/Поглед.инфо/ Американският министър на отбраната Джеймс Матис осъди Пекин за милитаризацията на изкуствените острови в Южнокитайско море, като предупреди за възможните санкции.

"Ще има последствия, ако Китай не намери начин да работи в по-тясно сътрудничество със страните, които имат интереси в този оспорван регион", каза той на годишната среща на върха по сигурността в Сингапур.

Няколко неотдавнашни провокации на Пекин в международни води, включително разполагане на противокорабни ракети и оборудване за радиолокационни смущения, предизвика загриженост в съседните страни, които също претендират за този район.

"Разгръщането на такива оръжейни системи от Китай е пряко свързано с цел за сплашване и принуждаване на съседите. Милитаризацията на Китай на островите „Спратли” противоречи пряко на публичните уверения на президента Син Дзинпин, направени в Белия дом. Вярвам, че в бъдеще подобни действия ще доведат до още по-голяма заплаха...”, заяви Джеймс Матис.

(рус.ез.)

Министр обороны США Д. Мэттис. О Китае и его соседях

Министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) осудил Пекин за милитаризацию искусственно созданных островов в Южно-Китайском море, предупредив его о потенциальных наказаниях в его адрес (санкциях).

«Будут последствия, если Китай не найдет способ работать в более тесном сотрудничестве со странами, которые имеют интересы в этом спорном регионе", - заявил он на ежегодный саммит по безопасности в Сингапуре.

Ряд недавних провокаций Пекина в международном водах, включающих размещение противокорабельных крылатых ракет и оборудования для радиолокационных помех, вызвал обеспокоенность у соседних стран, которые также претендуют на этот район.

«Размещение таких систем оружия Китаем напрямую связано с целью запугивания и принуждения соседей. Милитаризация Китая в Спратли также прямо противоречит публичным заверениям президента Си Цзиньпина сделанным в Белом доме. Я считаю, что в будущем такие действия привнесут еще большие опасности, когда страны потеряют взаимопонимание среди своих соседей, когда они посчитают, что устранение свободы политических действий - это единственный способ их взаимоотношений».

Предполагается, что министр обороны ссылается на программу «Один пояс - один путь». Ранее Пекин уже критиковали за использования своей силы для усиления своего политического влияния на развивающиеся страны, которые являются частью проекта инфраструктуры.

«Ни одна страна не может и не должна доминировать над Индо-Тихоокеанским регионом», - сказал он.

При администрации президента Дональда Трампа Вашингтон ввел термин - «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», заменивший более широко используемый термин «Азиатско-Тихоокеанский регион», чтобы признать ту роль, которую играет Индия, как краеугольный камень внешней политики в этом регионе. Растущее значение Индийского океана для армии США символически отразилось в переименовании своего "Тихоокеанского командования" в "Индо-Тихоокеанское командование" ВС США.

«Наша индийско-тихоокеанская стратегия формирует наши отношения с Китаем. Но "политика" Китая в Южно-Китайском море резко контрастирует с нашей отрытой стратегией», - продолжил он.

Министерство обороны США также привержено делу совместной работы с Тайванем, поэтому самоуправляемый остров может поддерживать свою самооборону на достаточном уровне. Белый дом взаимодействует в Тайбэйем за счет ряда своих определенных действий, включая продажу оружия и поощряя посещения тайваньских чиновников США. Это злит Пекин.

Что касается продолжающихся дипломатических усилий в отношении Северной Кореей, Д. Мэттис заявил, что цель Вашингтона - это «полная, подконтрольная и необратимая денуклеаризации Корейского полуострова».

Вопрос о выводе ВС США из Южной Корее не стоит в повестке дня грядущей встречи 12 июня между Трампом и северокорейским лидером. Пхеньян уже давно заявил, что может согласиться отказаться от своего ядерного оружия в том случае, если США выведут свои вооруженные силы с юга.

Дискуссия же о количестве американских солдат в Южной Корее подлежит двусторонним обсуждениям между Вашингтоном и Сеулом, которые выведены за рамки северокорейских переговоров, сказал Маттис.

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