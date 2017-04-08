/Поглед.инфо/ Историята се повтаря. Президентът на САЩ грубо наруши международното право, като предизвика нов кръг от ескалация на конфликта в Сирия и унищожи основата за мирни политически преговори. Обвиненията срещу Москва в предполагаемо съучастие в „чудовищните престъпления Асад” окончателно оформят неговото безумство.

Единствено самообладанието на руския лидер не позволи регионалният конфликт да се разрастне в световен. Тръмп повтаря грешките на своите предшественици. Европейските политици Меркел и Оланд плюс саудитците играят по гайдата на Вашингтон, оправдавайки военното престъпление в сирийската провинция Хомс, извършено по заповед лично на Тръмп. Руско-американските отношения отново са обтегнати. И за какво? Отговорът е очевиден: цената на нефта скочи с 1,5%, а на барела достигна 55,70 долара... (рус.ез.)

Агрессия США в Сирии: только выдержка Путина спасла мир от ядерной войны

История повторяется. Президент США грубо нарушил международное право, спровоцировав новый виток эскалации конфликта в Сирии и разрушив саму основу для проведения мирных политических переговоров. Обвинения в адрес Москвы в потворстве якобы чудовищных преступлений Асада стали завершающим штрихом его безумств. Только выдержка российского лидера не позволила региональному конфликту перерасти в мировой.

Трамп повторяет ошибки своих предшественников. Американские военные находятся на территории Сирии без разрешения Дамаска и их действия носят заведомо нелегитимный характер. Теперь к ним добавилась военная агрессия против суверенного государства с требованиями отстранить нынешнего сирийского президента от власти без законных на то оснований.

Европейские политики Меркель и Олланд плюс саудиты вовсю пляшут под дудку Вашингтона, оправдывая совершенное по личному приказу Трампа в сирийской провинции Хомс военное преступление. Плевать, что ООН не дал разрешения на проведение данной операции. Постпред США Никки Хейли посмела нагло заявить, что Америка сама будет решать, кого ей бомбить якобы в интересах всего мира. Главное, что США что-то и где-то показалось.

Вина Башара Асада не была доказана ни в одном суде, но это не важно. Администрация Трампа решила воспользоваться «правом сильного», фактически провоцируя Россию и Иран на ответные действия. Мир, как полагают эксперты, застыл на волоске. Только холодный рассудок и дальновидность российского президента Владимира Путина не дала случиться худшему – началу новой мировой войны, скорее всего, ядерной.

Мотивы Вашингтона:

Эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский высказал мнение, что Дональд Трамп пытается убедить оппонентов и недоброжелателей в своей профпригодности. Мол, внутриполитические проблемы еще не показатель. Посмотрите, что я могу! Ракетный удар по военной базе САР – это не шутки.

Другие эксперты полагают, что причина кроется в энергетической сфере. В 2009 году Башар Асад отказался дать согласие на строительство газопровода через Сирию, что позволило бы Катару поставлять газ в Европу. Дамаск посчитал, что таким образом Штаты могут ослабить Россию, причем Москва никоим образом не влияла на принятия данного решения. Администрация Обамы вполне предсказуемо взбесилась и ополчилась на Асада.

Кроме того, сами по себе нефтяные запасы Сирии вызывают интерес. Нефтяники в Штатах испытывают ряд проблем из-за недостаточно высоких цен при реализации добытой нефти. В результате США больше закупают этого сырья, чем продают. Так, объем суточной добычи нефти с октября 2016 года вырос лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, несмотря на значительный рост мировых цен на нефть. Причина в более высокой себестоимости добычи нефти в США, особенно если речь идет о сланцевой нефти.

Россия же эффективно управляется с нефтяным бизнесом и даже зачастую опережает Саудовскую Аравию по посуточным показателям нефтедобычи. Но вместо того, чтобы наладить сотрудничество с Москвой, администрация Трампа увидела в России соперника и нанесла ракетные удары по базе в Сирии. Российско-американские отношения вновь накалились. И ради чего?

Ответ очевиден: нефть сразу взлетела в цене на 1,5%, а баррель сейчас стоит 55,70 долларов. Рубль же на электронных торгах демонстрирует существенное снижение: доллар в моменте достигал 57 руб., евро - 60,50 руб.

Трамп абсолютно безответственен и даже безумен:

раз внутренние реформы не заладились, значит, пора делать ставку на военную силу. Оснований для нанесения ракетного удара у Белого дома не было, но их просто выдумали. Достали из архива мифическую историю о химическом оружии в Сирии, стряхнули с нее пыль и вновь пустили в дело. Хотя агрессору, по сути, и повод не нужен.

Итог: горбатого могила исправит. Ну, или Гаага.

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