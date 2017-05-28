/Поглед.инфо/ Директорът на разузнавателното управление при министерството на отбраната на САЩ Винсент Стюарт заяви по време на изслушване в Сената, че Русия се опитва да се измъкне от обкръжението на НАТО.



/рус.ез./

Один из сенаторов заявил о том, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии. Он спросил военного, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия "в этих холодных и теплых водах".

"За счет этого окружения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье", - приводит слова Стюарта ТАСС. Он также добавил, что эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России. "Их цель - самозащита, создание для себя "буферной зоны", - подчеркнул разведчик.

Он также высказал опасение, что Москва попытается создать форпост в Ливии. "Но все это делается для выхода из окружения НАТО", - заключил он.

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