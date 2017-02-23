/Поглед.инфо/ Опълчилите се срещу Тръмп разпалват истерия, опитват се да дискредитират тези, които се стремят към намаляване на напрежението в американско-руските отношения. При това, те игнорират всякакво мнение, различно от тяхното. Вестник New York Times публикува редакционна статия, в която сравнява случая с Флин с Уотъргейт и изразява "шокиращо недоумение" от факта, че ръководители на щаба на Тръмп са контактували с представители на руската разузнавателна служба. В статията се настоява Конгресът да започне разследване.

Когато във Вашингтон изпадат в такова изстъпление, преди всичко страда здравомислието. Но трябва да помислим какво е заложено на карта. Разговорът с руския посланик или с въображаемите "руски разузнавачи" за намеренията на новия президент едва ли могат да се нарекат подривна дейност. Тревога предизвиква по-скоро изтичането на съдържанието на прихванатите телефонни разговори. Очевидно е, че това е направено, за да бъде отстранен Флин и опитът се оказва успешен. В действителност, подобряване на отношенията с Русия е в наш национален интерес. Сътрудничество в областта на разпространението на ядреното оръжие, контролът над въоръженията, тероризмът и пр. са от жизненоважно значение за нашата сигурност. Не ни трябва истерия в духа на Студената война, която да изключва дебат и да подкопава усилията ни да намерим области за споразумение с Русия в собствения ни национален интерес.

(рус.ез.)

Антироссийская истерия в духе неомаккартизма контрпродуктивна

Ополчившись против Трампа, очень многие либералы присоединились к разжиганию истерии, пытаясь дискредитировать тех, кто стремится к ослаблению напряженности в российско-американских отношениях. При этом они игнорируют любого, кто начинает сомневаться в их утверждениях. Но «скептицизм — это не измена; он крайне важен для установления истины».

Отставка Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности усилила ажиотаж вокруг возможного российского вмешательства в процесс выборов. The New York Times опубликовала редакционную статью, в которой сравнила недоразумение с Флинном с Уотергейтом, выразила «шок и недоумение» в связи с тем, что руководители штаба Трампа контактировали с представителями российской разведки, и потребовала от конгресса провести расследование и выяснить, «не помогали ли и не содействовали ли люди из высших эшелонов американской государственной власти той стране, которая пытается противодействовать внешней политике США со времен холодной войны». Президент Трамп, конечно же, презрительно отверг эти обвинения, назвав их «нелепостью» и «хитрой уловкой». Лидер сенатского меньшинства демократ из Нью-Йорка Чак Шумер (Chuck Schumer) созвал внеочередное заседание демократов, чтобы составить план привлечения к этому вопросу всеобщего внимания.

Когда Вашингтон впадает в такое исступление, прежде всего страдает здравомыслие. Но надо помнить, что поставлено на карту.

После выборов мы узнали, что ЦРУ и ФБР с молчаливого согласия других спецслужб пришли к выводу: руководство российской разведки провело секретную операцию по взлому и публикации электронной переписки Национального комитета Демократической партии и руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, дабы навредить кандидату от демократов. Проанализировав все еще секретный доклад и утвердив результаты выборов, президент Обама наказал Россию, выдворив из США 35 россиян, подозреваемых в разведывательной деятельности, и введя другие ограничения.

Доказательства этого взрывоопасного обвинения, опубликованные в отчете аппарата директора Национальной разведки от 6 января, оказались настолько неубедительными, что The New York Times сделала следующий вывод: «В нем нет информации о том, как эти ведомства собирали свои данные, и как они пришли к таким заключениям». Естественно, в этих условиях надо было создать независимую комиссию, чтобы она доложила о случившемся и сообщила о том, какие меры необходимы для недопущения такой ситуации в будущем. Это позор, что республиканцы в конгрессе решили блокировать такие действия.

Отставка Флинна также вызывает глубокую озабоченность.

