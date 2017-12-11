/Поглед.инфо/ През септември тази година в Ню Йорк се състоя тайната среща на 12-те най-влиятелни играчи на шистовата индустрия на САЩ. За това стана известно едва сега, пък и изключително по причина на невъзможността да се скрият резултатите от преговорите. The Wall Street Journal съобщава, че американските “шистови барони” фактически са вдигнали бялото знаме в глобалната ценова война, а Bloomberg с тъга констатира: “Големите шисти минаха на страната на ОПЕК”

След няколко години упорита борба за дялове на нефтения пазар и сриване на руската и саудитската икономики, американските шистови компании колективно се отказват от по-нататъшни опити "да задушат" своите руски и близкоизточни конкуренти. Ако наречем, нещата с истинските им имена, може да се каже, че американските “шистови барони” обявиха всеобща политическа стачка и сега ще се занимават с печелене на пари, а не с геополитика.

Срещата на най-големите инвеститори в шистовите компании на Щатите се оказа необходима главно по причина на това, че целият пиар на американските шистовици, които заявяваха за доходността на своите добиви даже при цена от 20 долара за барел, се оказа лъжа. Въпреки многото мерки за “повишаване ефективността на добивите” и рязкото намаляване на цените на нефтообслужващите компании (което доведе до банкрут на много нефтообслужваши компании), американските шистови добиви доведоха до загуби през 2012 и генерират загуби и сега.

Няколко години инвеститорите живееха с надеждата, че ефтиния американски нефт, буквало заливайки световния пазар ще доведе до колапс конкурентите – преди всичко Русия и страните от ОПЕК, след което американските компании ще могат да получат баснословна печалба. Залогът напълно можеше да се разиграе: опитът от Либия показа, че в случай на дезинтеграция на държавата, нефтените добиви на пострадалата страна ще се възстановяват много дълго или никога няма да се възстановят напълно. Ако си спомним прогнозите на американските експерти, образец 2014 година, то в тях не само фигурираха, но и се наслаждаваха на сценарии, в които рязкото падане на цените на нефта съвместено с твърдите антируски санкции водеше до колапс на руската държавност. Аналогични варианти на развитието на събитията бяха обсъждани в контекста на кризата в Саудитска Арабия. Няколко години американските шистовици работеха (и губеха пари) под лозунга “всички ще умрат, а аз ще остана”, но Русия за пореден път отказа да съответства на западните очаквания.

Изложената по-горе версия може да се стори на някого конспирологическа, но единственото алтернативно обяснение на поведението на шистовите инвеститори е версия за това, че всички те – колективно – страдат от финансова неграмотност и бяха готови с години да губят сериозни суми просто така.

(рус.ез.)

Что же, у игроков финансового рынка иногда случаются приступы массового безумия. Но они всегда происходят в условиях взрывного роста цен, а акции сланцевых компаний Америки за последние годы потеряли около трети своей стоимости, если судить по данным FactSet, на которые ссылаются журналисты The Wall Street Journal. В этом контексте версия о том, что американские сланцевики занимались сознательным демпингом с геополитическим подтекстом и прицелом на ликвидацию иностранных конкурентов, выглядит гораздо убедительнее.

В преддверии осенних переговоров по продлению сделки "ОПЕК+Россия" американские "сланцевые бароны" собрались для того, чтобы подсчитать убытки и придумать новую стратегию. По подсчетам консалтинговой компании Evercore ISI, нефтяные компании потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем они получили от своих сланцевых операций. Сумма, в которую американской нефтяной отрасли обошлась ценовая война с Россией, не может не поражать воображение. Для сравнения: 280 миллиардов долларов — это ценовой эквивалент 21(!) современного американского авианосца, таких как "Джеральд Р. Форд", которые стоят по 13 миллиардов долларов за штуку. Можно провести и другую параллель: 280 миллиардов долларов — это примерно три долларовых номинальных ВВП Украины за 2016 год.

Определенная часть российского экспертного сообщества испытывает иллюзии по поводу способности и желания монетарных властей США бесконечно финансировать "сланцевую революцию". Практика показывает, что никакого подключения американского "печатного станка" к бюджетам сланцевых компаний не произошло, причем по вполне очевидной причине. Федеральная резервная система готова надувать пузыри на финансовых рынках и спасать американские банки, в чьих резервах мертвым грузом лежит значительная часть долларов, "напечатанных" в рамках программы по борьбе с кризисом, но при этом Федрезерв как огня боится "перелива" этих денег в реальную экономику — с непредсказуемыми инфляционными последствиями. Если бы этого страха не было, то правительство США уже давно бы раздавало купюры избирателям или "разбрасывало деньги с вертолетов", как предлагал в свое время глава Федрезерва Бен Бернанке. "Американский сланец" по большей части финансировался очень патриотичными и надеющимися на большой куш после российско-арабского коллапса частными инвесторами. Сейчас эти инвесторы подсчитали потери и поняли, что ценовые войны — хорошо, но деньги зарабатывать надо, и, как точно отметили журналисты Bloomberg, "сланцевая индустрия стала союзником ОПЕК".

Такое изменение настроений "сланцевых баронов" является хорошей новостью для нефтяного рынка. Если американские сланцевые компании начнут работать ради прибыли, а не неограниченного увеличения добычи, один из главных факторов, сдерживающих рост цен на нефть, в обозримой перспективе просто исчезнет. Как отмечают журналисты США, это может привести к тому, что участники сделки "ОПЕК+Россия" добьются решительной победы в борьбе за сокращение американской сланцевой добычи.

Отсрочить поражение сланцевой индустрии Америки могут несколько факторов. Возможно, среди "сланцевых баронов" найдутся штрейкбрехеры, которые попытаются вести ценовую войну до конца. Может, часть сланцевых компаний окажутся "нереформируемыми", и инвесторам придется их для начала обанкротить, что потребует дополнительного времени. Но самый серьезный риск для сговора "сланцевых баронов" заключается в том, что их позиция может сильно не понравиться вашингтонским политикам. По формальным признакам сентябрьская конференция в Нью-Йорке вполне подходит под определение картельного сговора, а в условиях царящей в Штатах антироссийской истерии есть вероятность, что, помимо обвинений в создании нефтяного картеля, "сланцевым баронам" предъявят еще и обвинение в работе на Кремль. Американской прессе очень понравится сюжет о том, как "двенадцать друзей Путина создали нефтяной картель против интересов США".

Остается выяснить, сможет ли богатство американских нефтяников защитить их от гнева политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки.

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