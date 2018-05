/Поглед.инфо/ Продължавайки темата за "войната срещу Тръмп", aftershock ви представя нов епизод от сериала "Гражданската война в САЩ"; прехвърлена от улиците, сега тя севоди в правителствени кабинети във Вашингтон.

Версията, че ФБР вероятно е внедрил осведомител в предизборния щаб на Тръмп през 2016 г., за пръв път огласи бившия кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани - един от юристите, представляващи интересите на президента на САЩ.

Съратниците на Тръмп в Конгреса на САЩ, включително Девин Нунес, ръководител на Специалната комисия по разузнаване към Камарата на представителите на американския Конгрес, поискаха от Министерството на правосъдието САЩ и подчиненото му ФБР, да разкрие информацията за това лице. Те обаче отказаха, като се позоваха на факта, че животът на информатора може да бъде застрашен, ако му се разкрие самоличността.

Изданието Intercept, тръгвайки от тези публикации обаче, стига до извода, че тайният информатор на ФБР, разследващ отношенията на членовете на предизборния щаб на Доналд Тръм с Русия е бившият агент на ЦРУ Стефан Халпър. Както се установява от открити източници, по време на администрацията на Обама американското министерство на отбраната, от 2012 г. до 2017 г. е плащало на Стефан Халпър за научни разработки в областта на международните отношения, почти по 250 хиляди долара годишно, а през 2016 г. тази сума неочаквано се удвоила...



Война Трампа: Шпион "глубинного государства"

В продолжение темы «Война Трампа» и публикации Война Трампа: Контрудар, представляю вам новый эпизод «гражданской войны», перенесённой с улиц США во властные кабинеты Вашингтона.

Версию о том, что ФБР, возможно, внедрило осведомителя в избирательный штаб Трампа в 2016 году, первым озвучил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани — один из юристов, представляющих интересы президента США. Соратники Трампа в Конгрессе США, в том числе глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес, потребовали от Минюста США и подчиняющегося ему ФБР обнародовать информацию об этом человеке. Однако те отказались, сославшись на то, что жизнь информатора может оказаться под угрозой, если его личность будет раскрыта.

Газеты The New York Times и The Washington Post, cо ссылкой на свои источники сообщали, что в администрации Трампа действительно был осведомитель ФБР, который ранее работал в администрации президентов США, и который преподает в Великобритании, он известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ.

Издание Intercept на основании этих публикаций вычислило, что тайным информатором ФБР, в расследовании связей с Россией в отношении членов предвыборного штаба Дональда Трампа, был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Как выяснилось из открытых источников, министерство обороны США при администрации Обамы, с 2012 года по 2017 год, платило Стефану Халперу за научную деятельность в области международных отношений, почти по 250 тысяч долларов в год, а в 2016 году эта сумма неожиданно удвоилась.

Как предполагается, в 2016 году, Стефан Халпер, в рамках операции ФБР "Перекрестный ураганный огонь", встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Всё это произошло до того, как ФБР официально заявило о наличии «русского следа» в предвыборном штабе Трампа, а впоследствии оба эти члена избирательного штаба Трампа стали объектами расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Не мало важный момент во всей этой истории, как мне кажется, заключается в том, что Стефан Халпер длительное время преподавал в Великобритании и сотрудничал с МИ6, а как говорится бывших разведчиков не бывает. Австралийский дипломат, которому Д.Пападопулос проболтался о наличии у русских компромата на Клинтон, первично поделился этой информацией с англичанами. Кристофер Стилл, собравший компрометирующее досье на Трампа, (ставшее основанием для одобрения специальным американским судом – FISA, просорушки и слежки за членами избирательного штаба Трампа), являлся бывшим агентом МИ6. В связи с этим, можно говорить, как минимум о причастности Британских спецслужб к компании против Трампа.

Трамп конечно же резко отреагировал на разоблачение шпиона в его избирательной компании:

"Настоящим я требую и официально сделаю это завтра, чтобы министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, — и были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны людей в администрации Обамы!"

Необходимо отметить, что министерство юстиции уже проводит проверку о превышении полномочий со стороны ФБР при расследовании связи предвыборного штаба Трампа и России, а также бездействий ФБР по поводу частного сервера электронной почты Хилари Клинтон, на котором находились секретные документы государственной важности.

