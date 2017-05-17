/Поглед.инфо/ На 9 май новинарските агенции излъчиха оскъдни тревожни съобщения за възможно замърсяване от най-голямото американско подземно хранилище за радиоактивни отпадъци в щата Вашингтон. В информациите на РИА „Новости” се сочи, че тревогата в Хенфордския комплекс е предизвиката от пропадане на почвата над жп тунел, в който от години се съхраняват вагони, натоварени с отпадъци от производството на плутоний. Съобщава се, че персоналът на комплекса е частично евакуиран, а на работниците е наредено да се скрият в укритията, да си осигурят надеждна вентилация и да се въздържат от приемане на храна и вода.

Този инцидент излиза извън рамките на обичайните произшествия, предизвика огромна тревога в Съединените щати и стана повод за слухове и конспиративни теории. Ядреният комплекс е създаден като част от проекта „Манхатън” през 1943 г. в град Хенфорд, щата Вашингтон, близо до канадската граница. Точно там е изграден първият в света B-реактор за пълномащабно производство на плутоний. Плутоният произведен в Хенфорд е използван за първата атомна бомба, взривена на полигона в щата Ню Мексико, както и за атомната бомба „Дебелакът” (Fat Man), взривена над Нагасаки, Япония.

(рус.ез.)

Ядерная авария в США: слухи, факты и последствия

Ядерная авария в центре хранения ядерных отходов на Северо-Востоке США может повлечь за собой катастрофу мирового масштаба.

9 мая на лентах информагентств появились скупые сведения об объявлении тревоги на самом крупном в США подземном хранилище радиоактивных отходов в штате Вашингтон. В заметке РИА-Новости говорилось, что тревога в Хэнфордском комплексе вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, в котором долгое время хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония. Сообщалось, что персонал комплекса частично эвакуирован, а работникам комплекса приказали находиться в укрытии, обеспечить для себя надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи. Позже представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано. Коротким 27-секундным сюжетом об инциденте отметился и телеканал Россия-24. В дальнейшем российская пресса и медиа особого внимания к этому происшествию не проявили. А стоило бы. Этот инцидент выходит далеко за рамки обычного происшествия, вызвал огромную обеспокоенность в США и породил множество слухов и конспирологических теорий.

Что же произошло на самом деле, каков масштаб и, главное, последствия аварии на ядерном объекте?

Хэнфордский ядерный комплекс был создан в 1943 году в рамках Манхэттенского проекта в городке Хэнфорд штата Вашингтон, недалеко от границы с Канадой. Первый комплекс состоял из B-реактора, первого в мире полномасштабного плутониевого производства. Плутоний, произведенный в Хэнфорде, был использован в первой ядерной бомбе, испытанной в проекте «Троица» на полигоне Джордано-дель-Муэрте в Нью-Мехико, а также в ядерной бомбе «Толстяк», взорванной над Нагасаки, Япония.

Во время холодной войны этот проект был расширен до девяти ядерных реакторов и пяти крупных перерабатывающих комплексов плутония, и стал производителем плутония для большинства из 60000 боеголовок в ядерном арсенале США. Однако комплекс был очень ненадежен, и длительное время на нем происходили многочисленные утечки из-за ненадежных и некачественных технологий безопасности и утилизации отходов, а также практики хранения. Хэнфордский комплекс за многие годы выпустил значительное количество радиоактивных материалов в воздух и в соседнюю реку Колумбия.

В конце холодной войны все ядерные реакторы были выведены из эксплуатации и заглушены, однако в результате их работы осталось 53 млн. галлонов высокоактивных радиоактивных отходов, 25 миллионов кубометров твердых радиоактивных отходов, 200 квадратных километров загрязненных подземных вод, а также многочисленные случайные нелегальные загрязнения. По объему в Хэнфорде сейчас находится 2\3 всех ядерных отходов США, а правительство на их хранение и утилизацию ежегодно тратит $2млрд. – треть всего бюджета ядерных отходов на национальном уровне.

О серьезных радиоактивных утечках в Хэнфорде в последнее время американская пресса писала неоднократно. В 2013 году сообщалось, что протек один из 177 резервуаров с радиоактивными отходами, срок эксплуатации которых составляет 20 лет и давно истек, а в реке Колумбия вместо рыб стали нереститься некие мутанты. Тогда в США проходила широкая общественная дискуссия о строительстве завода по утилизации плутония и урана стоимостью $12,3 млрд. в рамках договора с Россией. Однако прошло 4 года, в России аналогичный завод построен, причем на порядки меньшей стоимостью, а в США воз и ныне там, что в перспективе создает в США огромные риски ядерных катастроф.

