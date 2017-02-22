/Поглед.инфо/ Името на Асад на арабски означава "лъв". Преди седем години, преди да започне войната в Сирия, писах за политическите игри на Ердоган и че Турция не може да се дистанцира от американо-израелския алианс по политически, икономически и психологически причини; и че всичките действия на турския лидер по палестинския въпрос не са нищо повече от тактика за бързо постигане на определена цел.

Ердоган ясно посочи какво цели в Сирия: „Нашата цел е да се свали сирийския президент Башар Асад." Дори когато битката за Алепо завърши с победа над терористите, Анкара хвърли спасителен пояс на въоръжените групировки на опозицията. А след това се обърна към Русия, твърдейки, че иска да се спре войната в региона; и по такъв начин да създаде впечатление, че от спонсор на тероризма се е превърнала в страна, която се бори с тероризма. Тази стъпка обаче не яспява да убеди Сирийския Лъв и неговите съюзници да имат доверие в Турция. Те продължават да съмняват. Защо ли? Турската лисица е хитро животно и преценява всеки свой ход, по същия начин, по който внимателно следва поуките от политическата история на съвременна Турция и историята на Мюсюлманските братя: твоят противник може да те унищожи, без дори да забележиш това. И Турция непрекъснато се връща към своите стратегически цели. Руският мечок засега плаща сметките на хитрата лисица, но това едва ли ще продължи, след като турската лисица отново му измени?

(рус.ез.)

Асад между турецкой лисой и русским медведем

У каждого государства есть своя политическая стратегия, представляющая собой путь к достижению долгосрочных целей. Каждая стратегия сопровождается тактикой, с помощью которой вырабатывается маневренность для достижения этих целей более быстрым путем. В сущности, тактика является притоком реки под названием стратегия: она часто основывается на обмане и хитрости, дабы ввести в заблуждение врагов и соперников и склонить их к сотрудничеству, чтобы достичь своих целей как можно быстрее.

Семь лет назад, еще до начала войны в Сирии, я уже писал об этом в статье под названием «Турция: между стратегией и тактикой», опубликованной в иракском журнале «Давайте начнем с начала» культурно-просветительского центра Ирака. В ней описывались политические игры Турции при Эрдогане и то, как Турция не могла дистанцироваться от американо-израильского альянса по политическим, экономическим и психологическим причинам, а все ее действия в палестинском вопросе были не более чем тактикой для быстрого достижения поставленной цели. Но, в итоге, Турция добилась того, чего хотела, когда в трудный момент смогла убрать ХАМАС из союзов с осью сопротивления, отдалиться от Ирана и после этого начать борьбу в Сирии. Эрдоган четко заявил о задачах Турции в Сирии, сказав во всеуслышание: «когда мы вошли в Сирию, нашей целью было свергнуть президента Сирии Башара Асада». Даже когда битва за Алеппо закончилась победой над терроризмом и его сторонниками, Анкара все равно бросила спасательный круг вооруженным группировкам из рядов оппозиции. Тогда она повернулась к России, утверждая, что хочет разрешить сирийский кризис и остановить войну в регионе, благодаря чему превратилась из спонсора терроризма в государство, которое с ним борется. Только этот шаг не заставил сирийского льва и его союзников доверять Турции (в данном случае имеет место игра слов: имя Асад — с арабского языка переводится как «лев» — прим. пер.), они продолжают ее опасаться, а в некоторых ситуациях и сомневаться на ее счет. Почему? Турецкая лиса — опытное животное и продумывает каждое свое движение, потому как внимательно читала политическую историю современной Турции и историю движения Братьев-мусульман: твой противник может уничтожить тебя, а ты даже не заметишь этого.

В политических играх каждый должен быть осторожен.

Русский медведь вышел из спячки и начал двигаться на Восток, дабы осуществить свою мечту проникнуть сквозь железный занавес, который был установлен десятилетия назад, как раз с целью не допустить его проникновения на эти территории. Даже когда Россия пошла на столь тесное сотрудничество с Турцией, вызвав волнение своих стратегических союзников, турецкая лиса все равно набросилась на медведя. Это явно проявилось на встрече «Астана-2», которая предположительно должна была стать основой для Женевской конференции. Тогда-то лиса вновь проявила свою коварную сущность.

Турция показала свое истинное лицо в позиции по войне в Сирии. Турецкой лисе удалось одурачить русского медведя, но с сирийским львом так не получилось. Все происки Турции принесли ей победу в тактической игре, но в стратегическом плане она проиграла. Алеппо стал поражением для Турции, и она вновь вернулась к своей старой песне — желанию свергнуть Асада.

Русский медведь предоставил Турции поле для деятельности, полагая, что это поможет ему в достижении его целей, и будучи уверенным в поведении лисы… Проанализировав ситуацию, русский медведь понял, что Турция сможет компенсировать ему то, что он, возможно, потеряет в Сирии и воплотить в жизнь свою давнюю мечту все-таки получится! Но после успешного маневра, в котором Россия потерпела поражение, а Асад стал более бдителен, Турция вновь вернулась к своим стратегическим играм. Русскому медведю придется платить хитрой лисе по счетам, но что он будет делать после того, как турецкая лиса его вновь обманула?