23 числа Трамп разразился серией твитов, в одном из них процитировал National Review:

"Вероятно, не может быть сомнений в том, что у них был как минимум один конфиденциальный информатор в кампании". «Если это так, это больше, чем Уотергейт»

Посмотрите, как все обернулось против криминального глубинного государства. Они следуют по фальшивому сговору с Россией, выдуманной афере, и в конечном итоге попадают в крупный ШПИОНСКИЙ скандал, подобных которому эта страна, возможно, никогда раньше не видела! Что происходит вокруг!

SPYGATE (шпионский скандал) может быть одним из крупнейших политических скандалов в истории!

Следите за деньгами! Шпион был там, в начале кампании, но никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим мотивам - помочь кривой Хиллари выиграть - то же, что они сделали с Берни Сандерсом, который был обманут!

Глубинное государство, в лице бывшего главы ФБР – Д.Коми, не стало отмалчиваться:

Факты имеют значение. Использование ФБР конфиденциальных человеческих источников (фактический термин) жестко регулируется и имеет важное значение для защиты страны. Нападения на ФБР и ложь о её работе нанесут неизгладимый ущерб нашей стране. Как республиканцы объяснят это своим внукам?

Опасное время, когда нашей страной будут руководить те, кто будет лгать о чем угодно, при поддержке тех, кто будет верить во что угодно, на основе информации из СМИ, которые будут говорить что угодно. Американцы должны вырваться из этого пузыря и искать истину.

Действительно, такого внутреннего кризиса спецслужб в США никогда не было, что естественно свидетельствует о кризисе власти. Бывший Федеральный прокурор Джо Ди Генова рассказал Dailycaller, что несколько агентов ФБР хотели бы дать обличительные показания в Конгрессе, на экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба. Эти агенты предпочитают стать официальными государственными осведомителями, поскольку они опасаются, политического и служебного давления, говорит Ди Генова.

Однако, хотя Трамп и одержал информационную победу доказав саботаж со стороны «глубинного государства», в юридическом плане всё не так очевидно. С запросом, на расследование превышения полномочий ФБР, он обратился к первому заместителю главы Минюста США Роду Розенстайну. Тому самому Розенстайну, который и назначал Мюллера, тому самому Розенстайну, которого по многочисленным слухам из Белого Дома, Трамп хотел уволить. Всё это происходит по тому, что назначенный непосредственно Трампом Министр юстиции Джефф Сешнс, ранее взял самоотвод от участия в любом расследовании, касающемся приписываемого России вмешательства в выборы в США.

В качестве характерного примера юридических своеобразий американского правосудия, в данном противостоянии Трампа и «глубинного государства» можно привести тот факт, что в нарушение американского законодательства устанавливающего, что частные лица могут вносить не более 2700 долларов в фонд одного кандидата, фонд Хилари Клинтон собрал с более чем 1000 известных людей США, включая режиссера Стивена Спилберга и дизайнера Кельвина Кляйна, до 400 000 (четыреста тысяч) долларов с каждого, а в итоге набралось 84 миллионов долларов. Всё это было выявлено на основе публичных данных и опирается на отчеты Федеральной Избирательной Комиссии, записок, написанных руководителем кампании Клинтон, и публичных заявлениях председателя Демократической партии Донны Бразиле.

Схема проводки денег осуществлялась скрытно, сотрудниками «Фонда Победы Хиллари». Деньги как бы распределялись на всех кандидатов и на все комитеты Демократической партии США, но в итоге, 99% денег оказались в предвыборной компании Клинтон.

Однако вся эта история не заинтересовала прокуратуру, адвокат Ден Бекер пытается через суд возбудить уголовное дело, по факту нарушения избирательного законодательства. Многим знаменитостям, участвовавшим в этой схеме, может светить по пять лет лишения свободы, если Министерство юстиции возьмётся за дело и докажет, что они “сознательно и умышленно” участвовали в этой схеме.

Приведу ещё один факт того, как «глубинное государство» влияет на администрацию Трампа – ФБР просто лишает советников Трампа формы допуска к секретным документам, по формальным основаниям. Конечно же они идут в суд, чтобы доказать свою непричастность в обстоятельствах, по которым их лишили допуска, но судебный процесс дело не быстрое.

Вот в таком противодействии Трамп проводит свою политику и практически ни на шаг не отступает от своих предвыборных заявлений.

