/Поглед.инфо/ Безмилостното политическо убийство на съветника по въпросите на националната сигурност Майкъл Флин – това е само една битка в огромната гражданска война, която се разгръща в борбата за контрол над правителството на САЩ.

Доналд Тръмп и новата администрация се намират под постоянния надзор на "дълбочинната държава": огромният бюрократичен апарат, в центъра на който се намира разузнавателната общност. В допълнение, безкраен брой саботьори са вградени на ключови позиции в правителството и Пентагона, които явно ще противодействат на реформите, предприети от Тръмп във Вашингтон. Кой ще победи в тази жестока война, все още не е ясно. Ето какво пише по този въпрос Деймън Линкър, наблюдател на седмичника The Week: «Този епизод показва бързият разпад на демократичните институции на Съединените щати. Свалянето на Флин представлява мек преврат, проектиран от анонимни служители на разузнавателната общност. Това със сигурност не е начинът, по който трябва да функционира либералната демокрация... Вече от много години правителството на САЩ се е превърнало в полицейска държава. И това се дължи на органите, които следят и наблюдават собствения си народ в интерес на "дълбочинната държава". Все по-често се появят истерични изявления „за” или „против” първата поправка на Конституцията. Реториката нагнетява и само въпрос на време е целият този гняв да се излее на улицата. На Доналд Тръмп му предстои да проведе чистка във всяко правителствено учреждение. Да се надяваме, че съвсем скоро ще станем свидетели на най-голямата вълна от уволнения и оставки в цялата американска история. За Тръмп това е жизнено необходимо, ако наистина иска да установи контрол върху правителството.

(рус.ез.)

В США началась теневая «гражданская война» за контроль над правительством

Безжалостное политическое убийство советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна – это лишь одна битва в огромной гражданской войне, развернувшейся в борьбе за контроль над правительством США.

Сейчас Трамп и его новая администрация находятся под неусыпным контролем «глубинного государства»: огромного бюрократического аппарата, в центре которого стоит разведывательное сообщество.

Кроме того, есть и бесчисленное множество диверсантов, внедренных на ключевые посты в правительстве и Пентагоне, которые явно против реформ, проводимых Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Кто победит в этой жестокой войне, пока остается неясным. Если при прошлых администрациях огромный и чрезвычайно сложный свод законов, норм и правил, регулирующих поведение государственных чиновников, применялся крайне избирательно, то сейчас «глубинное государство» будет применять их по максимуму как отличное оружие против администрации Трампа.

По большому счету Дональд Трамп и его команда идут по минному полю, а враги следят за каждым их движением, выжидая, когда же они наконец оступятся. Теоретически, все, кто работают на федеральное правительство, работают и на Дональда Трампа.

Однако, это не так. Майкла Флинна убрали, потому что он был легкой мишенью. Теперь у диверсантов следующая цель: только сегодня стало известно, что выдвиженец Трампа на пост министра труда США Эндрю Пуздер взял самоотвод.

Политические противники Трампа пойдут на все, чтобы его уничтожить. Семья, друзья, деловые партнеры Трампа – все средства хороши в этой чрезвычайно грязной политической игре в США.

Вот что писал по этому поводу Дэймон Линкер, обозреватель The Week: «Этот эпизод ясно говорит о стремительном распаде демократических институтов США. Свержение Флинна – это мягкий переворот, спроектированный анонимными чиновниками разведывательного сообщества.

Даже если результаты окажутся благотворными, это точно не тот способ, каким должна действовать либеральная демократия.

Агенты разведки должны работать на президента, а не наоборот. Слишком многих критиков Трампа, похоже, не волнует, что в результате работы этих самых агентов чересчур много информации о Трампе просачивается в прессу – может быть, потому что критиков Трампа вполне устраивает конечный результат».

Правительство США за много лет превратилось в настоящее полицейское государство. И произошло это не благодаря властям, которые устанавливают слежку за собственным народом, все это организует «глубинное государство».

Это оно вскрывало конфиденциальную информацию, касающуюся Трампа и членов его команды, на протяжении всей президентской кампании. И они же теперь вываливают всю поднаготную, чтобы уничтожить политическую репутацию Трампа.

Обычно такого рода информация, касающаяся американских чиновников, является секретом государственной важности. Выборочно раскрываемые детали частных разговоров, контролируемые ФБР или АНБ, дают возможность уничтожить политическую репутацию.

Примерно так поступают в полицейских государствах. По словам экс-аналитика АНБ Джона Шиндлера, усилиями членов ЦРУ и АНБ в Washington Post и New York Times просочилась информация о Трампе.

Против него разворачивается полномасштабная война и «глубинное государство» намерено сделать все, чтобы «он сгнил в тюрьме». Так что США почти вплотную подошли в началу гражданской войны, которая затем грозит перетечь в самую настоящую войну.

Гнев и разочарование, которые накапливались в этой стране в течение очень долгого времени, могут взорваться в любой момент. Нередко в выступлениях на ТВ можно увидеть протесты молодых людей, которые даже не могут четко сформулировать, против чего они протестуют.

Все чаще происходят истерические выступления за и против Первой поправки. Риторика накаляется, и это уже просто вопрос времени, когда весь этот гнев выльется на улицы. На месте Дональда Трампа стоит провести основательную чистку каждого правительственного учреждения.

И Пентагон в этом процессе должен быть целью номер один. Потому что если позволять тысячам диверсантов занимать ключевые посты в правительстве, администрация Трампа рано или поздно потерпит неудачу.

Будем надеяться, что совсем скоро пройдет самая крупная волна увольнений и отставок за всю современную американскую историю. Трампу это жизненно необходимо, если он действительно хочет обрести контроль над правительством.