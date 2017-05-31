/Поглед.инфо/ Американците отказват да признаят статут на забранена за полети зона в интерес на деескалацията на войната в Сирия. "Ние не признаваме каквито и да било конкретни зони (на деескалация), в случаите, когато това е необходимо за борба срещу т.нар. Ислямска държава* в Ирак и Сирия. Навсякъде, където е врагът, ние ще го бием", каза на 24 май във видео брифинг генерал-лейтенант Джефри Хъригън, командващ ВВС на Централното командване на САЩ (CENTCOM). В същото време той призна, че е "принуден да засили контактите си с руснаците, предвид усложнените условия във въздушното пространство на Сирия”.

В връзка с това, електронното издание Military.com, което е рупор на Пентагона, съобщи, че "Русия, Турция и Иран, със съгласието на сирийския режим на президента Башар Асад, са подписали меморандум за 4 зони на деескалация, като част от плана за слагане край на шестгодишната гражданска война." Изданието напомня на своите читатели, че "Русия е обявила въздушното пространство над тези зони за закрито за самолети на САЩ и коалиционните им партньори."

Сега командването на ВВС на САЩ трябва да съобщава какво иска да предприеме в тези въздушни зони, тоест да иска разрешение и да обясни целта на полета на техен самолет. "Съвсем не е лесно, често отнема няколко телефонни разговора, за да се съгласува въпросът", уточнява Хъригън.

Алиансът на Сирийската арабска армия (ССА), иранските сили и руските ВКС обявиха началото на операцията «Великият изгрев» за освобождението на източните територии до края на 2017 г.; но те са изправени пред нарастващото присъствие на американски военни и техни коалиционни съюзници в тази част на Сирия. Водената от САЩ коалиция цели в юго-източната част на Сирия да се създаде буферна зона между правителствените сили на Асад и Ирак.

(рус.ез.)

Генерал ВВС США: «С русскими очень трудно»

Американцы отказываются признать бесполетный статус зон деэскалации в Сирии.

«Мы не признаем какие-либо конкретные зоны (деэскалации — авт.) в тех случаях, когда это необходимо в борьбе против „Исламского государства“* в Ираке и Сирии», заявил 24 мая генерал-лейтенант Дэеффи Харригиан, командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM).

«Где бы ни находился враг, мы идем за ними», — говорится в видео-брифинге генерала. В то же время, Харригиан признал, что «вынужден наращивать контакты с русскими, учитывая жесткие условия в воздушном пространстве Сирии».

В этой связи издание Military.com, рупор Пентагона, поясняет, что «ранее Россия, Турция и Иран с согласия сирийского режима президента Башара Асада подписали меморандум о 4-х зонах деэскалации, как часть плана по окончанию шестилетней гражданской войны». Издание напоминает своим читателям, что «Россия объявила воздушное пространство над этими зонами закрытыми для американских и коалиционных самолетов».

Теперь командование ВВС США сообщает обо всех шагах в указанном воздушном пространстве, по сути, спрашивает разрешение и объясняет цель полетов своих самолетов. «Я не говорю, что это легко, это часто требуется несколько телефонных звонков, чтобы согласовать вопрос», — сказал Харригиан. Другими словами, ситуация не вписывается в традиционную модель поведения американских военных. Дело в том, что наша авиация заслужила к себе такое уважительное отношение со стороны «мирового гегемона», доказав в Сирии свои высокие боевые качества.

Если оценить период войны в Сирии с ИГИЛ с октября 2016 по май 2017 года, то его смело можно назвать переломным, причем благодаря именно нашим летчикам и бойцам Сил специальных операций.

С одной стороны, альянс Москвы-Дамаска-Тегерана демонстрирует высокий темп наступления, с другой, — отряды боевиков наиболее мощных группировок «Хаят Тахрир Аль-Шам» (бывший фронт «Джабхат Аль-Нусра»*) и «Ахрар Аль-Шам» больше не имеют потенциала для проведения масштабных нападений на крупные населенные пункты.

Здесь уместно привести хронику основных боев за переломный период. Решающее сражение произошло в октябре-ноябре прошлого года. 28 октября 2016 года основные силы «Джабхат Аль-Нусра», «Ахрар Аш Шам» и Свободной сирийской армии (ССА) предприняли крупное наступление на Алеппо — экономическую столицу Сирии. Цель — уничтожение наиболее подготовленных частей Сирийской арабской армии (САА) президента Асада, осадившей город. Вначале успех был на стороне «Джабхат Аль-Нусра» и её союзников, которым 31 октября удалось захватить промышленную зону Биньямин, половину округа Биньямин и один из районов вблизи мегаполиса. Однако блокада так и не была прорвана, несмотря на мощнейшую атаку, предпринятую 3 ноября.

