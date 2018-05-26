/Поглед.инфо/ Бившият директор на Агенцията за национална сигурност на САЩ Джеймс Клапър, както и много от колегите му по професия, питаят неприязън към администрацията на Доналд Тръмп, заявява Брит Хюм, анализатор на Fox News. Но колкото и да поддържат своята линия за "руска намеса", която изиграла "ключова роля" в резултатите от гласуването на президентските избори в САЩ, Клапър и другите като него, не представиха нито едно доказателство, напомни експертът.

Как може да се коментира неотдавнашното изявление на бившия директор на американската Агенция за национална сигурност Джеймс Клапър, след като той признава: „След като напуснах държавната служба, трябваше да взема решение. Нямах намерение да пиша, но след като разбрах какво се е случило по време на изборите, и след като видях какво прави и как се държи администрацията на Тръмп, промених позицията си.”

(рус.ез.)

Эксперт Fox: влияние России на исход выборов в США было «ничтожным»

Бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер, как и многие другие его коллеги по цеху, питает неприязнь к администрации Дональда Трампа, считает аналитик Fox News Брит Хьюм. Однако сколько бы Клэппер и ему подобные ни гнули свою линию про «российское вмешательство», которое сыграло «ключевую роль» в исходе голосования, доказательств представлено не было, напомнил эксперт.

Что вы думаете о недавнем заявлении (экс-директора Нацразведки США. — ИноТВ) Джеймса Клэппера, во время которого он сказал следующее: «После того как я ушёл с государственной службы, мне нужно было самому принять решение. Я не планировал что-то писать, но после того, как я узнал, что происходило во время выборов, а также увидел, что делает и как себя ведёт администрация Трампа, я изменил свою позицию».

БРИТ ХЬЮМ, старший политический аналитик Fox News: Думаю, он питает личную неприязнь к Дональду Трампу, и её с ним разделяют многие сотрудники спецслужб. В их число, без всяких сомнений, входят Джон Бреннан и, судя по всему, Джеймс Коми. Такой фактор здесь присутствует, однако стоит также внимательно рассмотреть и само заявление Клэппера. Он говорит — как вы уже отмечали в беседе с Эриком Сволвеллом, — что русские сыграли ключевую роль в выборах.

Меня беспокоит, что человек, которого когда-то считали серьёзным аналитиком разведслужб, пришёл к такому выводу. Все тщательные проверки действий русских во время выборов показывают, что попытки они предпринимали, но затраченные ими усилия не идут абсолютно ни в какое сравнение со всеми остальными действиями, расходами, рекламой, распространением информации и агитацией обеих сторон предвыборной кампании. Кажется невероятным, что кто-то мог прийти к выводу, что действия русских были не такими масштабными, как они хотели. Им казалось, что они оказывают серьёзное влияние, но в реальности оно было ничтожным. Они не смогли оказать влияние на выборы, в это трудно поверить.

Они выдвинули против 13 россиян обвинения в том, что эти люди в интересах предвыборной кампании (Трампа. — ИноТВ) открыли большое количество различных учётных записей в соцсетях с очевидной, как мне кажется, целью, оказать на них влияние. Давайте взглянем ещё на один отрывок из книги Джеймса Клэппера. Ещё одна цитата, вывожу её на экран: «Разумеется, действия России оказали влияние на исход выборов. К своему собственному удивлению, русские качнули чашу весов в пользу Трампа. Тот, кто думает иначе, выходит за рамки логики, здравого смысла и страдает излишней доверчивостью. Исход выборов изменили менее 80 тысяч голосов в трёх ключевых штатах. Я не сомневаюсь, — продолжает он, — что в рамках своей массированной кампании русские оказали влияние на ещё большее количество голосов».

Видимо, ему как-то удалось залезть в голову этих 80 тысяч избирателей; к тому же он говорит, что в действительности их было даже больше. И он знает, почему они проголосовали именно таким образом.

БРИТ ХЬЮМ: Проблема с его «я знаю» заключается в том, что, во-первых, он не предлагает никаких доказательств — он просто утверждает, что они «весомые». Так вот, он не предоставляет доказательств. Кроме того, ему должно быть известно, какое огромное количество факторов присутствует в президентской кампании. И вы никогда не можете знать наверняка, что происходит в головах огромного числа избирателей, когда они принимают решение, за кого голосовать. Это просто не идёт ни в какое сравнение….

Понимаете, если бы было что-то крупное, в чём была бы задействована Россия, что лежало бы в основе всей кампании и обсуждалось в течение её проведения, и если бы русские провернули какой-нибудь фокус с разведкой и попытались преподнести факты с одной стороны, в то время как они означают что-то другое, — тогда ещё можно было бы что-то утверждать. Но не с такими доказательствами. Это как-то уж слишком глупо.

Да. Но вот что интересно, в своих интервью он по-прежнему настаивает на своих словах и утверждает: «Теперь мне это известно. Я уверен, всё точно». Но когда его спрашивают, откуда он точно знает, ему, по сути, нечем подкрепить свои слова, кроме количества новых аккаунтов в Twitter и всего остального в том же духе. Потом, когда спрашивают его мнение, он утверждает, что Путин точно был причастен ко всему этому. Но когда его просят пояснить, он говорит: «Я не могу об этом говорить, это засекреченная информация».

БРИТ ХЬЮМ: Вот именно. Подумайте ещё вот о чём, Марта. Среди всех его высказываний, о которых вы упомянули, он даже говорит о том, как много программных заявлений, звучавших в ходе кампании Трампа, соответствовали взглядам России.

Так.

БРИТ ХЬЮМ: Но если эти взгляды нашли отражение в кампании Трампа и во всех его высказываниях, это каким же это образом можно распознать, во что люди действительно верят и что не навязано русскими и наоборот? Это просто не поддаётся оценке. Это очень сильное утверждение, которое выходит далеко за пределы осведомлённости сотрудника разведслужб. И при этом он не ссылается ни на какие доказательства. И напомню вам, Марта, этот человек уже имел проблемы с не совсем правдивыми высказываниями в прошлом — об этом уже говорилось.

Да, уже говорилось. Также нельзя не обратить внимания, как во время участия в передаче The View он постоянно менял своё мнение, а потом заявил: «Да я о другом говорил». Но он так и не объяснил, о чём именно.

БРИТ ХЬЮМ: Да и не только это. Вопрос, который задал ему (сенатор США. — ИноТВ) Рон Уайден, касательно того, шпионят ли за американцами, был очень общим, не специфичным и не относился ни к какой отдельной программе. И когда Клэппер утверждает, что он имел в виду какую-то другую программу… Какую программу? Никто вообще не упоминал ни о какой программе. Ему задали вопрос общего характера, и он дал на него абсолютно лживый ответ.

Да. Преднамеренно или непреднамеренно они следят — он сказал: «Точно нет».

БРИТ ХЬЮМ: Так он ответил.

Большое спасибо, Брит. Были рады видеть вас сегодня.

БРИТ ХЬЮМ: Спасибо.

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