/Поглед.инфо/ Сега за руските избори пишат навсякъде. Във връзка с изборите, "специалистите по Русия" изведнъж се оказаха безкрайно много. Особено забавно е да се прочете "анализ" на руската избирателна система от такива "специалисти“, които не са особено запознати с проблемите на Русия, да не говорим за избирателната й система. Ярък пример за това е статията на арабския политолог Мухамед ас-Самак в катарския вестник "Ал-Уатан“.

Но не всички арабски медии реагират по този начин. Например, общоарабския вестник "Ал-Шарк ал Аусат" предоставя своите страници на много по-авторитетен автор - Абдел Рахман Шалгам, който беше министър на външните работи на Либия още при Муамар Кадафи.

В статията си "Путин IV в Русия и Сирия" Шалгам отговаря на предишни "анализатори", които твърдят, че руснаците едва ли не знаят какво избират - миналото или бъдещето. "Старият нов Владимир Путин обединява в себе си много от руското минало, както и такива черти, които Русия никога не е познавала." Според него Путин "обединява царското наследство, комунистическата твърдост и глобалното присъствие".

(рус. ез.)

Арабские СМИ: Путин возвращается в Кремль экзотическим методом — путем выборов

Выборы президента России 2018 года

Сейчас о российских выборах пишут все и всюду. В этой связи «специалистов по России» развелось огромное множество. Особенно забавно читать «анализ» российской избирательной системы от тех, кто не разбирается особо ни в России, ни даже в выборах как таковых. Ярким примером этого является статья арабского политолога Мухаммеда ас-Самака в катарской газете «Аль-Ватан» «Возвращение Путина в Кремль».



Как вы понимаете, Катар — известное своим демократическим строем государство. В стране — абсолютная монархия, партии и профсоюзы запрещены, политические демонстрации тоже. С 1970 года выборы в стране не проводятся.



Неудивительно, что автор статьи со знанием дела сообщает катарским читателям «новость» о том, что Владимир Путин, мол, «хочет воспользоваться методом всеобщих выборов, чтобы добраться до Кремля». Из этого важного сведения можно сделать вывод, что решение об экзотическом для Катара «методе выборов» является чем-то выдающимся, а Путин еще в Кремле не находится.



Кстати, последний тезис — о том, что Путин «возвращается в Кремль», — повторяется по ходу статьи неоднократно. Собственно, он и вынесен в заголовок. Кроме того, ас-Самак полагает, что в основе «возвращения» Путина лежит то ли «страх перед прошлым», то ли «стремление к нему». Других же вариантов — например, желание сохранить настоящее — автор не предусматривает. Откуда же ему знать, что Путин является президентом России и в настоящее время?



Ас-Самак сообщает важную новость о том, что Путин «восстановил политические и военные позиции страны в Египте и Судане». Видимо, только в них? Жаль, автор не говорит, в каком из Суданов. При этом уверен, что «возвращение» Путина будет означать еще и возвращение России в Среднюю Азию, в Тихоокеанский регион, в Восточную Европу, на Ближний Восток и в Средиземное море.



А из этого делается глубокомысленный вывод: «Россия возвращается к прошлому». Это несмотря на упомянутый выше страх перед ним? Да, катарский читатель должен серьезно обдумать сказанное, если захочет понять, куда, зачем, а главное, откуда «возвращается» Путин.

Справедливости ради, надо заметить, что не вся аналитика, связанная с Россией, выглядит в арабских СМИ таким образом. К примеру, трансарабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат» предоставила свои страницы гораздо более авторитетному специалисту — Абдель Рахман Шалгаму, который был министром иностранных дел Ливии еще при Муаммаре Каддафи.



В своей статье «Путин IV в России и Сирии» Шалгам как бы отвечает предыдущему «аналитику» по поводу того, что выбирают россияне — прошлое или будущее. «Старый новый Владимир Путин объединяет в себе многое из российского прошлого и те черты, которые Россия не знала никогда», — пишет бывший ливийский министр. По его мнению, Путин «объединил царское наследие, коммунистическую твердость и глобальное присутствие».



Также объясняя своим читателям «экзотическую систему» выборов, Шалгам тем не менее на гораздо более серьезном уровне анализирует внешнеполитические успехи России последних лет (он не упоминает Судан, разумеется) и даже сравнивает их с кампанией уровня Наполеона. «Империя не имеет ценности, если не обладает влиянием, выходящим за пределы ее границ», — заключает ливийский политик.



При этом он не забывает упомянуть и соперников президента России по кампании, приходя к выводу, что «новое поколение не дало России политической фигуры, которая могла бы соперничать с Путиным». В частности, об одном из них Шалгам пишет: «Алексей Навальный — человек, скорее вносящий смуту, чем национальный политический деятель, который может предложить проект, отвечающий требованиям граждан России… Он ведет страну к почти что вооруженному столкновению на международной арене».



Как видим, выборы в России активно комментируются и в арабском мире. Судя по анализу совершенно разного уровня, самой главной проблемой для авторов является объяснение своим читателям этого экзотического слова «выборы».

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