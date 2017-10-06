/Поглед.инфо/ След голяма победа в Deir ez-Zor, войната в Сирия временно напусна първите страници на вестниците, но в такива моменти партиите се подготвят за най-активните действия. Например, руските ВКС предотвратиха опитите да се атакува сирийската армия от «Джебхат ан-Нусра» в провинция Алепо. В същото време сирийската армия продължава да освобождава десния бряг на Ефрат. Сирийското разузнаване съобщава, че за да се запазят основните нефтени и газови находища, докараха резерви от Ирак за терористите.

Основната новина в Сирия е смъртта на 49 бунтовници, включително 7 терористични лидери от "източния сектор" "Dzhebhat Ал Nusra". Терористите бяха унищожени от руски военни самолети. Както заяви официалният представител на руското министерство на отбраната, генерал-майор Игор Koнашенков, руското военно разузнаване получи информация за бързо събиране на полевите командири на така наречения "Източен сектор" в провинция Идлиб. След потвърждаването на тази информация бе решено да се извърши въздушна атака. Сред ликвидираните терористи бяха няколко лидери на "източния сектор", включително Мусаб ал-Хюсеин, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман ал-Мухаджир, Абу Ахмад ал-Джазрави и други, а лидерът на тази организация — Абу Мухаммед ал-Джуляни е ранен.

Заедно с лидерите на бунтовниците, нашите самолети унищожиха голям арсенал от оръжия на «Ан-Нусры» в провинция Идлиб, където терористите държат повече от хиляда тона боеприпаси в близост до село Абу-эд-Духур.ūr. Разбили са повече от хиляда тона боеприпаси за ракетната артилерия. Koнашенков заяви, че операцията се подготвя дълго време. Руското военно разузнаване е изучавало системата за доставка на боеприпаси от терористи до опорните пунктове и позициите на екстремистите. След анализа на получената информация чрез различни канали, се определя площта на най-вероятното местоположение на арсенала и неговите точни координати. В резултат на пожара, който продължи няколко часа, всички боеприпаси бяха изгорени напълно.

/рус.ез./

Собирались террористы точно не посидеть за чашкой чая — военные сирийские эксперты пишут, что ТОЗР «Ан-Нусра» сосредотачивает силы, наращивает количество личного состава боевиков на позициях и подвозит боеприпасы для возможных атак на правительственные силы в провинции Алеппо. По данным местного источника, боевики совершенствуют свои укрепления. Сообщается, что в районе населенных пунктов Танура и Хан-Тумандля этих целей используется имеющаяся у террористов тяжелая строительная техника. Таким образом, можно предположить, что бросив силы к Алеппо, террористы хотели вынудить армию перебросить войска из Хомса и Дейр эз-Зора, чтобы дать тем перегруппироваться и построить оборонительные сооружения.

Помимо «Ан-Нусры» , там же — на севере провинции Алеппо, их «коллеги» из ТОЗР «Ахрар аль-Шаркия» атаковали силы умеренных из протурецкой «Свободной Сирийской армии».

Все завертелось после того, как полицейский патруль в Джараблу (там полицию поддерживают протурецкие силы) арестовал нескольких бойцов «Ахра-аль-Шаркия» и их командующего. Об этом сообщается на сайте syria.liveuamap. В результате их атака превратилась в столкновения между боевиками и вооруженными силами Турции, которые отвечают за спокойствие в данной зоне безопасности.

Атака на Алеппо и его пригороды была более чем оправдана, как сообщает Anna-News, сирийская армия практически полностью освободила правый (западный) берег Евфрата. По их словам, из-за угрозы полной блокировки, боевики бегут на левый берег, а затем направляются в район переправы у Дейр эз-Зор. В ходе столкновений расстояние до противника нередко сокращается до 100 метров. С левого берега «работают» снайперы и минометы террористов. Сирийская арабская армия разворачивает силы в Ганим аль-Али — таким образом, в районе Дейр эз-Зор и на границе с провинцией Ракка.

Впрочем, на данный момент боевики заняты совсем другими делами — они ведут атаки на трассу снабжения сирийской армии Пальмира — Ас-Сухна — Дейр эз-Зор, чтобы блокировать переброску сил САА и поставку материальных средств группировке правительственных войск, действующей на востоке Сирии.

Недавно ТОЗР ИГИЛ даже попытались отбить город Ас-Сухна, но потерпели поражение и вернулись к партизанским действиям. Более того, продолжая наступление на восток, армия Сирии заняла населенные пункты Джаб аль-Башир, Аль Джафр, Аль Джануби, Аль Джафр аль Шамали, Аль Джафр аль Вастани на востоке Хомса.

Однако, основное занятие боевиков на сегодня — как можно дольше удержать нефтяные месторождениями в районе Дейр эз-Зора — территорий районов городов Дейр эз-Зор, Сальхиях, Маррат и Хашам. С одной стороны террористам как никогда нужны деньги на пополнение припасов и доставки новых боевиков, а с другой есть предположения, что «самое вкусное» ИГИЛ будут защищать для американской коалиции, тем более, что деньги на обустройство блок-постов там уже выделено в американском оборонном бюджете.Там террористы сосредоточили целую армию — на переднем крае обороны до 1500 боевиков, а также танки, бронемашины и так называемые «джихад-мобили». Боевики здесь не отступают, а уверенно продолжают наращивать свои силы за счет подхода резервов. По информации «Федерального агентства новостей», подкрепления ТОЗР ИГИЛ прибывают с территории Ирака. По оценкам военных источников, в район Дейр эз-Зора за последние дни было переброшено свыше 500 боевиков из граничащих с Сирией провинций Ирака. Прибыло туда и около 200 террористов из-под Ракки, где сирийская армия отбила у них газовое месторождение Хаил. Действия боевиков понятны — они уже потеряли или теряют все основные населенные пункты и укрепрайоны, единственный способ сопротивления — это организация масштабной партизанской и террористической войны, но стороннего финансирования не хватает, потому нефтяные вышки для них сейчас главный актив, за который те будут держаться зубами и «битва за нефть» вряд ли будет легкой.

Между тем, в дело мирного урегулирования в Сирии вступили дети. Воспитанники детского дома — интерната в столице Сирии написали письма мира для боевиков, которые находятся в зоне деэскалации в Восточной Гуте, что на востоке Дамаска. Директор дамасского интерната Шахира Фаллух рассказала, что — одно из старейших учебных заведений для детей-сирот в Сирии. Здесь живут и учатся 1 300 ребят со всей страны. В ходе войны интернат подвергался обстрелам несколько раз. По словам директора заведения, каждый раз приходится делать ремонт и все восстанавливать. В непосредственной близости от учреждения проходит граница зоны деэскалации «Восточная Гута», где за режимом прекращения огня следит российская военная полиция, которая и доставит письма «адресатам».

Правда, видимо боевики не умеют читать и в тот же день спровоцировали новые атаки на сирийскую армию, попытавшись заманить солдат на минные поля.

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