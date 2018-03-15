/Поглед.инфо/ Журналистката от американския телевизионен канал NBC Мегин Кели се опива от минутата слава – тя активно раздава интервюта за това как е вземала интервю от Владимир Путин. „Аз хубавичко го припечатах“ - споделя впечатленията си Кели – и с това открито си признава манипулациите с думите на руския лидер. Какви прийоми са били използвани и как възприеха интервюто на Путин американците?

В понеделник политолозите бурно обсъждаха интервюто, което Владимир Путин даде на американския телевизионен канал NBC. Беседата на руския лидер и американската журналистка Мегин Кели се състоя още на 1-2 март. Но телевизионният канал го показа в края на миналата седмица, тоест след повече от 10 дни.

След първото интервю миналото лято водещата в NBC Мегин Кели беше упрекната, че е била излишно мека към руския лидер. Затова този път тя видимо се стараеше да убоде, както на нея й се струваше, Путин с неприятни факти. Кели даже не се притесни да даде вече сама, на друг канал – MSNBC - „интервю за интервюто“, преводът на което в понеделник публикува сайтът на RT.

„Аз исках да ви кажа, че хубавичко го припечатах по повод на намесата в изборите, така че вие ще видите как ще се измъква. Представяте ли си, аз даже му зададох въпроса за цялата тази система на позиране без риза!“ - с гордост съобщи Кели. Остава само неясно, в какво се заключава храбростта да попиташ за снимките без риза.

В ефира на чуждия канал Кели се похвали, че е могла „да притисне събеседника си до стената с неприятни факти“. Своя разговор със стопанина на Кремъл тя обрисува като двубой между „две горили“.

Наблюдателите действително видяха в диалога аналогия с двубоя между две животни, но съвсем други. Както отбеляза колумнистът Георгий Бовт, изказвайки се по радио BFM, в действителност не блондинката Кели е напъхала Путин в ъгъла, както й се е струвало, а по-скоро Путин си играеше с нея като котка с мишка. Само че блондинката не забеляза това.

(рус.ез.)

Надо отметить, что на самом деле полностью беседу с Путиным американцы вообще не увидели. Вместо интервью Келли выпустила в эфир лишь нарезку кратких фрагментов с огромными подводками, с закадровым текстом. Суть закадровых комментариев сводилась к тому, что зрителя заранее настраивали перед каждым отрывком, подсказывали зрителю готовое мнение. Даже в самих фрагментах Келли постоянно перебивает Путина или время от времени заглушает его голос закадровым текстом. Вряд ли такая подача соответствует стандартам американской прессы, которая так любит поучать своим канонам журналистов других стран.

Замглавы Центра американских интересов, бывший замминистра обороны США Дов Закхейм сказал газете ВЗГЛЯД, что ему не попадались опросы, отражающие, какое внимание уделили выступлению Владимира Путина американцы, однако выразил уверенность, что эти заявления в любом случае увидели много людей.

«Да, выступления Владимира Путина, транслируемые в США, впечатляют американского зрителя. Но это впечатление достаточно негативное. Он не рассматривается как человек, дружелюбно настроенный по отношению к Соединенным Штатам, поэтому его не видят в позитивном свете», – отметил американский эксперт.

Политолог Дэвид Саттер тоже не думает, что Путину удалось переубедить хотя бы часть американской аудитории. «Американцы далеки от мира Путина. Они просто смотрят, что Путин скажет на ту или иную тему – по поводу американских выборов, например. Его слова особенно никого не убеждают. Американцы считают, что Путин – человек из недемократической системы, который манипулирует общественным мнением с использованием СМИ», – сказал Саттер газете ВЗГЛЯД.

Другие американские эксперты полагают, что часть аудитории Путину перетянуть на свою сторону удалось. Правда, речь идет не об элите, а о рядовых американцах. Как написал по этому поводу в «Известиях» политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, Путин приводил «четкие и ясные контраргументы к стандартным антироссийским обвинениям», вел себя почти как учитель в школе.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Колобков считает, что интервью с Путиным поставило под удар саму Келли. По словам Колобкова, любой, кто сейчас или общается с российским ТВ, или едет в Россию на съемки, может быть обвинен в русофилии или в недостаточном патриотизме. И все это прекрасно понимают. «Сейчас такой разгул антироссийской истерии, что это все может разрушить карьеру», – отмечает эксперт.

«Идет тотальная демонизация как России, так и Путина. Поэтому технология дробления интервью применяется для того, чтобы помешать разрушению того образа абсолютного зла, который создается американской прессой последние годы. Такая нарезка интервью как раз помогает добиться этой цели. Уже не видно цельного образа интервьюируемого, и можно как-то поменять акценты, разбить логику. Это очень удобная и совершенно стандартная практика», – отметил Колобков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Собеседник находит в действиях Келли и позитивную сторону: «Она едет в Россию и берет интервью у Путина, а это уже поступок». «Вы сейчас не можете вслух сказать: я согласен с Путиным. Можно лишь сказать: «Послушайте, какой он плохой, и вот что он говорит». Это способ, когда хотя бы косвенно можно что-то донести из тезисов Путина до аудитории», – пояснил эксперт.

Коробков считает, что слова Путина все же воздействуют на простых американцев, а не на элиту. «Путин весьма популярен на юге и среднем западе. У него образ решительного человека. У него на самом деле очень высокие рейтинги среди американского среднего класса», – напомнил эксперт.

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