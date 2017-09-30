/Поглед.инфо/ Заразяването на децата с патологична жестокост и презрение към слабите означава фашизация на съзнанието. Именно такива "уберменши"/нацистко определение за свръхнадарени хора/, са нужни на глобалистите, за да установят "нов ред".

Когато конфронтацията на младежкото правосъдие в нашата страна току-що започна и повечето хора нямаха представа за този проблем, а ние все още не разбирахме всичко, имахме разговор с един възрастен монах, когото мнозина почитаха като проницателен стар човек. Той благослови битката с ужасната напаст и накрая произнесе думи, чието значение беше, че отнетите деца са бъдещата армия на антихриста.

Казаното не само ни порази, но и предизвика вътрешен протест. Как така? В нашето съзнание образът на нещастните, лишени от родители деца, децата в неравностойно положение не съвпада с образа на дявола и неговите поддръжници. Но времето минава, същността на младежкото правосъдие постепенно бе изложена, появявайки се като все по-многообразна и зловеща. Жалостта към отнетите децата не намаля. Напротив! Но думите на стареца се припомняха все по-често и по-често. Разбрахме, че той, като духовен човек, виждаше не само настоящето, но и бъдещето.

Детските игри и политиката на възрастните

И ето, за по-малко от десет години, изглеждащата толкова мъглява представа, че армията на антихриста ще се състои от сираци, започва да придобива все по-конкретна форма. През последните години, в много различни страни, децата се опитват да се докажат на политическия фронт. В някои случаи истинската цел е покрита от димния екран на игрите. Това може да бъде "детски парламент", "детско правителство", различни модели на детско самоуправление и други форми, срещу които възрастните нямат възражение . Какво лошо има в това? Напротив, това е полезна практика. Нека децата се подготвят за зрялата възраст. Може би един от тях, след като се обучават като деца, по-късно ще станат изключителни политици. Но в други случаи - и това се случва по-често - те вече се проявяват без камуфлаж. Децата започват открито и без игрови "прелюдия" да се използват като бойци, атентатори-самоубийци или като уж спокойна улична масовка, която в подходящия момент, не от детските ръководство, започва да се насочва, преминавайки в масов безпорядък с използването на камъни, фитинги, коктейли Молотови и други не съвсем детски играчки.

отнюдь не детских игрушек.

Как мы уже однажды писали, основной детский контингент, задействованный в подобных акциях, — это либо жертвы ювенальной юстиции, то есть, дети, отнятые у родителей и переданные в так называемые «профессиональные» семьи, либо те, кого условно можно назвать «психологическими сиротами», поскольку авторитета родителей для них не существует.

«Подземные толчки»

Но всё-таки «армия Антихриста» — это нечто зловеще-мистическое, некая огромная тёмная сила, одержимая сатанинской злобой, сатанинской ненавистью к человечеству. Разве мы наблюдаем сейчас явления такого масштаба? Однако извержение вулкана тоже происходит не вдруг. Сначала из кратера выделяются газы, потом бывают подземные толчки, повышается температура почвы вблизи вулканической горы. Загодя обнаружить приближение катастрофы под силу только специалистам, а обычные люди живут, не ведая страха и тревоги. Климат в вулканических местах, как правило, тёплый, почва плодоносная, поскольку удобрена золой, образовавшейся от прежних извержений.

Жители Помпеи не особо насторожились даже, когда над Везувием появилось облако из пепла и пара. И всполошились только тогда, когда облако заволокло все небо над городом и из него посыпались хлопья пепла вперемежку с камнями. Но было уже поздно: улицы и дома наполнились удушливым запахом сернистого газа…

Что касается нашей темы, то «подземные толчки» становятся всё более частыми и интенсивными. В 2016 году ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о создании «армии сирот». Название дано самими террористами. На кадрах ролика, который они выложили в сеть, дети даже не подросткового возраста, а лет десяти, в камуфляже, с автоматами. Есть и ролики, где засняты дети-палачи, убивающие «шпионов». По сообщениям Russia Today, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует детей на поле боя, а также в пропагандистских целях с самого начала своей деятельности. По данным Daily Mail, вербовщики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются найти новобранцев из числа детей и подростков, которые живут в германских лагерях для беженцев. МВД Германии сообщает, что число завербованных детей уже составило 523 человека.

Кстати, судьба многих российских сирот, отправленных за рубеж, неизвестна. Число этих «многих», по одним данным, около ста тысяч, а по другим — порядка полмиллиона. Вполне естественно предположить, что какая-то часть (быть может, тоже не малая) этих детей потом оказалась вовсе не в семьях сердобольных американских усыновителей, а в тренировочных лагерях для боевиков и террористов. Косвенным подтверждением этой гипотезы служит, на наш взгляд, истерика, которую закатили либералы по поводу «закона Димы Яковлева», когда был наложен мораторий на усыновление наших детей в США. Подобный шум и гвалт обычно поднимается не просто так, а имеет серьёзную политическую подоплёку. Бывает, что не сразу, а лишь со временем очевидную.

