/Поглед.инфо/ Толкова близо до война с НАТО никога не сме били

Както обикновено, първо приятното: в Министерството на отбраната на Руската федерация бе взето решение почти във възможно най-кратък срок да се удвои бойната сила на авиационната група на Балтийския флот в района на Калининград. За това ще се формират два нови въздушни полка. Те са разположени, както се очакваше, на летищата в Чкаловск (близо до Калининград) и Черняховск.

Най-малко един от тези полкове - 4-ти гвардейски отделен морски щурмови авиационен полк, който просъществува до 2009 г., но, тъй като се оказа, че напразно е съкратен - то сега се формира отново, но не на празно място. Негова основа ще бъде морската щурмова ескадрила (до 16 единици бомбардировачи и разузнавателни самолети Су-24M и Су-24MR) и 72ра гвардейска авиационна въздушна база на Балтийския флот в Черняховск.



В допълнение, на летището в близост до село Донск, където днес се базира 125-та отделна хеликоптерна ескадрила (14 единици Ка-27ПЛ/ПС) на Балтийския флот, ще бъдат спешно прехвърлени ударни хеликоптери Ми-28Н "Нощен ловец" и Ка-52 "Алигатор" , Досега нито един наш флот не е имал такива бойни машини, те са доставяни изключително за военно-космическите сили. Сега на Балтийско море обстановката се нажежи и затова се вземат подобни мерки.

/рус.ез./

Увы, на этом радости кончаются, и начинается почти сплошной оперативно-стратегический мрак. Экстренные меры Минобороны и Генштаба для усиления обороноспособности этого, отрезанного от остальной России анклава, выглядят очень запоздалыми. Особенно на фоне того факта, что почти у городских окраин Калининграда завершается развертывание мощной многонациональной группировки НАТО. Естественно, как уверяют на Западе, исключительно «для сдерживания российской агрессии».

Основу группировки составляет размещенная на землях Польши и стран Балтии 3-я бронетанковая бригада 4-й пехотной дивизии армии США, прежде стоявшая в Форт-Карсоне (штат Колорадо). Это, по данным российского военного ведомства, 87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley, и еще около сотни единиц машин.

А на днях рядом, в польских населенных пунктах Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань примерно в таком же боевом составе развернулась и 2-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии ВС США из Форт-Рили (штат Канзас).

Таким образом, вблизи наших границ с необъявленными целями и в нарушение подписанного в 1997 году «Основополагающего акта НАТО—РФ», с недавних пор встала полнокровная заокеанская механизированная дивизия. А всего по всему периметру сухопутных рубежей Калининградской области в полной боевой готовности сегодня четыре комбинированных боевых группы альянса. Кроме американских военных — канадцы, британцы, французы, венгры, итальянцы, испанцы, словенцы, албанцы, поляки, бельгийцы, немцы, голландцы, норвежцы и даже военные из Люксембурга.

Теперь переведем взгляд по нашу сторону границы. Туда, где, как нам рассказывают в западных столицах, энергично, но тайно готовится к наступлению «потенциальный агрессор». Тогда увидим, что в обороне здесь стоит 11-й армейский корпус и береговые войска Балтийского флота. Однако пусть вас не вводит в заблуждение громкое наименование «армейский корпус». На нынешний момент состав конкретно этого воинского объединения не тянет и на полнокровную дивизию.

На самом деле перед нами — жалкие остатки некогда полнокровной 11-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, стоявшей под Калининградом еще в начале 90-х годов прошлого века. Тогда в ее составе было две танковые, две мотострелковые дивизии и множество отдельных полков, бригад и батальонов.

После многолетнего вихря наших бездумных и бестолковых военных реформ к 2010 году от этой мощи осталось всего-то одна мотострелковая (79-я отдельная гвардейская), одна ракетная (152-я отдельная гвардейская) и одна артиллерийская (244-я отдельная гвардейская) бригады. А также — 7-й отдельный гвардейский мотострелковый и 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полки. Все эти части передали в подчинение Балтфлоту. В дополнение к 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригаде морской пехоты.

