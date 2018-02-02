/Поглед.инфо/ Москва за пореден път е призната като основна заплаха за целия свят и по-специално за Съединените щати. Пекин е в същия списък, но с Китай, според американските военни експерти, ще трябва да се воюва малко по-различно. Естествено, сред възможните врагове, заедно с Русия и Китай, са КНДР и Иран.

Заместник-началникът на Обединения комитет на началник-щабовете на Съединените щати Пол Селва прогнозира как ще се развива въоръженото противопоставяне в зависимост от конкретния противник. „Например, в случай на въоръжен конфликт с Китай, основните сражения ще бъдат по море и във въздуха. Това не означава, че няма да участват сухопътни сили и морската пехота, но тяхната роля ще бъде спомагателна. Срещу Русия, напротив, сраженията ще се водят на земята и във въздуха. Но без участието на американската флота няма да мине, тъй като прехвърлянето на големи сили в Русия и Европа може да се осъществява само през водите на Северния Атлантик”, обяснява генералът.

(рус.ез.)

С Китаем - в море, с Россией - на суше. Генерал США раскрыл сценарий войны

Москву в очередной раз признали главной угрозой для всего мира и для США в частности. Пекин находится в этом же списке, но с ним, по мнению американских военных экспертов, воевать придется немного по-другому. Заместитель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Пол Селва дал прогноз относительно того, как будет развиваться вооруженное противостояние в зависимости от противника. Естественно, в числе возможных врагов вместе с Россией и КНР оказались КНДР и Иран. "Например, в случае конфликта с Китаем в основном сражение будет происходить на море и в воздухе. Это не значит, что в нем не примут участие сухопутные силы и морская пехота, но их роль будет вспомогательной. Наоборот, в случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без военно-морских сил здесь не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики", - объяснил генерал.

"Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле". Бороться с КНДР будет намного проще, потому что Северная Корея использует вооружение из России и Китая: "Так что изучение наших основных оппонентов покроет и КНДР". Куда более сложной проблемой Селва назвал Иран, потому что там слишком разнообразный рельеф. Я не поленился и посчитал, какой это по счету план ведения войны с РФ. Пятый! Пятый за один месяц! Предыдушие фантомные атаки выглядели так:

1. В Национальной стратегии обороны признали, что "Россия является вызовом для всего мира" и воевать с ней будут не только страны Европы. Однако война сразу же и с Китаем, и с Россией все-таки не рассматривается, так как США пока не могут себе позволить одновременный конфликт с обеими странами, поскольку для этого не хватит ресурсов - уже наскучившая прелюдия перед призывом к увеличению средств для американской армии.

2. 27 января бывший глава Пентагона Эштон Картер в Давосе тоже высказался о "страшной угрозе". "На мой взгляд, Россия впервые за 25 лет с момента падения Берлинской стены выступает в качестве нашего военного противника. Нам нужен план на случай войны, так же как нам нужен план на случай вторжений "зеленых человечков" (отсылка к российским военным в Крыму в 2014 году), план против того, что они делают в Прибалтике, где они пытаются использовать вопрос национальных меньшинств". В связи с этим он предложил странам НАТО разработать план на случай войны с Россией.

3. Но еще неделей ранее американское военное ведомство уже заказало отчет по готовности пяти стран к условиям военного времени: Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины. В головы граждан старательно вбивается мысль об общем враге и все это делается с серьезным видом, как если бы война была бы единственным реальным решением/выходом из ситуации. "В целях повышения готовности промышленности к условиям военного времени или чрезвычайных ситуаций государственные органы планирования должны иметь чёткое представление [то есть должен быть гос заказ и отчет за хорошие деньги] о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможенных служб, инфраструктурой, сложностями снабжения и тонкостями логистики, характерными для той или иной страны или региона"

4. Еще одна страшилка под названием "Nuclear Posture Review" (Доклад "Обзор ядерного потенциала") также подразумевает две вещи: в России разрабатывается, как минимум, две системы межконтинентального радиуса действия, а это значит, что Москва и есть та самая угроза для всего мира и ей нужно противостоять! Второе - на сдерживание врага армии США нужно больше ресурсов. Все чаще Россия упоминается как угроза, имеющая смертельное оружие, выпускаются методички по борьбе с "агрессором". И на все это требуются деньги, на все это нужны рекордные бюджеты для Пентагона. А еще загруженность людей на работе по созданию отчетов и методичек по противостоянию возможному противнику - это загрузка человеческого ресурса, снижение безработицы, деньги в обороте - то, что обещал Трамп в своей предвыборной кампании. Ради того, чтобы поднимать статистические данные, он, вопреки экологическим протестам, разрешил в полную силу работать с ископаемыми, наращивает экспорт энергоресурсов.

Все это привело к тому, что безработица действительно сократилась - как раз в тех секторах, которые связаны с промышленностью. Загрузить всех бумажной войной с Россией и Китаем - тоже хорошо. На основании всех очетов запустить программы по разработке супер-пупер-мега ракет - еще лучше. Трамп - бизнесмен, экономист и старый воинственный хитрюга. Он сделает все, чтобы к концу его первого президентского срока перечень заслуг перекрывал количество провалов.

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