АУЕ

Но и дети, прямо не вовлечённые в антигосударственную политику, на самом деле не настолько от неё далеки, как может показаться людям, которые не очень внимательно смотрят в эту сторону.

По каким-то данным, с 2010, по каким-то — с 2011 года, то есть, в преддверии неудавшегося в России «оранжевого переворота», появилась очередная подростково-молодёжная субкультура. На сей раз откровенно уголовного толка. Об этом свидетельствует даже её название — АУЕ: «Арестантский уклад един». Несмотря на уверения в прессе, что, мол, никакого единого руководства у несовершеннолетних приверженцев АУЕ нет, похоже, что оно есть, и, скорее всего, находится за пределами нашей страны, как у многих сект, у «групп смерти», вербовщиков в экстремистские и террористические организации и т.п. На такие мысли наводит, прежде всего, скорость распространения единообразных ячеек АУЕ по огромной территории России, от Ставропольского до Забайкальского края, массированная пропаганда в интернете, требующая больших вложений и опять-таки скрытой координации.

По некоторым источникам, в интернет-сообществах приверженцев АУЕ состоит около 800 тыс. человек. В 2016—2017 учебном году общее число российских школьников составляло около 14,6 миллионов. Если учесть, что АУЕ пропагандирует свои идеи среди детей от 11−12 лет, то получится, что минимум десятая часть ребят уже в той или иной степени ознакомлена с идеями этой уголовной субкультуры. Разрозненные доморощенные банды подростков не в состоянии обеспечить такой широкий охват аудитории. Это возможно лишь в рамках гибридной войны, которую, как теперь уже официально признано, ведут против России враждебные государства.

Даже название звучит на самом деле не по-русски. Странно, что никто этого не замечает. «Арестантский уклад един»… Какая-то неуклюжая подделка. Не называют сейчас в разговорной речи уголовников арестантами. Это звучит старомодно. Сразу вспоминается дореволюционная песня «Таганка, я твой бессменный арестант», которую исполнял ещё великий Шаляпин перед заключенными в 1906 году… Слово «уклад» иногда употребляют с прилагательным «семейный», да и то достаточно редко. И уж тем более, не дети. Да и вся конструкция нуждается в дополнении. Уклад един для кого? Вспомним аналогичные словосочетания: «закон един ДЛЯ ВСЕХ», «цены едины ДЛЯ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ»… Как-то недорабатывают в американских «мозговых центрах». Исхалтурились, или пора омолодить состав консультантов?

Как ювенальная система пополняет ряды уголовников

Но в чем же политическая опасность АУЕ, кроме того, что распространение криминальной идеологии среди школьников способствует росту преступности? Во-первых, настораживает сбор денег в «общак». Кто знает, где они аккумулируются в конечном итоге? Сейчас, когда власти по возможности препятствуют поступлению денег «на нужды революции» из-за рубежа, их приходится добывать другими путями. Навальный регулярно призывает своих сторонников к материальной помощи, которая остро необходима для борьбы с коррупцией. Почему бы не привлечь еще один мало контролируемый, а то и вовсе не контролируемый источник? Ну, а во-вторых, АУЕ прививает детям с младых ногтей ненависть к правоохранительным органам. «Мораль» АУЕ запрещает любое взаимодействие и помощь полиции. В Центральной России ячейки АУЕ называются уже откровенно по-английски ACAP («All cops are bastards» — «все полицейские — ублюдки»). Одним лишь презрением к «копам» дело не ограничивается. Пользуясь своей возрастной безнаказанностью, члены подростковых банд дерзко нападают на стражей порядка. Не будем забывать, что жесткие столкновения с полицией и ОМОНом — важная сюжетная линия «оранжевого» сценария, так что мальчики, вполне возможно, репетируют будущий спектакль.

Хотя тема АУЕ на протяжении нескольких лет замалчивалась в центральной прессе (уж не для того ли, чтобы не помешать развитию сюжета?), факты, которые все-таки стали известны, впечатляют. В 2014 году около десяти подростков, кричавших: «АУЕ! Ворам свободу!», напали на майора полиции, когда он с напарником начал надевать наручники на вора, пытавшегося «обчистить» чужую машину на базе отдыха на берегу озера Арахлей в районе Читы. В том же году в том же Забайкальском крае полиция после погони задержала автомобиль уголовника, обложившего поборами местных детдомовцев. Уголовник сбежал, а полицейскую машину окружили 8 подростков-членов АУЕ, которые порезали себе вены на руках стеклами и забрызгали кровью автомобиль.

