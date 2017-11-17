/Поглед.инфо/ Американците правят от Русия враг, ръководени от интересите на военния бизнес, пише американският учен Ицхак Калдерон Адизез на страниците на "Huffington Post". В обръщението си към читателите той обясняява, че той критикува САЩ единствено от искрени мотиви и наистина вярва, че те са виновни за украинската криза.

"Вярвам, че Русия не е враг и не трябва да бъде враг. Ние сами правим от нея наш враг "- призова читателите си от страниците на Huffington Post американският учен, писател и бизнес консултант Ицхак Калдерон Адизес. В материала си той пише, че не заслужава критиките, които се изсипаха срещу него след поредица политически публикации.

"Няма да бъда повишен, ако кажа правилните неща или мълча за политически неточните неща", обясни той. Според него, той вече не е ангажиран с професура в университета, за да може да говори свободно за това, в което вярва, и да не зависи от общата линия на академичното учреждение.



"Имам право да кажа в какво вярвам и ако се окаже, че греша, готов съм веднага да променя мнението си", каза ученият. - Аз не притежавам монопол върху истината. Аз не претендирам за нищо, освен за това, че се опитвам да мисля.. "Защо някои читатели не харесват факта, че аз се опитвам да мисля?" - недоумява Адизес .

/рус.ез./

В пример он приводит свой недавний материал об отношениях России и США. В нём он раскритиковал американцев за их лицемерие и за то, что они делают из России врага, руководствуясь интересами бизнеса. В частности, он осудил Вашингтон за то, что тот вмешался в события на украинском «евромайдане», пытаясь склонить новую киевскую власть к вступлению в ЕС и НАТО. «Это всё равно что дразнить медведя. Россия никогда бы этого не позволила», — объяснил Адизес, отметив, что Украине нужно было оставаться нейтральной, как Австрии после Второй мировой войны.

«Люди читают мой блог и фильтруют информацию, исходя из своих предубеждений, — объяснил учёный. — В этом блоге я высказал свою позицию только в конце, когда написал, что, по моему искреннему мнению, из России делают врага, руководствуясь бизнес-интересами военно-промышленного комплекса, чтобы сохранить высокий оборонный бюджет».

«Есть такая вещь, как взаимоуважение, — напомнил Адизес. — Я уважаю ваше право мыслить свободно, а вы должны уважать моё право думать и говорить вещи, которые я считаю правильными».

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