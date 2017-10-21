/Поглед.инфо/ Американските разузнавателни служби разследват не само връзките на Тръмп с Русия, но и възможността другият кандидат за президент - Хилъри Клинтън за е получавала инструкции от Москва.

И ето, че се появиха доказателства за двойната игра на лидера на Демократическата партия, която обвини опонента си, само за да избегне подозренията.

Пресата в САЩ (The Hill, Newsweek и други издания), позовавайки се на източник от ФБР твърдят, че по време на президентството на Обама пари на руски бизнесмени са изпирани от благотворителни фондации на Клинтън. Освен това, Руската федерация контролира почти целия уран в САЩ и следователно има колосално влияние върху американската ядрена енергетика.

(рус.ез.)

ФБР заявило, что Хиллари Клинтон - агент Кремля

Мало кто знает, но спецслужбы расследовали не только связи Трампа с Россией, но и возможность получения инструкций из Москвы другим кандидатом в президенты – Хиллари Клинтон. И вот появились доказательства двойной игры лидера демократической партии, которая обвиняла своего противника, чтобы отвести от себя подозрения.

Американская пресса (The Hill, Newsweek и другие издания) со ссылкой на источник в ФБР утверждает – при Обаме деньги российских бизнесменов отмывались через благотворительный фонд Клинтонов. Кроме того, РФ контролирует практически весь уран в США и, следовательно, имеет колоссальное влияние на атомную отрасль энергетики. Это произошло благодаря тем же Клинтонам, которые продвинули соответствующий закон, и бывшему президенту Бараку Обаме, который его подписал. Действующая администрация главы США, кстати, уже заявила, что у нее и документы имеются, которые подтверждают обвинения в лоббировании Хиллари интересов России. Наверное, это в пику демократам, которые кричали о связях Трампа с Москвой, но никаких бумаг так и не предоставили. Теперь американские СМИ активно спорят, кто же все-таки агент Кремля – Трамп или Клинтон. Со слов представителей прессы получается, что оба кандидата были завербованы Москвой. Таким образом, получается, что Кремль сражался с самим собой, но на территории Соединенных Штатов. Это почти как американские военные борются за демократию, но почему-то на Ближнем Востоке. Подальше от дома, так сказать. Только если для США демократия - только предлог для вмешательства в политику других стран, то каким образом Россия смогла завербовать и миллиардера Дональда Трампа, и жену бывшего президента, феминистку Хиллари Клинтон? Оба они не нуждаются ни в деньгах, ни тем более в покровительстве Москвы. Или, может, они роботы и на службу интересам Кремля их запрограммировали всемогущие русские хакеры? Новости из-за океана продолжают поражать своей абсурдностью и попыткой отвлечь американский народ от реальных проблем, таких, как растущий внешний долг перед Китаем или набирающие все большие обороты расовые войны. Именно поэтому противостояние Трампа и Клинтон до сих пор никак не утихнет. Шоу маст гоу он. Однако довольно неожиданно, что сия зараза поразила даже ФБР, которое априори не должно заниматься подобными вещами, ведь они подрывают авторитет бюро.

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