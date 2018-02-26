/Поглед.инфо/ Даже най-богатите градове на САЩ в последно време започнаха да напомнят най-бедните квартали, предава Fox News. Както отбелязва телевизионният канал, бездомни наркомани можеш да срещнеш близо до офисите на най-богатите компании, а притокът на нелегални имигранти подхранва организираната престъпност.

Ние вече няколко пъти споменавахме този печален факт, че много американски градове съвсем неочаквано започнаха да напомнят най-бедните квартали. Някои от вас, възможно трудно ще си представят какво значи това. Специално за вас: тези кадри получихме след вчерашния ефир. Изпрати ни ги зрител, който живее и работи в град Сан-Франциско.

Вие виждате тротоара пред неговия офис, наръсен със спринцовки – ние изброихме повече от тридесет – и други предмети, свързаи с наркотиците. И това не е на някакво запустяло място, а точно пред офисите на Spotify – престижна IT компания е центъра на Сан Франциско. Направо на отсрещната страна. На разстояние един квартал от Zenrez - и това са все компании , работещи в сферата на информационните технологии - и на разстояние три квартала от такива гиганти като Twitter и Uber.

Най-богатите компании от най-богатата индустрия в най-богатия град на Съединените щати – и техните сътрудници работят в панаир от боклук и наркотици! Въпрос: елитът изобщо интересува ли се от това? Отговорът е, разбира се, „не“.

Американските градове са запълнили не само бездомните наркомани, но и безпощадните банди от Централна Америка.. Това не е пропаганда, това е реалност. Днес ние получихме нова статистика за мащабите на бандата MS-13. Тази банда, състояща се главно от салвадорци стана най-твърдо организираната престъпна мрежа в страната.

(рус.ез.)

Джессика Вон — директор по политике Центра исследования иммиграции. Она поделится с нами статистикой. Джессика, спасибо, что нашли для нас время.

ДЖЕССИКА ВОН, Центр исследования иммиграции: Рада вас видеть.

Итак, похоже, что, несмотря на усилия федерального правительства, MS-13 пускает метастазы. Об этом говорят цифры?

ДЖЕССИКА ВОН: Да, так и есть. Некоторые люди с большим пренебрежением относятся ко всем разговорам об этой банде. Но она восстановилась. Эта не местная банда, её сформировали люди, десятки лет назад незаконно прибывшие из Центральной Америки. То есть граница недостаточно хорошо охранялась. Но иммиграционная и таможенная полиция совместно с другими правоохранительными органами сумела на некоторое время её подавить.

Но в последние годы банда вновь подняла голову. Воспользовалась наплывом несовершеннолетних беспризорников, который мы наблюдали в течение нескольких лет, и неисполнением законов об иммиграции. Итак, они вернулись, как ни в чём не бывало.

Эта банда занимается не мелкими разборками и хулиганством. Членов MS-13 арестовывали за убийства, сотни убийств. Это бич многих районов…

Расскажите нам о масштабах. Когда говорят об MS-13, на ум приходят, главным образом, округ Лос-Анджелес, пригородные районы Вирджинии, окрестности Вашингтона, может быть, Чикаго. Но она охватывает большую территорию. Расскажите нам, на что это похоже.

ДЖЕССИКА ВОН: В какой-то момент банда решила… скажем так, открыть франшизы по всей стране. В таких местах, как Лонг-Айленд, Бостон, Шарлотт в Северной Каролине, пригороды Вашингтона, о чём вы уже сказали. Потому что управляют бандой из Сальвадора, а группировки в США посылают туда деньги на нужды всей банды.

В какой-то момент главари надавили на членов банды, находящихся в США, чтобы те вышли на новый уровень, начали действовать активнее, ввозить людей из Центральной Америки, активнее принимать в банду только что прибывших детей. Они вымогают деньги, вторгаются в дома, продают людей в сексуальное рабство, организуют проституцию. И совершают убийства, показывая друг другу, на что они способны, и запугивая местное население.

Только за последние несколько лет мы обнаружили их активность в 22 штатах. И, как я уже говорила, эта активность была сосредоточена в тех районах, куда прибыло много нелегальных иммигрантов из Центральной Америки. Это и городская, и сельская местность. В некоторых местах люди впервые столкнулись с подобными бандами, им приходится трудно. Даже в городах-убежищах…

Да. И стоит отметить, что почти все их жертвы — иммигранты, о чём забывают так называемые защитники прав иммигрантов. Какой парадокс. Джессика, спасибо, что пришли и рассказали нам об этом. Я вам очень признателен.

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