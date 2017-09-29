/Поглед.инфо/ Успоредно със скандала, предизвикан от публикация в американското списание The National Interest, в която се съдържат извадки от 62-страничния "Руски боен пътеводител на следващото поколение", в който се разглеждат руските хибридни военни тактики, как американската армия може да се противопостави и разкази за изостаналостта на руската армия, експерти и журналисти от друга, не по-малко известна медия - Foreign policy, на примера на учението "Запад 2017" по точки обясни некомпетентността на своите военни при оценката на руснаците.

Ето десет неща, които всеки читател трябва да знае, пише Foreign Policy:

1) Руснаците провеждат учения, сякаш са във война. Това е най-важният принцип на руските доктрини. На практика това означава, че руските учения се основават на оценка на реалната заплаха. Сценариите са реалистични. Те включват съществуващи опоненти в реалния свят и отчитат съществуващите военни способности.

2) От 2013 г. насам Русия участва пряко в два големи военни конфликта от традиционен тип в непосредствена близост до НАТО. Както в Украйна, така и в Сирия, руската армия продължава да проверява военните си способности, командната система, процедурите и нивото на взаимодействие на бойното поле. Тези военни операции помогнаха на руската армия да придобие сериозен боен опит в традиционен конфликт. "Запад-2017" беше още един шанс да се проверят поуките от двете войни и да се отстранят съществуващите пропуски.

3) Естеството на руските военни операции ни дава някаква начална представа за елементите, които могат да се отработват по време на учението. Въз основа на руско-украинския конфликт можем да заключим, че следните компоненти присъстват в програмата на учението: използването на безпилотни летателни апарати и дронове, с цел непрекъснат мониторинг в реално време, бързо прицелване и концентриране на артилерийския огън с използване на съвременни боеприпаси, а така също проверка на възможностите на настъпателни електронни оръжия.

/рус.ез./

4) Учения “Запад-2017” имели особое значение для российских Западного и Южного военных округов РФ. Они стали приоритетными в программе модернизации российской армии, проходящей по меньшей мере начиная с 2012 года. Практически это означает, что подразделения в данных округах получили наиболее современное и технологичное оборудование, которое будет опробовано в ходе учений "Запад – 2017», — пишут американские журналисты.

Отметим, что здесь, как и в «Русском справочнике боевых действий» (который наш МИД окрестил «страшилками»-так будем называть этот документ и мы) уделено много внимания использованию беспилотников с целью постоянного наблюдения, быстрого прицеливания и концентрированного артиллерийского огня. Однако, если в «страшилках» говорится о устарелом и неточном огне, то в публикации Foreign policy отмечаются как раз новейшие высокоточные боеприпасы. Да и ставка на слабую мотивацию и подготовку русских солдат, равно как и устарелую тактика, которую описали аналитики Пентагона отметается напрочь: «Русские проводят учения так, словно они воюют».

«5) Другим ключевым элементом модернизации обоих военных округов стало создание технологически весьма сложных систем А2АD, предполагающих ограничение и воспрещение доступа и маневра на определенных территориях. Системы включают в себя необходимую авиационную мощь, возможности военно-морских сил (включая наступательное минирование), наступательные и оборонительные ракетные системы (включая Искандер, Бастион, Калибр и С-400), наступательное электронное оружие и кибернетические возможности. Милитаризация Калининградской области и Крыма привели к созданию так называемых зон А2АD прямо у границ НАТО. Их главная цель – ограничить свободу маневрирования сил НАТО. В ходе учений "Запад-2017" ожидается, что данные системы будут не только опробованы, но также (что значительно более важно), будет проверен их уровень интеграции», — сообщает Foreign policy и снова «умывает» аналитиков Пентагона, которые в своих «страшилках» рассказывали о слабости данной системы, которую легко подавить, нанеся удар даже по одной из частей.

А вот дальше идет как раз то, о чем в Пентагоне вообще не захотели говорить.

