/Поглед.инфо/ След като измина една година, ние като че ли забравихме онази истерия и онзи разкол на обществото, който се случи в САЩ след избирането на Тръмп. Тогава на много хора им се струваше, че в САЩ ще избухне нова гражданска война, малко по-късно вълненията стихнаха и на много хора им се стори, че с това всичко свърши. Но, нищо не е свършило и призракът на гражданската война никъде не се е дянал. Просто оправилите се от шока загубили елити преместиха противопоставянето от улиците във властните кабинети, планирайки да свалят Тръмп по легален начин. Сега наблюдаваме епизод от тази война, в която Тръмп направи ответния ход.

Група републиканци успя да наложи обнародването на меморандума на Нунес – записки от четири страници, в които са посочени нарушенията на законността, допуснати от ФБР и Министерството на правосъдието при разследването на „сговора между Русия и екипа на Тръмп“. Но публикуваната записка не донесе сензация, това което се съдържаше в нея беше известно и по-рано във вид на слухове и затова тя в нищо не убеди противниците на Тръмп. И въпреки всичко, все пак си струва да се спрем на аргументацията на страните.

Привържениците на Тръмп посочват като резултат от публикацията:

- основанието за следенето на члена на предизборния щаб на Тръмп – Картър Пейдж (октомври 2016) е било „досието на Тръмп“, съставено от бившия английски разузнавач Кристофър Стил, поръчано от фирмата Fusion GPS, на която е платила (минимум частично) Клинтън и демократическата партия.

- ФБР и съгласувалата заявката прокуратура не са уведомили специалния съд (FISA), даващ ордер за следене за това, че основанията за следене имат политическа основа и са заплатени от конкурентите.

- Кристофър Стил публично говори в средствата за масова информация против Тръмп, озвучавайки част от информацията от своето „досие на Тръмп“ докато тече разследването (нарушавайки правилата за сътрудничество с ФБР). ФБР спира да му плаща и да си сътрудничи с него чак след известно време. Но даже след това Стил е оставал в тесен контакт с тогавашния заместник на генералния прокурор Брюс Ор. Жената на Ор минала на работа във Fusion GPS за да изследва връзките на Тръмп с Русия.

- Бившият заместник директор на ФБР Ендрю МакКейб (уволнил се неотдавна) през декември 2017 година съобщава на Комитета на Палатата на представителите за това, че ордер за следене са поискали на основание на досието на Стил.

- разследването през 2017 година все пак е било на основата на досието на Стил, въпреки, че бившият директор на ФБР Коми го характеризирал като „непристойно и непроверено“.

- информацията, получена от члена на екипа на Тръмп – Папандопулос (срещал се с представители на Русия) послужи като основание за разследване (през юли 2016 ), което води Питър Стрзок, както в последствие става известно рязко изказал се против Тръмп и поддържащ Клинтън. Връзки между Папандопулос и Пейдж, позволяващи да се даде разрешение за да бъде следен последния, няма.

(рус.ез.)

Противники Трампа, парируют:

- Республиканцы не проголосовали за рассекречивание записки подготовленной демократами, с контраргументами к записке Нуньеса, чтобы не была видна её однобокость (лживость).

- Республиканцы вообще сами пытались копать «досье на Трампа», в период своих праймериз

- «Досье на Трампа» не было основанием для получение ордера в FISA. Основанием было признания Папандопулоса, который в мае 2016 года, в английском баре, проболтался Австралийскому дипломату, что у русских есть компромат на Клинтон.

- Публикация записки Нуньеса не говорит о том, что сотрудничества между Трампом и Россией не было, а значит, расследование Мюллера надо продолжать.

ФБР очень серьёзно отнеслось к этой ситуации и выпустило предупреждение для администрации о негативных последствиях обнародования записки Нуньеса. После обнародования, директор ФБР разослал всем сотрудникам приободряющее письмо, в котором назвал обсуждение записки в СМИ и соцсетях пустым делом, а также призвал сотрудников продолжить свою нелёгкую работу, которая имеет, куда большее значение для страны.

Генпрокурор Сессий отреагировал коротко: «Я уверен, что мы всесторонне и объективно выясним правду».