Сирийские правительственные войска смогли сохранить контроль над основными дорогами, ведущими к осажденным боевикам. 6 ноября началось правительственное контрнаступление, и 12 ноябрю части Асада вернули всё территории, потерянные в результате предшествующей атаки исламистов.

15 ноября начался штурм Восточного Алеппо, и уже 12 декабря основные очаги сопротивления боевиков были подавлены, а 22 декабря город площадью 190 кв. км и с население более 2-х млн. человек был окончательно освобожден.

Всё, что произошло в Алеппо, не идет в ни какое сравнение с американской операцией в иракском Мосуле. В неудачных попытках прорвать блокаду отряды «Джабхат Аль-Нусра» и другие военизированные группировки потеряли большое количество вооружения, включая противотанковые управляемые ракеты и установки «Град», а также лишись наиболее опытных боевиков. По сути, основные силы исламистов в Сирии оказались обескровлены.

Однако в дни наиболее ожесточенные боев за мегаполис была потеряна Пальмира. Начав 8 декабря свое на наступление на этот древнейший город, «Исламское государство» стремилось своей победой поднять дух осажденных боевиков. 11 декабря Пальмира пала, а 22 декабря — в день освобождения Алеппо отряды ИГИЛ начали атаку на авиабазу сирийской армии Т-4.

Переброшенный из освобожденного Алеппо 5-й десантный корпус САА (также известный как 5-й Легион) с помощью Воздушно-космических сил России отбросил боевиков от авиабазы и 1 марта 2017 года освободил Пальмиру.

Перехватив инициативу, САА совместно со спецотрядом «Сила Тигра» 17 января провели крупномасштабную военную операцию против ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо. Второй целью этого наступления было, бесспорно, сдерживание турецкой армии, вторгшейся на сирийскую территорию в рамках операции «Щит Евфрата».

24 мая САА удалось освободить более 90 деревень в восточной сельской местности Алеппо, вплотную подойдя к городу Масканахе — последнему оплоту ИГИЛ в провинции. Сейчас в битве за этот населенный пункт активно участвует российская авиация. Его освобождение открывает новые возможности в провинции Ракка и в центральной части Сирии.

Нельзя сказать, что исламисты не предпринимали попыток остановить продвижение САА и даже контратаковать. С 21 марта по 22 апреля с переменным успехом шли тяжелые бои за населенные пункты Суране, Хаттаба, Каукаб. И все-таки к началу мая правительственные войска восстановили контроль над утраченными деревнями и даже освободили новые территории, в общей сложности более 1300 квадратных километров в районе между Пальмирой и Каламуном.

13 мая САА взяли важные участки в восточной части Дамаска и выбили боевиков из города Аль-Ваера в окрестностях Хомса. Совокупный эффект от этих побед, наряду с введением зон деэскалации, с большой долей вероятности, поможет снять осаду ИГИЛ крупнейшего сирийского города Дейр-эз-зор и ликвидировать другие анклавы исламистов.

И вот 25 мая САА объявила о начале операции «Великий рассвет», направленной на освобождение востока Сирийской пустыни. Если сравнить ситуацию в октябре прошлого года и сегодня, то можно констатировать гигантский прогресс в деле восстановления государственного порядка.

Однако до конца 2017 года альянс Сирийской арабской армии (САА), иранских сил и российских ВКС столкнется с таким тревожным фактом, как растущее присутствие военной коалиции США и союзников на сирийской территории.

Возглавляемая США коалиция нервно реагирует на победы САА, активизировав операций на юго-востоке Сирии с целью создания буферной зоны между правительственными войсками Асада и Ираком. Сейчас американцы и контролируемая ими военная оппозиция готовятся к штурму самопровозглашенной столице ИГИЛ — города Ракка. Начнется осада после взятия Мосула или раньше — эксперты только гадают. В любом случае, продвижение войск Асада поднимает крайне сложные вопросы перед всеми участниками войны с «Исламским государством». Ясно одно: новой «встречи на Эльбе» не будет. Зато велика вероятность появление двух сирийских государств со столицами в Дамаске и Ракке.

Так или иначе, но в ближайшие месяцы приходится ожидать самые разные политические сюрпризы, в том числе серьезное обострение отношений между США и Россией по целому ряду проблем. Возможно, поэтому так сильно нервничают Дэеффи Харригиан и генерал-лейтенант Кеннет Ф. Маккензи-младший, общаясь с нашими военными по согласованию полетов в воздушном пространстве. В сирийском небе скоро станет очень жарко.

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