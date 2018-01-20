/Поглед.инфо/ Съединените щати включват Закавказието в своя проект "Велик Близък Изток". Анализирайки иранската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, турският Milli Gazete прогнозира, че в бъдеще тя ще бъде "по-ожесточена", тъй като Вашингтон възприема Иран като "една от двете големи мишени по пътя към реализиране на проекта "Велик Близък Изток".

Първата мишена – Турция, вече е обект на осъществяващия се кюрдски проект. Самият президент на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Западът "иска да направи реална картата на разделянето [на Турция] отпреди 100 години", визирайки подписаното през 1916 г. между Великобритания и Франция споразумение Сайкс-Пико, което предвиждаше преразпределение на значителна част от Османската империя между съюзниците след края на Първата световна война.

За предстоящ разпад на Турция открито пишат американски експерти във Foreign Policy, Focus (по-известен като FPIF), Federation of American Scientist (FAS), Bipartisan Policy Center. Не случайно Анкара е сериозно обезпокоена от подкрепата, предоставяна от САЩ на сирийските кюрди.

(рус.ез.)

«Арабская весна» трансформируется в «кавказскую»

США включают Закавказье в проект «Большого Ближнего Востока». Турецкая Milli Gazete, анализируя иранскую политику президента США Дональда Трампа, прогнозирует, что в дальнейшем она будет «более ожесточенной». Потому что Вашингтон воспринимает Иран как «одну из двух крупных мишеней на пути реализации проекта «Большой Ближний Восток». Первая мишень – Турция – уже поражена запущенным и реализуемым курдским проектом. Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что Запад «хочет сделать реальностью разделенные 100 лет назад карты», имея в виду подписанные в 1916 году Великобританией и Францией соглашения Сайкса-Пико, которые предполагали передел значительной части территории Османской империи между союзниками по окончании Первой мировой войны.

О скором распаде Турции сейчас открыто пишут американские эксперты – и Foreign Policy in Focus (более известная как FPIF), и Federation of American Scientist (FAS), и Bipartisan Policy Center. Не случайно Анкара всерьез обеспокоена поддержкой, оказываемой США сирийским курдам.

В этой связи известный французский эксперт, доцент Парижского института политических исследований Фредерик Ансель, выступая в газете Le Figaro с прогнозом относительно возможных геополитических преобразований в 2018 году на так называемом Большом Ближнем Востоке, заявил, что «арабская весна» продолжается и географически будет расширяться. А сейчас нужно считать свершившимся промежуточным фактом «балканизацию и катастрофический крах арабского мира». Поэтому, по его мнению, нынешняя актуализация иранской проблематики, приближение волн геополитической деградации к Закавказью, которое американскими стратегами включено в «Большой Ближний Восток», предполагает новую динамику развития событий в этом регионе, который ранее рассматривался только в качестве периферийного звена.

Просматривается одна важная особенность. Дело в том, что Закавказье только недавно было включено США в проект «Большого Ближнего Востока». До этого регион рассматривался как часть постсоветского пространства, откуда на соседний Ближний Восток можно было перебросить высокую военно-политическую турбулентность. Эта территория в разные времена находилась под контролем то Персидской, то Османской империй. Многое из того, что потом досталось Российской империи, оказалось переплетенным с историческими, социально-экономическими, национально-территориальными, конфессиональными, геополитическими и другими проблемами. И первый раз оно дало о себе знать после развала Российской империи, когда в 1918 году появились независимые государства – Азербайджан, Армения и Грузия.

Тогда между ними вспыхнули региональные войны из-за территориальных споров, которые часто приобретали характер межэтнических столкновений. Их «заморозила», но не ликвидировала окончательно созданная в начале 1920-х годов какая-никакая, но идентичность, сформированная во времена модернизации советского образца.

Во второй раз всё вновь всплыло после распада СССР в 1991 году, когда очередное становление новых независимых государств в Закавказье было сопряжено с сильными сепаратистскими тенденциями. Это с одной стороны. С другой – Баку, как и в 1918 году, взял протурецкий курс, исходя из принципа «одна нация – два государства», что по определению предусматривало потенциальные геополитические изменения в регионе уже с выходом за его пределы (с учетом фактора Иранского Азербайджана).

Если события, развивавшиеся в Закавказье после 1991 года, условно называть «кавказской весной», то её результат следующий: Азербайджан и Грузия потеряли контроль над заметной частью территорий бывших Азербайджанской и Грузинской ССР, в то время как Армения не только сохранила контроль над территорией бывшей Армянской ССР, но и расширила зону своего контроля. При этом ныне Ереван является участником практически всех интеграционных структур, которые образовались на постсоветском пространстве, в то время как Тбилиси вышел даже из СНГ и пытается присоединиться к ЕС и НАТО.

Что касается Азербайджана, то проваливается его турецкий фланг, теряющий опору в США, ЕС и НАТО. Для Баку, Анкары и, возможно, Тегерана потенциальные экзистенциальные геополитические вызовы могут появиться одновременно, когда Вашингтон начнет продвигать в Закавказье и северное приграничье Ирана «геополитические волны» с соседнего Ближнего Востока. По мнению американского военного эксперта Стивена Бланка, «ситуацию может изменить какое-либо резкое событие». Заметим, что и Трамп не демонстрирует намерения прикрывать политику Турции, пытающейся реализовать обе свои внешнеполитические доктрины – пантюркизм и неоосманизм, и они же не отвечают требованиям так называемого коллективного Запада.+ В этом смысле президент Турции и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев терпят поражение. Политика президента США стала для них сюрпризом во всех отношениях. В ближайшей перспективе американцы по отношению к Закавказью менять свою политику не будут. В более отдаленном будущем регион может стать плацдармом и трамплином для самых разных сценариев на стыке Закавказья и Ближнего Востока в формате «Большого Ближнего Востока».

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