Десять ведущих демократов в Вашингтоне написали письмо Трампу, в котором строго предупредили его о недопустимости использования записки, чтобы оправдать увольнение людей, вовлеченных в расследование о вмешательстве России в выборы, таких как специальный прокурор Роберт Мюллер и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн, который согласовывал разрешения на слежку. «Мы сообщаем вам, что мы рассмотрим такие необоснованные действия, как попытку помешать правосудию в российском расследовании».

Дедушка Джон Маккейн, высказался: «Последние нападки на ФБР и министерство юстиции не отвечают интересам Америки - ни партийным, ни президентским, только путинским». «Американский народ заслуживает того, чтобы знать все факты, связанные с предпринимаемыми Россией попытками подорвать нашу демократию, поэтому расследование специального прокурора Мюллера должно продолжаться беспрепятственно». «Избранные должностные лица нашей нации, в том числе президент, должны перестать смотреть на это расследование через извращенную концепцию политики и действий сторонников. Если мы будем продолжать подрывать наше собственное верховенство закона, мы будем делаем работу Путина за него.»

Бывший глава ФБР Коми отписал: «Это все? Нечестная и вводящая в заблуждение записка разделила комитет по разведке палаты представителей, разрушила доверительные отношения с разведывательным сообществом, испортила отношения FISA судом и неправомерно раскрыла секретное расследование в отношении американского гражданина. Для чего? Минюст и ФБР должны продолжать делать свою работу».

И действительно, любые скоропалительные кадровые решения Трампа по силовикам, будут подрывать доверие сотрудников и чреваты кризисом в Конгрессе. Вообще, рассекречивание информации по оперативному делу, даже частичное, это не рядовой случай и заставляет оперативников задуматься, не произойдёт ли это снова. Ситуация ухудшается ещё и тем, что раньше демократы обвиняли в препятствовании правосудию, в основном саму администрацию Трампа, теперь же они, вполне обоснованно, могут обвинять в этом всю республиканскую партию. Выборы в конгресс уже осенью и такая предвыборная риторика вполне может сократить электорат республиканцев. К тому же, на следующий день после публикации записки, ФБР пускает в оборот второе «досье на Трампа», опять от человека близкого к Клинтон.

Сам Трамп сказал следующее:

Высшее руководство и следователи ФБР и Министерства юстиции политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев – это то, что было бы немыслимо совсем недавно. Эта записка полностью оправдывает "Трампа" в расследовании. Но охота на русских ведьм продолжается и продолжается. И не было сговора и не было никакой обструкции (слово теперь используется, потому что, после одного года бесконечных поисков ничего не нашли, сговор мертв). Это американский позор!

Большинство крупных американских СМИ против Трампа, и конечно они льют в уши электората свою точку зрения на произошедшее. СМИ дающих нейтральный взгляд, или выступающих за него, не много и поэтому Трампу самому приходится их цитировать в своём Твитере: ...инструмент политической игры против Трампа. Это неприемлемо в демократии и должно тревожить любого, кто хочет, чтобы ФБР было беспартийным правоприменителем закона....ФБР не было честным с Конгрессом, так как оно скрывало большинство этих фактов от участников расследования. «Wall Street Journal»

Казалось бы, зачём всё это Трампу? Кажется, контрудар прошёлся вскользь цели.

Однако, здесь не стоит забывать о его положении. Совсем недавно он в отчаянье восклицал: СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ, прямо перед тем, как пришли за его бывшим политтехнологом Полом Манафортом. И вот сейчас, с подачи однопартийцев и раскрученной компании в соц.сетях, он вновь подтвердил своё реноме бойца, а не жертвы. Он сказал именно то, что от него ожидали его сторонники – «Я чист и я прав». Он должен держать своих сторонников в тонусе, ведь борьба продолжается.

Как было указано в прогнозе на 2017й год, с избранием Трампа, развитие глобализации мира изменилось. Американские кланы, вскормленные ТНК потерпели поражение и Трамп тут же похоронил их многолетние и многомиллионные усилия, направленные на поглощение мира. Они уже никогда не смирятся с этим и будут грызть Трампа до самого конца, ведь для некоторых из них это вопрос жизни и смерти, поэтому мне было удивительно, что со спадом первых протестов, многие подумали, что противники Трампа сдались. Мы видим, что раскол американского общества лишь усиливается, приближая нас к финалу этой борьбы, результат которой отразится на всём мире, как и писал в прогнозе на 2018й год ( https://aftershock.news/?q=node/604656 ).

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