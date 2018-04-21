/Поглед.инфо/ Миналата събота Съединените щати, Великобритания и Франция нападнаха Сирия и както изглежда след това събитие, последва верижна реакция. В началото на въздушните удари срещу базата в Шайрат, около 10 ракети бяха свалени от силите на сирийската ПРО, още при приближаването им към сирийското летище.

Стана известно, че израелските военновъздушни сили стоят зад атаката. Междувременно американски журналисти от One America News Network посетиха град Дума, където Западът твърди, че били използвани забранени отровни вещества. Кореспондент Пиърсън Шарп, който пристигна в Дума, интервюира десетки местни жители и посети болницата, където, както се твърди, са били настанени жертвите и където са заснети кадрите, които по-късно показа организацията "Бели каски". Според Шарп, версията за използването на химически оръжия не може да потвърди нито един сириец от десетките разпитани в Дума. Журналистът е разпитал и лекарите в местната болница, за да разкажат какво се е случило. Главният лекар посочил, че не са открили следи от химическа атака.

(рус.ез.)

Журналисты из США, прибывшие в город Дума, не нашли следов химической атаки

В минувшую субботу США, Великобритания и Франция атаковали Сирию и, кажется, за этими событиями последовала цепная реакция. Накануне авиаудар пришёлся по базе Шайрат – около десяти ракет были сбиты ещё на подлёте к сирийскому аэродрому средствами сирийской ПРО. Известно, что за атакой стояли ВВС Израиля. А тем временем американские журналисты телеканала One America News Network побывали в Думе, где, по мнению Запада, были применены запрещенные отравляющие вещества.

Корреспондент Пирсон Шарп, приехавший в Думу, опросил десятки местных жителей, побывал и в больнице, куда якобы доставлялись пострадавшие, и где велась съемка, кадры которой позже продемонстрировала организация «Белые каски» (к ней вернёмся позже). Шарп заявил, что версию о применении химического оружия в Думе не смог подтвердить ни один сириец, из десятков опрошенных им в Думе. Ему удалось также расспросить о случившемся и врачей местной больницы. По словам последних, активисты, неожиданно ворвавшиеся в одну из палат, поливали людей водой и снимали это на камеру. По окончанию действа незнакомцы поспешили забрать свои вещи и покинуть больницу. Местный главврач отметил, что следов химической атаки им обнаружено не было. Таким образом, американские журналисты, подводя итоги расследования, пришли к мнению, что никаких признаков химатаки в сирийском городе Дума нет.Что касается организации «Белые каски», распространившей в соцсетях фото и видео материалы, которые якобы и являются доказательствами применения Асадом химоружия, то на их счёт перед тысячами людей громко выступил основатель группы «Pink Floyd» Роджер Уотерс. Всего за день до того, как США, Франция и Великобритания обрушились на Сирию, он, выступая в Берлине, заявил, что «Белые каски – это фейковая организация, которая существует с одной целью – обеспечивать пропаганду для террористов и джихадистов».«Если мы пойдем на поводу у «Белых касок» и им подобных, то начнем убеждать наше правительство сбрасывать на людей бомбы в Сирии. Для нас, по-человечески, это стало бы настоящей ошибкой», - заявил Уотерс и сорвал овации. А уже на следующий день эта ошибка стала реальностью.

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