Согласно утечкам информации из разведывательных ведомств, данным перехвата разговоров между российским послом Кисляком и Флинном, который на тот момент еще не был советником по национальной безопасности у новоизбранного президента Трампа, Флинн призывал русских не реагировать слишком остро на санкции Обамы. Путин решил не отвечать на эти санкции в традиционной манере и отказался от контрмер. Согласно материалам утечек, руководители спецслужб обратились к исполняющей обязанности генерального прокурора Салли Йейтс (Sally Q.Yates) и выразили свою обеспокоенность в связи с тем, что Флинн мог подвергнуться шантажу со стороны России. Она сообщила об этом Трампу. Спустя несколько недель Флинн был уволен за то, что ввел в заблуждение вице-президента Пенса и других людей относительно содержания этих разговоров.

Но редколлегия The New York Times и другие издания заявляют, что сам факт контактов с российскими официальными лицами по какой-то причине порочен, если не преступен. Они отмечают, что предположения о грядущем улучшении отношений с новым президентом это фактически измена. Но это просто нелепо. Трамп на всем протяжении предвыборной кампании положительно отзывался о российском президенте Владимире Путине и заявлял, что заручится поддержкой России в борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. пер.). Если Флинн пытался заверить российского посла, что санкции Обамы не разубедят Трампа, то он поступал так, как в таком случае поступил бы любой советник по национальной безопасности.

Если почитать печатные труды Флинна, станет ясно, что он не подходит на должность руководителя Совета национальной безопасности. Но разговор с российским послом или с мнимыми «сотрудниками российской разведки» о намерениях нового президента вряд ли можно назвать подрывной деятельностью.

Тревогу должны вызывать утечки содержания перехваченных телефонных разговоров. Совершенно очевидно, что сделано это было для устранения Флинна, причем попытка увенчалась успехом. Тот факт, что Трамп возмущался по поводу утечек информации, не может быть основанием для отказа от этой обеспокоенности. Разведывательное сообщество использовало утечки секретной информации для ослабления позиций президента, которого в соответствии с конституцией избрал американский народ. И каким бы непригодным мы его ни считали, это зловещий прецедент.

Трамп выразил надежду на сотрудничество с Россией, и это вызвало серьезную тревогу на самом высоком уровне руководства из сферы национальной безопасности. Преувеличение российской угрозы помогает оправдывать увеличение военного бюджета и усилия по сплочению все более капризных союзников. Бывший представитель США в НАТО Роберт Хантер (Robert Hunter) недавно отметил: «Утверждения о российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию стали удобным инструментом по воспрепятствованию и даже по срыву попыток Трампа изменить курс на ухудшение отношений США и Запада с Россией».

К сожалению, в этом исступленном угаре теряется здравый смысл. Сторонники Клинтон всячески раздувают значимость мнимых хакерских атак России, чтобы оправдать свое болезненное поражение. Демократы видят в скандале удобный способ ослабить Трампа.

Ополчившись против Трампа, очень многие либералы присоединились к разжиганию истерии в духе неомаккартизма, пытаясь дискредитировать тех, кто стремится к ослаблению напряженности в российско-американских отношениях. При этом они игнорируют любого, кто начинает сомневаться в утверждениях о хакерских взломах и о сговоре, называя таких людей апологетами Путина. Но как отмечает в своей редакционной статье Nation, «скептицизм — это не измена; он крайне важен для установления истины».

На самом деле, улучшение отношений с Россией в наших национальных интересах. Сотрудничество в вопросах распространения ядерного оружия, контроля вооружений, терроризма и так далее жизненно важно для нашей безопасности. Укрепление мира в Европе невозможно без участия России. Россия как ведущая нефтедобывающая страна должна стать участницей международных усилий по решению проблемы климатических изменений. Все более опасные действия двух ядерных держав — появление российского разведывательного корабля у наших берегов, рискованное сближение самолетов в небе над Сирией, провокационные натовские учения на границе с Россией — все это может очень быстро вывести ситуацию из-под контроля.

Иностранное вмешательство в американские выборы недопустимо. Утечки секретной разведывательной информации с целью дискредитации избранного президента — это плохой прецедент. Нам нужно провести независимое расследование и открыто заявить о случившемся, а также о том, какие необходимо принять меры для недопущения этого в будущем. Но нам не нужна истерия в духе холодной войны, которая исключает дебаты, порочит скептиков и подрывает любые усилия, направленные на поиск сфер согласия с Россией в наших собственных национальных интересах.