«6) Особое внимание в ходе учений "Запад-2017" следует уделить ядерной составляющей. Россия часто сочетает традиционный сценарий со сценарием ядерной войны. На самом деле, такой подход позволит России проверить свою доминирующую роль в ходе потенциального конфликта. Именно этого НАТО не делает, поскольку такие решения могут вызывать непредсказуемые последствия и ослабляют доверие. В более широком смысле, российский подход ставит своей целью запугать европейские страны.

7) Начиная с 2013-го года, Россия существенно изменила структуру учений, применив в этот раз принцип "общенациональных" действий. В реальности это означает, что вся государственная администрация – как на национальном, так и на региональном уровнях – готовится к полномасштабному конфликту. Невоенные структуры и ведомства проводят учения синхронно с российскими вооруженными силами. "Общенациональный" подход помогает интегрировать военные и невоенные системы и повышает качество их взаимодействия», — продолжают подводить итоги учений журналисты.

В материале о «страшилках» мы уже говорили, что они на деле не выдерживают вообще никакой критики. За основу учебника, который выпущен в декабре 2016 года, взяты Донбасс и Крым, где учитывается действия ополчения и добровольцев и вооружение, в большинстве своем, из арсеналов украинской армии. Там полностью игнорирован сирийский опыт, с использованием наших новых самолетов и бронетехники, равно как и ракетных комплексов. Как оказалось, о том же самом, но уже со ссылкой на учения «Запад 2017» пишут и эксперты американских СМИ, отмечая как слабость НАТО так и то, что Пентагон вообще не захотел видеть. И они отмечают не только новые вооружения, возможность ядерного ответа, но что гораздо более важно — готовность всей страны противостоять НАТО, от управления ракетных войск до районных администраций

Правда, как истинное американское издание, Foreign policy не обошлось и без штампов, чему и посветили три последний пункта. Как оказалось, по мнению их военных экспертов наши внезапные учения «часто проводятся вблизи границ стран НАТО. Они подтверждают стратегическую политическую и военную непредсказуемость России, а также снижают уверенность в безопасности и повышают риск возможных просчетов». Может они у кого-то что и снижают, но как проверка реальной готовности в условиях, приближенных к боевым — необходимы, что и доказано на практике. Касательно НАТО, так куда же нам деваться, если эти границы к нам сами переехали. Учения проходили у нас в стране и в стране-союзника с 1996 года — Беларуси, а то, что НАТО оказалось в Прибалтике и Польше как раз нас волнует гораздо больше, нежели их риски.

В последних пунктах журналисты совсем спустились до пересказа лжи Вашингтонки про отсутствие прозрачности (напомним, на учениях присутствовали наблюдатели не только из Китая, но и целого ряда стран НАТО) и «мощной пропагандисткой машины», которой до их монстров еще расти и расти. Закончили они вообще странным заявлением: «российское военное вмешательство на Украине и в Сирии, российские гибридные действия в Западной и Центральной Европе, а также на западе Балкан – продолжаются». О вторжении конных бурятских водолазов на Украине уже кто только не говорил, но воз и ныне там — вмешались и все, в Сирии Россия присутствует по официальному приглашению действующего и здравствующего главы государства и правительства страны, который на данный момент контролирует свыше 80% ее территории. К слову, в отличие от армии НАТО, которых сирийцы объявили оккупантами. Касательно Западной Европы тоже понятно — уже пошла волна про вторжение Путина в Барселону Бред, но раз испанские СМИ говорят — они же врать не будут. А вот какие военные гибридные действия России журналисты авторитетного и вполне вменяемого, судя по анализу учений, издания нашли в Центральной Европе, а также на западе Балкан, то есть в Румынии, Болгарии и Турции? Может, Путин там уже цыганскую передвижную народную республику организовывает—а мы и не знаем? (скорее всего сам Путин об этом тоже еще не догадывается) Все это напоминает историю со шведским островом Готланд, который по мнению шведских военных аналитиков и экспертов, русские просто спать не могут, как захватить хотят. Притом, что сами русские даже не знали о его существовании. В общем, начав за здравие, закончили американские эксперты, как и американские военные аналитики, скрестив ежа и ужа и окончательно запутавшись в карте Европы, что говорит о «высоком» уровне профессионализма, что первых, что вторых.

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