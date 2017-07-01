/Поглед.инфо/ Вашингтон изглежда е оставил своя план за преустройство на Близкия изток и е започнал разработване и прилагане на нов. Въпреки това, провалът на първия план и съпротивата на сирийския народ не е добра поличба за новия. Тери Мейсън се спира на промените, които изисква новият план за преструктуриране на Близкия изток, и създаван от коалиция, от една страна - САЩ, Израел и Саудитска Арабия, а от друга - Франция и Турция.



/рус.ез./

США, Израиль и Саудовская Аравия, а с другой – Франция и Турция.









Карта переустройства БВ Ральфа Петэрса



Вашингтон не желает продолжать разваливать Сирийскую Арабскую Республику, потому что считает Национальную коалицию неспособной к управлению страной и не желает погрузить страну в состояние неуправляемой анархии. В отличие от Ливии и Ирака, Сирия является соседом Израиля и хаос в этом регионе мог бы стать фатальным для его протеже.



Американское «политбюро» пересмотрело свой проект перекройки «Большого Ближнего Востока», в том виде, в каком он был определён в 2001 году, и его новые границы были представлены полковником Ральфом Петэрсом во время работы Комиссии Бейкера-Гамильтона. Группа лиц из администрации Обамы выдвинула новый план: одновременное преобразование Ирака и Сирии в пять государств, два из которых трансграничные.



Представитель Пан Ги Муна в Ираке германский неоконсерватор Мартин Коблер на Совете Безопасности в июле 2013 года сделал странное заявление о распространении боевых действий из Сирии в Ирак.



Карта нового плана была опубликована в сентябре 2013 года журналисткой Робиной Врайт, в то время работавшей в должности исследователя в Институте мира США – мозговом центре Пентагона.







Карта переустройства БВ Робины Врайт.



Новый план предусматривает радикально, на три четверти, сократить территорию Сирии. Его поддерживает Израиль, о чём заявил министр Обороны Моше Яалон во время своего визита в США.





Вашингтон намерен сохранить республику по меньшей мере в Дамаске и на средиземноморском побережье. Наоборот, Франция и Турция не хотят слияния иракского Курдистана с Севером Сирии, что неминуемо привело бы к разделу Турции. Они не хотят также создания большого Суннистана, включающего часть Ирака, оккупированного ИГ, и сирийскую пустыню, которых они лишились бы в пользу США и Саудовской Аравии.



Вот почему Париж и Анкара активизировали усилия, чтобы нейтрализовать сирийскую ветвь курдской РПК, выступающую за создание Курдистана в Турции и, следовательно, враждебной американскому проекту псевдо-Курдистана, а затем склонить Вашингтон к изначальному проекту «арабской весны в Сирии» – привести к власти в Дамаске Братьев-мусульман.



Учитывая сопротивление сирийского народа и победоносное шествие его армии в течение целого года, Вашингтон не уверен в надёжности своего плана. Поэтому президент Обама задумал привлечь к этому Иран. Он направил секретное письмо лидеру Революции аятолле Али Хаменеи, в котором предложил ему совместными действиями покончить с ИГ, если – и только если – он поддержит Протокол, подписанный в Вене правительством Хассана Рохани. «Покончить с ИГ» – значит либо освободить народы Ирака и Сирии, над которыми он довлеет, и вернуться в statu quo ante bellum, либо, что более соответствует реальности, привести к власти более легитимное на этом пространстве правительство, то есть реализовать план Робины Врайт.



В ответ на проект создания иракско-сирийского Суннистана генеральный секретарь Хезболлы Хассан Насралла, во время праздника Ашура, возложил ответственность за развитие такфиризма на Саудовскую Аравию. Тем самым он впервые назвал ваххабизм основой проекта, направленного против ислама, то есть ваххабизм не является ветвью ислама, он – ересь, которая ложится виной на всех мусульман.



Учитывая, что Лидер Революции отвергнет американское предложение, и Вашингтон снова начнёт наступление на Сирийскую Арабскую Армию, чтобы вынудить её отступить к Дамаску и Латтакии, Сирия немедля попросила Россию поставить ей модернизированные ракетные комплексы С-300, способные держать американскую авиацию на должной дистанции. Москва подтвердила, что это будет выполнено после выдачи соответствующих административных указаний.



Французский министр Иностранных дел, со своей стороны, опубликовал в трёх газетах – французской, американской и саудовской – статьи с призывом «спасти Алеппо» от режима Дамаска. В этих статьях, написанных безукоризненно, он пытается убедить своих союзников начать наступление против ИГ и оказать помощь в свержении Сирийской Арабской Республики. Но маловероятно, что этих статей будет достаточно, притом что те, кто знает этот регион, будут шокированы его неимоверной непорядочностью.



Между прочим, Франция и Саудовская Аравия наконец-то подписали договор о поставке вооружений в Ливан, о котором Эль-Рийяд объявил год назад. Официально король Абдалла поставил для ливанской армии французское оружие на сумму в три миллиона долларов, чтобы она стала более современной и была способна защищать свою страну. Неофициально речь идёт о поощрении ливанских военных за то, что они не зарегистрировали признания террориста Маджед аль-Маджеда. В итоге, поскольку единственной целью поставки вооружения является превращение ливанской армии в соперника Хезболлы, маловероятно, что этим всё кончится. В лучшем случае, средства саудовцев пригодятся для уничтожения группировки джихадистов в Каламуне, в которых, при условии реализации плана Робины Врайт, никто и так не будет нуждаться. Будем рассчитывать на то, что в недалёком будущем они оставят ливанцев и французов при своей мечте.



Как бы то ни было, у Коалиции, которая разделана глубокими разногласиями, мало шансов дожить до победы.

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