/Поглед.инфо/ В портала MK-LONDON.CO.UK е публикувана статия за опасенията на журналистите от Daily Star. Както отбелязват, Русия създава тайно оръжие, което може да лиши цяла армия от бойни способности. Това е много опасно, особено в ръцете на Кремъл ...

Британските журналисти са фенове да създават на паника на равно място. Те обаче не казаха нищо ново. Да, Русия разработва електронна ракета "Aлабуга", способна да "изгори" електрониката на врага в радиус от 3,5 километра с помощта на микровълнов импулс. Такива оръжия ще се окажат много ефективни, особено ако ги инсталират на безпилотници.

Представителят на концерна "Радиоелектронни технологии" Владимир Микеев потвърди, че ракетата има в състава си бойна единица с генератор на електромагнитно поле с висока мощност. Вярно е, че той обясни, че зад името "Aлабуга" се крие не определена ракета, а комплекс от научни изследвания. Разработчиците се стремяха да открият переспективни направления за разработването на електронни оръжия на бъдещето.

Освен в Русия, между другото, подобни проучвания се провеждат в Китай и Съединените щати. При всички случаи темата за СВЧ-оръжията е максимално засекретена: получените данни от изследванията са закрити, а някои от идеите са заложени при развитието на електромагнитни оръжия.

/рус.ез./

Американцы в разработку нового энергетического оружия только в прошлом году вложили порядка 5 млн. долларов. Планировалось модифицировать крылатые ракеты, установив на них мощные источники СВЧ-излучения.

Более эмоционально высказался на эту тему военный эксперт Константин Душенов: «Другого варианта, кроме как сдаться и отдать России свое вооружение в качестве трофеев, у любого потенциального противника просто не будет». Враг получит вместо техники просто груду металлолома.

Все испытания ракеты прошли успешно. Как и полагается, при ударе «Алабуги» аппаратура в радиусе 3,5 км вышла из строя. Импульсное излучение, происходящее при разрыве ракеты, в чем-то схоже с ядерным взрывом, но после него не остается радиоактивной составляющей.

Правда, остаются нерешенной проблемой доставка ракеты к цели. Крупные габариты и тяжелый вес мешают ей безопасно преодолеть систему ПРО потенциального противника. Инженеры, впрочем, уже работают над этим, как и над созданием средств защиты от подобного оружия.

Несомненно, российские ракеты своей целью будут иметь подразделения Альянса и армию США, больших любителей «электронной начинки» для своих систем вооружения. Для того чтобы на российской армии СВЧ-эксперименты США никак не отразились, инженеры создадут специальные экранированные сетки и кожухи для техники. Он просто не пропустят электромагнитные импульсы, сделав СВЧ-оружие Запада безвредным.

На сегодняшний день в России разрабатывается проект «СВЧ-пушки» и пополняются запасы штатных боеприпасов, оснащенных электромагнитными генераторами. В этом плане наша страна находится «впереди планеты всей». Если вспомнить о «пришествии Альянса» к российским границам, такие ракеты и боеприпасы нам точно не помешают.

Другое дело, что делать выводы о создании «опасного оружия» рановато. Британцы наводят панику, забывая, что любое оружие вначале проходит «обкатку», его технические показатели тщательно изучаются. В любом случае, Россия не применяет оружие без причины и в наступательных целях, так что сидите на берегах Туманного Альбиона и не беспокойтесь зря.

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