/Поглед.инфо/ През следващите десет години страните от Азия ще похарчат около 40 милиарда долара за подводници. Основните фактори за този избор са преимуществата на този вид морско оръжие: трудно потопими са, незабележимост, както и разрушителните резултати, които могат да причинят. Но защо азиатските държави се подготвят по такъв начин?

От една страна, подводните лодки са оръжие за сдържане на евентуалния противник; от друга, обаче, те са повод за нова надпревара във въоръженията в и без това неспокойния регион. През март Бангладеш закупи от Китай две подводни лодки; също от Китай, Пакистан планира да закупи осем подводници; Индия закупува от Франция шест подводници, довеждайки подводния си флот до 24 единици; Сингапур ще закупи четири подводници от Германия; Индонезия – три от Южна Корея и четири от Франция...

(рус.ез.)

Азия вооружается для подводной войны

Военные новости, не попавшие на первые полосы. Выпуск № 26

По данным аналитической компании Avascent Analytics, страны Азии как в тихоокеанском регионе, так и страны с выходом в Индийский океан в ближайшие десять лет будут готовы потратить на подводные лодки около сорока миллиардов долларов.

Незаметность подводных лодок, сложность их потопления и разрушительные удары, которые они могут неожиданно нанести, это — главное преимущество. Вероятный противник никогда не может быть уверен, что где-то возле его берегов или его флота не находится чужая подводная лодка. Подводные лодки — это, с одной стороны, оружие сдерживания. С другой — повод для новой гонки вооружений и в без того неспокойном регионе.

На сегодняшний день из прибрежных стран только Камбоджа, Шри-Ланка и Бруней не рассматривают приобретение подводных лодок. Филиппины, и даже Мьянма, задумались о покупке субмарин. В апреле этого года стало известно, что Филиппины начнут закупку подводных лодок в ближайшие 11 лет, а в мае Мьянма объявила об интересе к покупке двух субмарин.

В марте этого года Бангладеш впервые в своей истории ввел в строй две подводные лодки, купленные у Китая. Пакистан планирует закупить у Китая восемь подводных лодок и ищет у Китая займы под этот контракт, Индия — покупает 6 лодок у Франции и планирует довести свой активный подводный флот до 24 единиц, Сингапур — 4 у Германии, Индонезия — 3 у Южной Кореи и 4 у Франции.

Южная Корея к 2030 году хочет довести свой подводный флот до 27 единиц и выйти на стабильный экспорт своих подлодок. Вьетнам в этом году получил шестую подводную лодку проекта «Варшавянка» из России по контракту 2009 года, потратив на закупку почти годовой оборонный бюджет страны.

Тайвань, которому трудно приобретать вооружения из-за давления Китая на потенциальных поставщиков, амбициозно стремится создать свои собственные 8 субмарин. Первая лодка Тайваня должна встать в строй в 2027 году.

Австралия планирует закупить до 12 субмарин у Франции. Япония думает увеличить свой подводный флот до 22 единиц и активно строит свои собственные лодки.

Страны региона в общих чертах хотят покупать похожие типы лодок водоизмещением в 1500-3000 тонн. Цены на новые лодки колеблются от 200 до 550 миллионов долларов. Чего сегодня хотят все в теории — чтобы их субмарины могли запускать крылатые ракеты, как например, новые лодки KSS-III из Южной Кореи.

Считается, что причина такой страсти к подводным лодкам — это территориальные притязания Китая и споры за Парасельские острова и острова Спратли, а также возможная реализация планов Китая по контролю за судоходством в Южно-Китайском море. Согласно обновленной версии закона Китая о навигации, которая была озвучена в начале этого года, морская администрация Китая сможет определять особые зоны, куда не будут допущены иностранные суда по соображениям безопасности судоходства или по экологическим причинам. Контролировать подводные лодки других стран Китаю будет куда труднее, чем корабли и суда. Именно поэтому Вьетнам был готов отдать целый годовой оборонный бюджет за российские субмарины и резко повысить свое положение в регионе.

Но есть и ряд других причин.

Несмотря на дороговизну приобретения и цену обучения команды и содержания лодки, даже маленькие страны находят это более выгодным, чем содержание уязвимого надводного флота, который не представляет серьезной угрозы для соседей в условиях современного развития морских вооружений. Флот не предотвратит агрессию соседа, а вот субмарины заставят его сто раз подумать. Особенно это касается трений между Индией и Пакистаном, Южной и Северной Кореей.

Другая причина — это национальная гордость и возвышение своего статуса в регионе. Таиланду не особо нужны подводные лодки в его не самых глубоких территориальных водах, но тем не менее страна за 390 миллионов долларов собирается приобрести подводную лодку у Китая и, возможно, затем еще две.

Более технологически развитым странам, таким как Япония, Южная Корея и Австралия, наличие подводного флота также позволяет поддерживать и загружать свою промышленность, а также надеяться на экспорт своей военной продукции и субмарин.

Любопытно, что стремление стран Азии укомплектовать свои военно-морские силы подводными лодками пробудили и другой тренд — закупку противолодочных средств: сонаров, противолодочных кораблей и самолетов, подводных и надводных беспилотников. Рынок этой продукции также почувствовал ажиотаж и будет собирать прибыль. Австралия получила самолет P-8A Poseidon и Новая Зеландия задумалась о приобретении такого же. Индонезия ожидает поставку двух противолодочных вертолетов AS565MBe Panther в этом году, Тайвань — пару старых американских противолодочных кораблей.

В конце мая китайские СМИ также сообщили, что Китай планирует потратить 290 миллионов долларов в течение пяти лет на создание системы слежения за подводной окружающей средой. В зарубежных СМИ систему датчиков в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море назвали «подводной Великой стеной» и сразу предположили, что датчики будут собирать информацию отнюдь не в научных или экологических целях, а для отслеживания подводных лодок.

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