Според оценките на изследователската компания Pew Research, броят на американския военен контингент извън САЩ вече е намален до минималната му стойност за последните 60 години.

В доклада на организацията, публикуван в края на август 2017 г., се посочва, че според Центъра за данни "Defense Manpower Data Center" от общия брой на активния американски военен персонал - 1,3 милиона души (към края на 2016 г.) 193 хиляди (15%) са били разположени извън страната.

Експерти на Pew Research отбелязват, че броят на американските военни по чуждестранни военни бази в САЩ за първи път от 1957 г. насам пада под 200 хил. души.

Перед текущим сокращением увеличение численности контингента в период с 2000-х по 2010-е гг. достигалось за счет резкого увеличения количество военных США в Ираке (218 тыс. в 2007 г.) и Афганистане (82 тыс. в 2011 г.)

Наибольшая часть американских военных размещена на базах в Азии (38%) и Европе (32%): на долю этих регионов приходится 70% от военного контингента США за рубежом. В этих регионах наиболее крупный военный контингент США сохраняется в Японии (38,8 тыс.), Германии (34,6 тыс.) и Южной Корее (24,2 тыс.).