В декабре 2015 года о действиях АУЕ в Забайкалье уже говорилось в официальном документе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Правоохранительным органам было предписано «принять неотложные меры по искоренению криминальной субкультуры и привлечению к ответственности её покровителей». Однако в 2016 году в городе Хилок (около Читы) в ночь на 2 февраля толпа малолетних бандитов (опять-таки сирот!) напала на полицейский участок с камнями и металлическими палками. Полицейские штурм отбили, но погром был учинен изрядный: все окна разбиты, вывески оторваны, полицейские машины на стоянке повреждены. В Новопавловске Забайкальского края подростки тоже штурмовали полицейский участок, где сидел взрослый уголовник, связанный с АУЕ.

Анализируя «навальнинги», прошедшие весной 2017 года по России, известный политолог Сергей Кургинян обратил внимание на то, что за хрупкими спинами школьников стояло много «братков в кожаных куртках, чуть ли не с цепями». Пока что, отметил Кургинян, протесты находятся в «холодной фазе», но при определенном стечении обстоятельств она может перейти в «горячую». И тогда — отметим уже от себя — юные члены АУЕ вполне могут применить на площадях свои умения и навыки. (Кстати, Чита фигурировала в числе городов, где прошли антигосударственные митинги с участием школьников.)

Никоим образом не сводя проблему к какому-то конкретному региону, мы, однако, хотим подчеркнуть, что в Забайкальском крае с 2009 года началась реализация краевой целевой программы «Не оступись!» по внедрению ювенальных технологий. Не будем приводить длинный список государственных инстанций, участвующих в формировании ювенальной юстиции в Забайкалье (желающие могут с ним ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты населения). Скажем только, что участвуют практически все, безучастных нет. Некоторые результаты «совершенствования системы профилактической работы по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних» были освещены выше.

А с другой стороны, внедряя пресловутые ювенальные технологии, чиновники вольно или невольно (оставим это на их совести) создают условия для дальнейшей криминализации детской среды. Мы уже как-то писали о вопиющем уголовном процессе в Чите. Двенадцатилетний мальчик отбился от рук: стал плохо учиться, прогуливать школу, убегать из дому и даже воровать. Мать пыталась найти помощь в соответствующих инстанциях, но вместо этого ее обвинили в невыполнении родительских обязанностей и «в преднамеренном истязании заведомо несовершеннолетнего по ст.156 и 117 ч.2 УК РФ».

«Истязания» выражались в том, что она дала сыну подзатыльник и за ухо вывела его из школы (он, видимо, пытался вырваться и убежать). За это её хотели посадить на 8 (!!) лет. Срок, на который, к примеру, осудили преступника, совершившего три убийства. Только активное вмешательство общественности уберегло мать от тюрьмы, но она все равно получила условную судимость. То есть, при разгуле забайкальского АУЕ, мать, единственного человека, который пыталась удержать ребёнка от хулиганства и воровства, норовили показательно — чтобы неповадно было нарушать право детей на безобразие! — отправить за решетку.

Естественно, в рамках ювенальных технологий детей нередко отнимают по ничтожным поводам, о чём сообщают родительские движения по всей России и, в частности, Забайкальский родительский комитет. А суды, по свидетельству С. Серенко, занимавшего на тот момент пост уполномоченного по правам детей в Забайкальском крае, в 83,3% (на 20% больше, чем в других регионах) удовлетворяют иски о лишении родительских прав (см. статью «У меня отобрали ребёнка. Ювенальная юстиция пришла в Забайкалье»). Таким образом, детей искусственно делают сиротами, а сироты, как уже не раз отмечалось, — это самый подходящий контингент для вербовки в ряды уголовников, играющих немалую роль в революционных переворотах.

Фашизация сознания

Но проблема криминализации несовершеннолетних ещё шире. СМИ пестрят известиями о жутких преступлениях, совершаемых детьми. При этом никто уже не отрицает, что дети становятся жертвами информационной агрессии. О «потоках жестокости и насилия, льющихся с экранов телевизоров и компьютеров» говорится на каждом углу, но в целом ситуация остается неизменной, несмотря на многолетние и многочисленные протесты неравнодушных граждан. Спрашивается, зачем это нужно? Зачем закачивать в детей лошадиные дозы сернистых газов агрессии? В этом же должен быть какой-то смысл! Смысл есть, и заключается он не только в том, что преступные элементы, взращенные на ювенальной безнаказанности, с удовольствием примут участие в разрушении государства (тем более, при наличии материального стимула). Заражение детей патологической жестокостью и презрением к слабым означает фашизацию сознания. Именно такие «уберменши» нужны глобалистам для установления «нового порядка на века». Поэтому вкладываются огромные средства и придумываются разные, в том числе ювенальные, ухищрения для формовки «сверхчеловеков», для создания будущей армии антихриста. Но пестовать фашиствующую молодёжь в стране, победившей мировой фашизм, — это какой-то особый цинизм, особое свинство. И никакими разовыми акциями типа «Бессмертного полка» эту тенденцию не перешибить. Необходимо кардинально менять информационную и воспитательную политику, прекращать выращивание глобалистских «уберменшей» — преемников тех, кого победили в 1945 году наши отцы, деды и прадеды.

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