В 2016 году утечки радиоактивных отходов из Хэнфордского комплекса были названы уже катастрофичными. Были зафиксированы утечки тысяч галлонов отходов, в частности, по сообщениям Penn Energy из баков утекло 750000 галлонов радиоактивных отходов, из которых, по сообщениям Tri City Herald, только за один день – 3000-3500 галлонов. Исследования выявили критическое состояние и конструктивные недостатки во всех 177 баках для хранения отходов, которые скапливаются между двойными стенками резервуаров и могут в любой момент прорваться наружу. Власти отложили решение проблемы в долгий ящик, а все меры по защите персонала свелись к указанию носить средства индивидуальной защиты. Хотя по всем расчетам уровень радиации вблизи резервуаров может в десятки тысяч раз превышать максимально допустимые уровни, а в случае катастрофы Фукусима и Чернобыль могут показаться семечками по сравнению с Хэнфордом.

И вот 9 мая в результате провала грунта образовалась 20 футовая (более 5 метров) в диаметре яма. Это отверстие образовалось над старым железнодорожным тоннелем, в котором находятся вагоны со старым зараженным оборудованием и топливными стержнями.

Старый тоннель не использовался с 1965 года. Он был построен в 1956 году из древесины, бетона и стали и засыпан 8 футами грунта. Его протяженность составляет 110 метров, и он полностью заполнен старыми вагонами. Согласно исследованиям организации Heart of America Northwest, расположенной в Сиэтле, уровень радиации в тоннеле таков, что способен убить все живое в течение часа. Независимый консультант Стивен Шварц опубликовал список загрузок вагонов, находящихся в тоннеле, некоторые из которых излучают до 500 бэр в час. Дозы, превышающие 100 бэр, полученные за короткое время, могут вызвать острую лучевую болезнь, которая может привести к летальному исходу в течение недели.

Рабочие сразу же приступили к заглушке тоннеля, и на сегодняшний день высыпали в него 50 грузовиков с грунтом. Более 3000 сотрудникам комплекса было приказано укрыться в убежищах, а всем пилотам авиации запретили пролет над зоной бедствия. Федеральное управление гражданской авиации официально ввело эти ограничения. В районе катастрофы стали использоваться роботы для устранения последствий. Министерство энергетики США создало оперативный штаб по отслеживанию ситуации и ликвидации последствий аварии, который ежечасно публикует информацию о ситуации в Хэнфорде и указания ликвидаторам аварии.

(вж. карта на местопроизшествието)

В Вашингтоне управление МЧС выпустило карту с указанием расстояния от инцидента до различных районов. Все рабочие смены были отменены, а работники, не занятые в ликвидации аварии, удалены.

(вж. втора карта на местопроизшествието)

Spokane Spokesman-Review сообщил, что губернатор Джей Инсли был уведомлен о прорыве туннеля Департаментом энергетики Белого дома. Инсли назвал это мероприятие «крайне серьезной ситуацией». Министр энергетики Рик Перри был также проинформирован, а сенатор Мария Кантвелл призвала признать эту катастрофу приоритетом №1 для США.

Кроме заявлений официальных лиц СМИ не публикуют какую-либо информацию о состоянии комплекса в Хэнфорде. Это является общемировой практикой, чтобы не вызывать паники среди населения. Однако последние 3 суток не публикуется даже официальная информация, что рождает множество слухов и конспирологических теорий.

Геологическая служба США опубликовала карту, согласно которой за предшествующие катастрофе в Хэнфорде 2 дня в этом районе произошло 16 землетрясений различной магнитуды, которые продолжают происходить до настоящего времени. Обычно такие толчки предшествуют более сильному и мощному землетрясению.

(вж. трета карта на местопроизшествието)

В районе комплекса проходили землетрясения магнитудой 2,5-3,3 баллов. Однако и они смогли вызвать обрушение грунта, повлекшее пока неизвестные последствия. Более сильные толчки способны разрушить весь объект, что может повлечь катастрофические последствия, несравнимые с Фукусимой, не только столице штата Вашингтон Сиэтлу, находящемуся всего в 200 милях от Хэнфорда, но огромным территориям тихоокеанского побережья США и Канады. Многие связывают недавнюю внезапную отставку директора ФБР Джеймса Коми и переговоры президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым именно с положением дел на хэнфордском комплексе. Ведь за ядерной катастрофой в Хэнфорде могут последовать куда более разрушительные природные катаклизмы, способные стереть США с лица Земли и сильно повлиять на остальную ее территорию. А официальные американские власти молчат.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели