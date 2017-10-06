/Поглед.инфо/ Всяка година стотици хора умират в ръцете на американската полиция и повечето от тях не са опасни престъпници, убити по време на задържането. Често жертвите са душевно болни или шегаджии, които държат оръжия-играчки. Част от задържаните умират при мистериозни обстоятелства в изолаторите за временно задържане.

Американският полицай Джон Марк Дугън се опитва да се противопостави на системата и в крайна сметка бе принуден да напусне страната и да потърси политическо убежище в Русия. Според него злоупотребата с правомощията не е характерна само за полицията в Палм Бийч – щата Флорида, където е бил полицай, а е проблем от национален мащаб. Той счита, че проблемът на национално равнище може да се разреши само чрез създаването на институт за граждански надзор.

"Надзорът може да е нещо като съдебните заседатели (журито)... Защото днес, ако мога така да се изразя, всички спят в едно брачно ложе. Прокурорът на щата няма да разследва шерифа (за когото Дугън е съобщил корупционни обстоятелства), защото двамата са свързани по роднински..."

Историята за бягството си от САЩ, той разказва за агенция „Спутник”.

(рус.ез.)

Полицейский из США, попросивший в России убежище, рассказал о побеге от ФБР

Ежегодно в США от рук полицейских погибают сотни человек, причем далеко не всегда это опасные преступники, убитые при задержании. Зачастую жертвами становятся психически нездоровые люди или шутники с игрушечным оружием. Часть задержанных умирает при загадочных обстоятельствах в изоляторах временного содержания.

Полицейский Джон Марк Дуган попытался противостоять системе, а в итоге был вынужден покинуть страну и попросить политическое убежище в России. Историю своего бегства из США он рассказал агентству Sputnik.

Избиения и пытки

Дуган родился в 1976 году в семье ветерана Вьетнамской войны и сам отслужил по контракту в морской пехоте. В 2002 году он устроился на работу в полицейское управление Палм-Бич во Флориде. За шесть лет работы офицер полиции столкнулся с многочисленными случаями нарушения закона. Большинство его коллег не церемонились с задержанными и часто избивали и пытали их, а затем выкладывали фото окровавленных людей в социальные сети.

Возмущенный полицейский собрал доказательства преступлений и обратился в Отдел внутренних расследований. Однако жалоба произвела противоположный эффект: уволиться вынудили самого Дугана.

Появление PBSOTalk

Покинув ряды полиции, он занялся бизнесом, а в 2009 году создал сайт PBSOTalk, на котором любой человек, сохраняя анонимность, мог сообщить о любых противоправных действиях со стороны силовых структур.

Предполагалось также, что источники могли работать и по запросу, то есть находить информацию о нарушении закона со стороны конкретного полицейского. Сам Дуган понял, что превышение полномочий – это не особенность одного участка в Палм-Бич, а проблема национального масштаба.

"Я впервые осознал это, когда сам стал копом. Но эту проблему невозможно разрешить, потому что каждый, кто заговаривает о ней вслух, тут же записывается в нарушители спокойствия, а начальство уже ищет повод для увольнения", — отметил он.

Ужин шерифа Бредшоу

В 2012 году источник выложил на сайт документы, доказывающие, что шериф округа Палм-Бич Рик Бредшоу тратил деньги налогоплательщиков на ужины в дорогих ресторанах со спонсорами его избирательной кампании (в большинстве штатов должность шерифа выборная – ред.), часть из которых явно имела криминальное прошлое.

История вызвала широкий общественный резонанс, "ужины" Бредшоу рассматривала Комиссия штата по этике. Шерифу пришлось признать, что его "поведение не соответствовало должности".

Спустя некоторое время уже другой источник PBSOTalk сообщил о том, что Бредшоу на предыдущей работе заставлял подчиненных фальсифицировать отчеты. "И это тот самый парень, который решил избираться в шерифы Палм-Бич", — отметил Дуган.

Бегом до канадской границы

Ресурс Дугана прекратил существование, когда на его сайте анонимно разместили список имен нескольких тысячи агентов ФБР и федеральных судей. Сайт был заблокирован, банковские счета его основателя заморожены, а в доме прошли обыски.

Несмотря на заверения Дугана, что он не взламывал никакие базы, а вся информация добыта из открытых источников, сотрудники бюро изъяли его компьютеры.

"И вот в тот самый момент, когда они забрали мой компьютер, я понял, что нужно убираться отсюда ко всем чертям", — признался Дуган.

Бывший полицейский понимал, что против него могут возбудить уголовное дело. С помощью парика и солнцезащитных очков Дуган изменил внешность, доехал на автомобиле до границы с Канадой и там нанял небольшой частный самолет. Оказаться в соседней стране ему было необходимо, чтобы не проходить таможню и "не светить" документы на границе.

Пролетая над Торонто, он сообщил, что плохо себя чувствует, и пилоту пришлось посадить судно. В Канаде Дуган купил билет в Москву с пересадкой в Стамбуле и покинул континент.

В Россию с любовью

Выбор России в качестве убежища Дуган объясняет двумя причинами. Во-первых, у него была открытая российская виза, он знал много программистов, которые помогали ему в работе, что позволило ФБР подозревать его еще и в связях с русской мафией. В-вторых, страна, у которой просишь политическое убежище, должна быть такой, с какой американские власти предпочли бы не связываться, пояснил экс-полицейский.

"Россия оказалась как раз таким государством. И я не могу представить себе правительство, которое могло бы лучше защитить меня", — признался Дуган.

Сейчас бывший полицейский живет в Москве. Он решил возобновить работу PBSOTalk, приобрел российский домен и начал восстанавливать информацию. По словам Дугана, люди имеют право на ресурс, где каждый честный полицейский может сообщить о нарушении закона.

"Я сделал все, что в моих силах, чтобы у хороших полицейских (а в США много, очень много хороших полицейских) было такое место, где бы они могли рассказать обо всем и не бояться, что все это будет использовано против них. И это была основная причина, по которой я вообще сделал этот сайт. Я хотел убедиться в том, они могут рассказать обо всем плохом, что творится в их участке без угрозы потери работы", — объяснил он.

По мнению Дугана, решить такую проблему на национальном уровне поможет только создание института гражданского надзора. "Это может быть что-то вроде суда присяжных. <…> Сейчас, если можно так выразиться, все в одной постели. Прокурор штата не пойдут против шерифа, потому что это родственные структуры. Другого способа изменить эту ситуацию нет", — подчеркнул он.

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