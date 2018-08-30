/Поглед.инфо/ Редиците на въоръжените сили на Украйна оредяват и за това не са виновни „сепаратистите“. От средата на август извънбойните загуби на ВСУ са в размер на 64 бойци - по-голямата част - 48 души, са се отровили от алкохол, четирима души са починали от свръхдоза наркотици, още четири са били убити „при неустановени взаимоотношения“, петима са попаднали в пътни катастрофи, а трима са починали от сърдечно-съдови заболявания. Десетки украински военнослужещи се взривяват ежемесечно на мини, най-често свои, и гинат от невнимателно боравене с оръжие, но това вече се отнася към бойните загуби.

Извънбойните загуби всъщност са още по-големи, но командването на ВСУ премълчава съществуващия проблем. В повечето случаи причината за смъртта на военнослужещите е подправена. Темата е засекретена.

„Моргите и болниците в Лисичанск са препълнени, станциите за кръвопреливане изпитват остър недостиг на донорска кръв. Само през последния месец в лечебни заведения бяха приети около 20 трупа и повече от 50 ранени бойци на ВСУ. Моралното и психологическото състояние и нивото на военната дисциплина все още са на изключително ниско ниво. Така от началото на август в частите на Въоръжените сили на Украйна, намиращи се в областта на наказателната операция, са регистрирани около 90 случая на криминални престъпления“, разказва Андрей Марочко, официален представител на Народната милиция на ЛНР.

Украинската страна не може да скрие ситуацията по линията на разграничаване. Депутатът Ирина Герашченко потвърди, че през август е регистриран рекорден брой мъртви и ранени в зоната на Операцията на обединените сили (ООС – сега така нарича бившата АТО).

„През последните седмици имаме рекорден брой мъртви и ранени на фронта“, признава Герашченко.

Напомняме, че през август се проведе така нареченото „хлебно“ примирие, което на 29 август се замени с „училищно примирие“.

Само за един ден, на 26 август и само на територията на Луганска област, в зоната на въоръжения конфликт на мините се взривиха двама войници, а още трима получиха наранявания с различна степен на тежест.

/рус.ез./

«Выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, ещё один получил травмы. В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошёл подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, 2 получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка»,

– говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Есть ещё одна проблема, о которой стараются не говорить в ВСУ, – дезертирство, принимающее всё больший размах.

Рядовой ВСУ рассказал корреспонденту ФСК, что из 30 человек, проживающих с ним в одной палатке, только двое собираются воевать, остальные, «если начнётся настоящая война, сдадутся в плен или сбегут – по обстоятельствам», воевать и тем более гибнуть никто не планирует, все пошли в армию от безысходности и безденежья и не скрывают своих настроений.

По официальным данным пресс-службы ВСУ только за период с 15 июля по 25 августа только из одной 56-й механизированной бригады дезертировали 29 человек.

«По данным нашей разведки, таких случаев гораздо больше. Так, в результате неуставных взаимоотношений и применения насилия в отношении рядового и сержантского состава со стороны офицеров соединения, а также неудовлетворительных условий жизни и продовольственного обеспечения, в указанный период бригаду незаконно покинули более 40 военнослужащих. При этом 11 из них сбежали с оружием и боеприпасами с передовых позиций»,

– заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Бессонов на брифинге 27 августа.

ВСУ продолжают испытывать и острую нехватку кадров.

«Штабом ООС поставлена задача вывести с передовых позиций всех прикомандированных к бригаде военнослужащих и оставить на взводных опорных пунктах только штатных боевиков. Выведенных в тыл военнослужащих ВСУ, демонстрировавших ранее неподчинение, в последующем планируется отправить для службы в другие соединения и части ВСУ в зоне ООС. Таким образом, укомплектованность бригады опять снизится до критических 57%, а на отдельных участках на передовой в зоне ответственности бригады останется по 3-4 человека, вместо необходимых 10-12»,

– рассказал представитель оборонного ведомства.

«Интересно, что об этом вчера Порошенко рассказывал дипломатам в Авдеевке? Скорее всего, то, что украинская армия настолько сильна, что может быть даже вполовину сокращена без ущерба для обороноспособности? Или всё-таки рассказал правду, что дураков служить в ВСУ всё меньше с каждым днём?»

– задал риторические вопросы Бессонов.

А ведь как любит Пётр Порошенко поговорить о возрождении украинской армии, называя её одной из самых эффективных армий Европы! Но из неё бегут тысячами: с января по июнь 2018 года из рядов ВСУ уволились более 11 тысяч офицеров и контрактников, и ожидается, что до конца года уволится ещё 18 тысяч человек.

Так что фото украинского президента на фоне стройных рядов военнослужащих, сделанное по случаю парада (или парад по случаю фото?) – не более чем ширма, прикрывающая зияющие дыры в украинской армии.

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