Чтобы перевести дух и подвести промежуточный итог, отметим лишь, что на сегодня в тех краях у нас остались всего два танковых батальона (по одному в 7-м отдельном мотострелковом полку и у 79-й отдельной мотострелковой бригады). И это выглядит особенно уныло на фоне уже рассматривающих их в прицелы танкистов почти двух сотен выгруженных в Польше американских «Абрамсов». Их союзников и считать не будем, чтобы сберечь нервы.

К 2010 году из шести военных аэродромов в области осталось всего два (Чкаловск и Черняховск). Стояли на них преимущественно неисправные и немодернизированные истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24М.

Все изменилось после 2014 года. Все более грозно под боком у Калининграда зашевелилось НАТО. В ответ в апреле 2016 года Генштаб ВС РФ все перечисленные остатки нашей сухопутной группировки в регионе объединил в спешно созданный 11-й армейский корпус Балтийского флота. Одновременно велел 7-й мотострелковый полк развернуть в бригаду. Поставил под областной столицей 44-ю дивизию ПВО, один из полков которой вооружен самыми современными ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1».

25-й отдельный береговой ракетный полк Балтийского флота в Донском получил высокоточные противокорабельные ракетные комплексы «Бал» с дальностью стрельбы 200 километров. В дикой спешке построена мощная радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», способная обнаруживать цели практически над всей Европой. Как уже сказано, на ближайшие годы намечено серьезное усиление авиационной группировки Балтфлота.

Все это просто замечательно. Одно беспокоит: достаточно ли этих сил для реальной войны с НАТО? И хватит ли у нас времени, чтобы наверстать упущенное в прежние легкомысленные годы?

Кроме сохраняющегося, несмотря на все усилия Генштаба, почти полного отсутствия в регионе российских танков, большое беспокойство вызывает состояние 152-й отдельной гвардейской ракетной бригады. Странным образом, похоже, что она последней в нашей армии получит, вызывающие большие опасения у Запада оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер». Между тем, всего в наши Вооруженные силы уже поступили десять бригадных комплектов «Искандеров». Но их пока ставят куда угодно, только не под Калининград. Туда привозят лишь на учения. И тут же увозят обратно.

А пока в распоряжении калининградских ракетчиков только старенькие «Точки-У», выпуск которых был прекращен еще в советские годы.

Далее — перевооружение боевой авиации. Как уже сказано, в регионе намечено обзавестись двумя новыми авиаполками. Понятно, что, по крайней мере, один из них будет на истребителях Су-30СМ, поскольку эти самолеты уже начали поступать на 72-ю авиабазу. Но какими темпами? В декабре прошлого года — первый истребитель. В мае нынешнего — еще два самолета. Сколько же лет потребуется, чтобы такими темпами сформировать хотя бы один полк?

А изменить многое не получится при всем желании. Ведь кроме Калининградской области Су-30СМ остро необходимы и на других флотах. Не случайно из 15 таких замечательных машин, полученных ВМФ РФ к началу 2017 года, 12 пополнили 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк авиации Черноморского флота в Саки (Крым), два улетели на Северный флот (в 279-й отдельный корабельный истребительный авиаполк). Балтийцам к тому времени достался всего один.

Между тем, обстановка вокруг калининградского анклава складывается таким образом, что на глубокое перевооружение времени у нас может и не хватить. Как в 1941-м. Даже наши потенциальные противники опасаются: «Конфликт с Россией в Балтийском море может выйти из-под контроля». Это не фигура речи, а заголовок аналитической статьи в датском издании Politiken, опубликованной на днях.

Среди прочего, в материале говорится: «Сегодня баланс сил и низкий уровень напряженности быстро деградируют. Регион Балтийского моря сегодня можно назвать скорее регионом „контролируемой эскалации“ с растущим риском потери контроля над ситуацией… В США идут очень бурные и сюрреалистические дебаты, в которых Россия упоминается как вражеская держава чаще, чем когда-либо в период после маккартизма пятидесятых годов прошлого столетия».

Понимаете: с точки зрения уважаемых авторов, так близко к войне с НАТО мы не были ни разу с пятидесятых годов 20-го века! Даже знаменитый Карибский кризис как угроза миру выглядел бледнее. И это реальность. Как и танки «Абрамс», которые в нескольких часах форсированного марша на Калининград.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели