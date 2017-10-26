/Поглед.инфо/ Както вече отбелязваха много медии, от началото на есента 2017 парламентарната група на открито прозападния блок «Елк» ("Изход") наложи "дискусия" на арменското общество "трябва ли да излезем от Евразийския икономически съюз/ЕАИС/".

И на 4 октомври Народното събрание на Армения с мнозинство отхвърли инициатива на блока "Eлk" относно създаването на временна комисия, която да проучи възможността за излизане на страната от ЕАИС. За създаването на комисията гласуваха 10 депутати, от които 7 представители на фракция "Елк" срещу 79 парламентаристи. Както по-рано заяви заместник-председателят на управляващата Републиканска партия на Армения (РПА), Армен Ашотян, самите опозиционери са наясно, че да се запази този въпрос в дневния ред на парламента е възможно, но положителен резултат той няма да има, защото, наред с други неща, три от четирите политически партии, представени в Народното събрание, са срещу напускане на икономическия съюз. Срещу излизането на Армения от ЕАИС се обявяват партията на властта, блокът "Царукян" и Арменска революционна федерация «Дашнакцутюн» (АРФ-Д).

/рус.ез./

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но почему-то не верится в то, что «елковцы», получившие политический «щелчок по носу», угомонятся. И в этом нас (в косвенной связи) убеждают…события на Украине, как бы странно это ни звучало. Да и летом, как помнится, прозападные оппозиционеры, правда, не из блока «Елк», обещали нам в Армении «революцию» в 2018 г. Ведь «крёстный папуля цветных революций», небезызвестный Джордж Сорос (он же – венгерский еврей из «гитлерюгенд» Дьорди Шороши) внёс 18 миллиардов долларов в свой фонд «Открытое общество» (он же – пресловутый «фонд Сороса»), как сообщает газета «Wall Street Journal» …18 октября 2017 г. со ссылкой на представителей фонда. А ведь нынешние события в Киеве (не поймёшь – то ли это «третий мейдан хидности», то ли это «незавершившаяся часть второго мейдана», как трубят сами «мейданщики») начались…тоже 18 октября. Вот меня мучает вопрос – а нам в Армении чего ждать от человека, которого в США уже свыше 100 тысяч человек требуют признать террористом (под петицией собрано свыше 103 тысяч подписей, и уже американские власти не вправе отказать в расследовании) и его марионеток из числа армян? И другой вопрос – а сколько действующих лиц в блоке «Елк» так или иначе связаны с «фондом Сороса», если учитывать роль того же депутата Пашиняна в событиях конца февраля-начала марта 2008 г. «на стороне» экс-президента Тер-Петросяна, или участие членов партии Арама (Завеновича) Саркисяна в разного рода «тренингах» в гостях у «демократов» за рубежом…

Поэтому выходит, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС эти же силы вполне могут начать «будить» и в 2018 году. Значит, поговорить об этой теме придётся. Участие Армении в ЕАЭС показало политическую оправданность, экономическую выгодность и ментальную обоснованность евразийской интеграции. В конце концов, мы на самом деле НЕ ЕВРОПА, даже не подонистая Восточная Европа. Армения была и есть только в Малой и Передней Азии, и это – географическая аксиома. В конце концов, наши ближайшие соседи из числа великих держав – Иран и Россия, и именно эти страны выступают в той или иной степени гарантами нашей топливно-энергетической независимости и безопасности. А эти факторы по-прежнему доминирующие, когда мы в Армении или какой-то другой народ выясняет свой потенциал в обеспечении суверенности в принятии государственных решений, от которых зависит статус национальных интересов и способность государства выстраивать свою политику, исходя именно из национальных интересов.

Мы в ЕАЭС, по сути, с сентября 2013 г., хотя официально членство Армении оформлялось только с 2015 г. Членство Армении в ЕАЭС оказывает положительное влияние на экономику республики, и этому есть немало подтверждений. Уже отмечается положительная динамика товарооборота с Россией и другими странами ЕАЭС – хотя, конечно, в основном именно с Россией. И это значит, что расширяются возможности развития для промышленной отрасли Армении. В Армении существенно возрос экспорт сельскохозяйственной продукции – правда, опять-таки, в основном в Россию. И где-то катализатором для этого стало решение властей РФ ответить Западу санкциями (в ответ на западные «санкции за Крым») и ввести тактику импортозамещения, т.е. отказа от поставок сельхозпродукции из стран-членов Евросоюза, взамен чего резко увеличили свои сельхозпоставки в РФ как страны-члены СНГ, в том числе и наша Армения, так и такие страны, как Иран, Индия, Китай, Вьетнам, государства Латинской Америки и другие. Я хочу напомнить, что предварительные итоги деятельности Армении в ЕАЭС были подведены ещё 6 июля 2017 г. О плюсах и минусах для Армении от вступления в ЕАЭС, её перспективах и возможностях в рамках интеграции, а также развитие в стране цифровых технологий обсудили тогда в рамках круглого стола «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты». В круглом столе приняли участие вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологам ЕЭК Карине Минасян, руководители госорганов власти Армении, представители посольств Белоруссии, Казахстана, России и Чешской Республики, научного и бизнес-сообщества. Приветствуя участников круглого стола, Ваче Габриелян отметил: «Два прошедших года показали, что даже при наличии внешних экономических шоков и негативных трендов в регионе экспорт Республики Армения увеличился, цены на импортируемые товары снизились, а дефицит платежеспособного баланса сократился. Однако любое окончательное заключение об эффектах присоединения Армении к ЕАЭС было бы преждевременным». По словам представителя армянского правительства, основные интеграционные институты находятся в процессе формирования, а экономические системы стран-участниц все еще не нашли наиболее оптимальный вид кооперации. Но на данный момент ясно видно большой потенциал интеграционного объединения.

На сессии «Первые результаты членства Республики Армения в ЕАЭС» Татьяна Валовая рассказала об эффектах присоединения страны к ЕАЭС, среди которых: лидерство по темпам развития промышленности, увеличение роста валового внутреннего продукта и поставок армянской продукции на единый рынок Союза. «Экспорт Республики Армения в государства ЕАЭС в 2016 году вырос на 53%, – сообщила министр ЕЭК. – Страна заняла первое место по темпам роста промышленного производства – в прошедшем году он был зафиксирован на уровне 6,7%». Рост поставок из Армении в третьи страны в 2016 г. составил 13%, а доля высокотехнологичного экспорта достигла 12% от общего объёма при среднем уровне этого показателя по ЕАЭС 8,8%. Экспорт армянских товаров на внутренний рынок ЕАЭС в общем объёме экспорта увеличился с 15,9% до 22%. Производство сельскохозяйственной продукции в Армении выросло на 6,5%, что позволило стране в 2016 г. нарастить поставки на внутренний рынок Союза. По сравнению с показателями 2014 г., экспорт увеличился на 6% и достиг 260,7 млн. долл. США. Больше всего выросли поставки фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков. Рост промышленного производства был зафиксирован на уровне 6,7%, а в первом квартале 2017 г. этот показатель составил 16,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем взаимной торговли за первый квартал 2017 года увеличился на 38,4% до 102,5 млн. долл. США, превысив уровень 2014 г. на 49%, уровень 2015 г. в три раза. Республика Армения занимает одну из лидирующих позиций среди государств-членов по темпу роста ВВП. Несмотря на то, что с 2014 и вплоть до 2016 гг. ВВП республики умеренно сдерживался на фоне нестабильности экономической ситуации в мире и, в частности в России, уже в первом квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны увеличился на 6,5%.

В сессии «Республика Армения и ЕАЭС: новые возможности и перспективы развития», состоявшейся в рамках круглого стола, одной из основных тем стала цифровая трансформация. Карине Минасян, выступившая модератором сессии, отметила её важность. «Те государства, которые активно не включены в процесс трансформации, в ближайшие годы могут утратить свои конкурентные преимущества, – считает министр ЕЭК. – Армения сделала колоссальный шаг в развитии информационно–коммуникационных технологий, объём отрасли с 2010 года вырос в 4,3 раза – это наилучший показатель в экономике страны. Число IT-компаний, работающих на глобальном рынке, с 2010 года выросло в 2,4 раза и составляет более 400». В ходе обсуждения было отмечено, что для Армении одним из основных залогов сохранения конкурентоспособности и повышения производительности может стать объединение возможностей реального сектора и сектора IT, который максимально включен в процессы глобальной цифровой трансформации. По мнению Карине Минасян, Армения существенно продвинулась в применении современных технологий в сельском хозяйстве. Площади тепличных хозяйств с 2010 г. увеличились в 6 раз, большая часть оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает высокую урожайность. Армения далеко ушла в вопросах прослеживаемости товаров на пространстве ЕАЭС. Цифровые технологии позволяют сделать процесс производства и поставки продукции и услуг прозрачным, как следствие, минимизируется взаимодействие надзорных органов и бизнеса.

Как заметно даже из вышеприведённых статистических данных, являющихся официальными и, надо сказать, признанными во всём мире, ничего «плохого» для Армении от двух лет членства в ЕАЭС не наступило. И не зря сейчас даже такие западные центры и структуры, как МВФ, ЕАБР и др., с удивлением отмечают, что в Армении есть рост экономики. И международные разного рода агентства повышают всевозможные «рейтинги» для нашей страны. Так, в августе 2017 г. международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» подтвердило рейтинг долгосрочного эмитента и рейтинг необеспеченных долговых обязательств Армении на уровне B1, прогноз «Стабильный». В агентстве считают, что экономика Армении восстанавливается в 2017 г. на фоне приемлемой денежно-кредитной политики и укрепления внешнего спроса. А фискальная консолидация проводится для приостановления наращивания долга после периода экспансивной налогово-бюджетной политики. «Более того, позитивные кредитные обязательства по пенсионной и налоговой реформам, либерализация торговли и увеличение инвестиций в инфраструктуру направлены на повышение производственного потенциала экономики и решение проблем с низким уровнем сбережений в стране»,- говорится в сообщении. Однако в Moody’s отмечают, что внешние риски ещё сохраняются, учитывая высокий уровень экономического воздействия России (стабильный Ba1) на Армению, низкую экономическую устойчивость и зависимость от внешнего финансирования. Кроме того, остаются заметными геополитические противоречия с соседним Азербайджаном (рейтинг Ba1). Также в агентстве указывают на ослабление бюджетных ресурсов Армении по сравнению с несколькими предыдущими годами. Прогноз «Стабильный» по рейтингу B1 в Армении отражает баланс рисков. Положительное давление на качество кредитования может быть связано с устойчивым усилением притока прямых иностранных инвестиций, экспортных поступлений или притоков денежных переводов, что приведет к увеличению экономической мощи и снижению риска внешней уязвимости. Более того, устойчивое снижение долговой нагрузки правительства сделает кредит положительным. При этом существенное снижение геополитических рисков могло бы повысить кредитоспособность, а также существенно усилить институциональную структуру Армении. С другой стороны, на понижение рейтинга может повлиять большее, чем ожидалось, ухудшение экономической ситуации в России, что будет иметь долгосрочные неблагоприятные последствия для торговли, денежных переводов, притока инвестиций и валютных резервов в Армению.

В ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР тоже в августе, прогноз прироста ВВП Армении по итогам 2017 г. был пересмотрен в сторону увеличения с 2,9% до 5,2%. А Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» ещё в июле этого года пересмотрело прогноз роста экономики Армении на 2017 г. до 3,4% благодаря увеличению госрасходов и более быстрому, чем ожидалось, росту экспорта, отмечалось на официальном сайте агентства. В январе этого года агентство прогнозировало рост экономики до 2,1%. «Fitch» отмечает, что Армения продолжает восстанавливаться после внешних шоков 2014-15 гг., в частности от падения цен на сырьевые товары и денежных переводов из России. В первом квартале 2017 г. ВВП зафиксировал резкий рост до 6,5% после замедления в 0,2% в 2016 г. «В 2018-1919 гг. рост может ускориться. Но агентство считает, что улучшение среднесрочных перспектив роста в стране, вероятно, потребует дальнейшего прогресса в улучшении инвестиционного климата, поскольку доля общего объема инвестиций находится на низком уровне - 18,4% от ВВП", - отмечается в сообщении. «Fitch» ожидает, что дефицит госбюджета Армении сократится до 3,3% от ВВП в 2017 г. после роста до 5,5% от ВВП в 2016 г. по сравнению с первоначальной целью в 3,5%. Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте на уровне "В+". Прогноз по рейтингам остался неизменный – «Стабильный». Рост ВВП в Армении на 2017 г. запланирован в размере – 3,2%. По последним данным, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Армении в 2017 г. до 2,7%, МВФ – 2,9%, ООН - до 2,5%, ЕБРР – 2,5%, АБР – 2,2%.

Давайте, независимо от симпатий и антипатий к различным «ориентированностям», признаемся друг другу: то, что так много (!) западных структур и рейтинговых агентств улучшили свои прогнозы относительно армянской экономики и её перспектив – это тоже результат, пусть и промежуточный, членства нашей страны в ЕАЭС. Увеличение объёма поставок – увеличение масштабов и темпов сбыта, а это ведёт к стимуляции промышленности, сельского хозяйства и, конечно, IT-сектора. Тем не менее, вопросы есть – их ещё много. И не зря на выше уже упоминавшемся июльском круглом столе в Ереване об итогах членства в ЕАЭС пришли к решению, что основные выводы, рекомендации и предложения, высказанные в ходе круглого стола, следует отложить и использовать при подготовке доклада «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты». Он будет представлен на заседании Евразийского межправительственного совета в конце года.

И не надо быть сверхмудрецом, чтобы понять: чем больше стран вступит в ЕАЭС или интегрируется с этой структурой в той или иной форме, тем увеличатся возможности нашей Армении. В частности, присоединение к ЕАЭС Ирана, пусть даже и в виде организации свободных экономических зон (СЭЗ) или зон свободной торговли (ЗСТ), окажет благоприятное влияние на экономику Армении. Правда, я считаю, что это – вопросы будущего, пусть и не столь отдалённого. Но некие подвижки в рамках ЕАЭС в этом году, касающиеся именно Ирана, дают основания смотреть в это самое будущее с определённым оптимизмом. Так, в мае ЕАЭС и Иран предварительно согласовали более половины товаров, которые будут поставлять друг другу в рамках ЗСТ. Временная ЗСТ может быть создана уже в этом году, в постоянную она трансформируется через три года. Согласно списку, Иран начнёт поставки в ЕАЭС цитрусовых, рыбы и морепродуктов. Россия, в свою очередь, будет поставлять в Иран некоторые металлы, грузовики и автобусы. Среди приоритетных товаров для поставок – самолёты и др. авиационная техника. И уже в июне этого года Иран и ЕАЭС заключили соглашение о создании ЗСТ. Обе стороны будут соблюдать основные принципы Всемирной торговой организации (ВТО) и создадут надлежащие условия для торговли всеми товарами в рамках торгового сотрудничества, сообщила тогда пресс-служба ЕАЭС.

Когда и наша Армения сумеет воспользоваться плодами и возможностями этого соглашения между Ираном и ЕАЭС – загадывать не стану. Для этого власти Армении должны будут выполнить целый ряд требований соседней державы. Но, так или иначе, евразийский вектор должен оставаться приоритетным во внешней политике Армении не только до конца 2017-го, но и, вообще, в перспективе на ближайшие 10-20 лет как минимум. Ведь мы же помним – тот же Иран стремится и в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), где Армения в статусе наблюдателя. И Иран, и Армения, да и Россия в целом положительно восприняли Экономическую инициативу Китая «Великий Шёлковый путь» и рассматривают свои перспективы и возможности для участия в этой Экономической инициативе. Связи Китая с Россией и Ираном уже стали стратегическими и в дальнейшем, надо полагать, только будут укрепляться и развиваться. Да, Китай далеко от Армении. Но ведь Россия и Иран – вот они, рядом. Иными словами, с учётом того, что сейчас именно страны Евразии в основном демонстрируют тенденции экономического роста, с учётом того, что Китай с каждым месяцем становится всё более и более значимой державой в мире, отказ Армении от Евразии – пусть даже и в пользу тухнущего и становящегося всё более проблематичным ЕС, - это будет выбор идиота.

Как уже, думаю, все убедились, изменения в современном мире не только ускоряются, но и становятся более многогранными. Для того, чтобы ЕАЭС был эффективным и престижным объединением, необходимо постоянно его совершенствовать и развивать, повышать привлекательность для соседних стран. Углубление и расширение интеграции требует придания формам её организации большей гибкости и разнообразия, с учётом специфики приоритетных политических и социально-экономических задач, стоящих перед бывшими союзными республиками экс-СССР. Последние, ввиду объективных исторических причин, имеют существенный нереализованный интеграционный потенциал. Формирование разнообразных форматов сотрудничества обусловлено также ухудшением предсказуемости в современном мире из-за сжатия фактора времени. Да и – из-за обострения стратегических противоречий между, с одной стороны, державами Евразии (Китай, Россия, Иран) и США – с другой стороны. Изменения в разных сферах жизнедеятельности, которые раньше требовали десятилетия, сегодня происходят так быстро, что жёсткие системы управления не успевают на них реагировать. Расширение набора инструментов взаимодействия в евразийском пространстве может способствовать реализации потенциала для экономического роста и значительному снижению политических рисков и угроз. Если кто-то нуждается в доказательствах – пожалуйста: обратите внимание на скрупулёзную и выверенную политику держав Евразии в отношении ближневосточных Сирии и Ирака.

Возможности облегчения ведения бизнеса и доступа к общему рынку, снятие барьеров и ограничений, обеспечение свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы, упрощение таможенных процедур и другие меры, предпринимаемые Евразийской комиссией, могут реально повысить привлекательность сотрудничества с ЕАЭС. Факторы, которые сегодня являются основным тормозом восстановления полноценных торгово-экономических отношений на постсоветском пространстве, в большей степени носят политический характер и требуют порой нестандартных решений и поиска новых форм сотрудничества. В этом убеждает даже последний прецедент с конфронтацией между Казахстаном и Киргизией, возникшей вокруг киргизских президентских выборов. Но, как будто бы, острая фаза конфронтации уже позади. И не будет лишним предположить, что Астана и Бишкек ушли в сторону от угрозы эскалации напряжённости, именно исходя из того, что общие угрозы и вызовы, как политического, так и экономического характера, придётся преодолевать всё-таки вместе. Но если говорить о факторах, тормозящих и даже препятствующих развитию торгово-экономических отношений на пространстве бывшего СССР, то это, в первую очередь, «бегущие» в ЕС и НАТО современные власти Грузии и Украины, а также – неурегулированность межэтнических конфликтов. Все же знают, что Грузия вот уже много лет из-за Абхазии и Южной Осетии торпедирует планы России и Ирана восстановить полновесное и полноценное прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Тегераном. Ещё в мае этого года директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, говоря о конфликтности отношений между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул, что евразийское пространство должно стать самостоятельным полюсом силы, чему способствует переход к многополярному миру, который сегодня происходит. Однако, отвечая на вопросы о вероятности принятия в ЕАЭС Турции и Азербайджана, господин Лепехин твёрдо заявил: «Вопрос членства в ЕАЭС Турции или Азербайджана не может быть решён без согласия Армении, так как все решения в союзе принимаются путём консенсуса. Армения может заблокировать вступление Турции, Азербайджана и кого угодно точно так же, как в своё время Казахстан выражал неудовольствие в связи со вступлением Армении в ЕАЭС».

Конечно, разговор об ЕАЭС и Армении в ЕАЭС на этом нельзя считать завершённым. Нам прочат в ноябре подписание нового соглашения с ЕС – и есть основания полагать, что проамериканские силы в Ереване в связи с этим вновь активизируются. Но, на мой взгляд, определённый промежуточный итог всё же удалось подвести. В важнейших вопросах Армения своей политической суверенности не утратила – напротив, подчёркнуто, что в ЕАЭС ни одно решение не может быть принято вопреки позиции официального Еревана. Ну и, наконец – даже Запад отмечает рост нашей экономики и её потенциала. А ведь прошло всего два года…

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