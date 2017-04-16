/Поглед.инфо/ Последните логистичните операции на НАТО и поредните заявления за необходимост от сплотяване редиците пред лицето ту на "руската заплаха", ту на предизвикателството на тероризма, е само видимата част на айсберга на Северноатлантическия пакт. Реалността е по-жалка от PR акциите и прехвърлянето на американска военна техника към източните граници на съюза. САЩ – основател и основен донор на НАТО – са по-конкретни пред младшите си колеги.

Новият министър на отбраната на САЩ Джеймс Матис открито заяви пред европейските си партньори, че "американците не могат да се грижат за сигурността на вашите деца, повече от вас самите." Предупреждението дойде след изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп за необходимостта от значително увеличаване на военните разходи и от факта, че НАТО е остаряла организация. Тези думи, разбира се, се оказаха нелицеприятни за лидерите на европейските страни, дори за тези, ориентирани към САЩ.

По време на администрацията на Обама се подложиха на преценка всички нужди и рискове, свързани със създаването на възможна окупационна зона на територията на Сирийската арабска република. Оказа се, че това би изисквало 30 000 американски военнослужащи, значително повече от това, което Пентагона можеше да си позволи в по-добри времена. Генералът от резерва Бари Маккъфри, който 32 години е заемал важни постове в Пентагона и НАТО, нарече такова включване в дневния ред на Тръмп "недообмислен импулс на мисълта". Маккъфри припомни, че в разгара на военната кампания в Ирак, САЩ са разходвали най-малкото 11 милиарда долара месечно. Поради това той смята, че сегашната „сирийска” концепция на Тръмп няма да получи подкрепата на Конгреса или Пентагона.

(рус.ез.)

Будущее НАТО и сирийская авантюра Трампа

Последние логистические операции НАТО и очередные заявления о необходимости сплотиться то ли перед лицом «русской угрозы», то ли перед вызовами терроризма — это лишь видимая часть айсберга Североатлантического альянса. Реальность более плачевна, чем пиар акции и переброска военной техники США к восточным границам альянса.

Как выяснилось, слабым звеном оказалась даже Великобритания. Помимо сведений о негодности королевских ВМС и ошибках при проектировании подводных лодок, последний доклад Международного института стратегических исследований показал, что расходы страны на НАТО в прошлом году снизились на 1,98%.

Хотя до показателя в 2% от ВВП - именно эта цифра значится как необходимый взнос со стороны всех стран-членов - было совсем немного, этот факт вызвал широкую дискуссию. Спикер министра обороны Великобритании назвал эти данные ошибочными. Правда, на фоне Брекзита роль Англии в НАТО также явно будет пересматриваться.

Тем не менее, финансовые проблемы постигли альянс значительно раньше. В апреле 2016 г. оборонный комитет НАТО принял решение использовать так называемый "креативный подсчет" для расходов, связанных со сбором разведданных и пенсиями для военнослужащих. Некоторые программы также были заморожены из-за отсутствия средств, хотя аппетит к расширению еще сохраняется.

Основатель и основной донор НАТО — США, были более конкретны по отношению к своим младшим коллегам. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис открыто заявил, что "американцы не могут заботиться о безопасности ваших детей больше, чем вы сами".

Это предупреждение прозвучало после высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости значительного увеличения военных расходов и о том, что НАТО устарела. Эти слова, естественно, вызвали неприятие среди лидеров европейских стран, даже ориентированных на США.

Мэттис сказал об этом на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 14 февраля в Брюсселе. Столтенберг пытался оправдаться, что остальные участники уже увеличили свои расходы на оборону и данное заявление американского коллеги не следует рассматривать как жесткое требование, а «мы посмотрели друг другу в глаза и согласились увеличить расходы».

Однако в реальности кроме США уровень 2% и выше поддерживают только Эстония, Греция и Польша. Остальные крупные игроки - Германия, Нидерланды, Франция, Италия, как ни странно, платят меньше. Например, Германия, вносит в копилку НАТО всего 1,19 % от своего бюджета на оборону. А в будущем, возможно, пересмотрят свою позицию, так как во всех этих странах к власти приходят евроскептики, имеющие довольно критическое отношение к евро-атлантическим связям и НАТО, в частности.

Внутренние тенденции также показательны, где идет явное разделение по принципу политической географии. Так, 16 февраля министры обороны Бельгии, Дании и Нидерландов подписали соглашение о создании многонационального командования сил специальных операций. Планируется, что эта инициатива будет запущена с 2019 г. и ее задачей будет проведение совместных небольших операций. Хотя это может выглядеть как общая работа НАТО, участие исключительно трех государств показывает потенциал для дальнейшей дифференциации и фрагментации внутри альянса.

Кроме того, в ЕС, согласно данным издания "Бизнес Инсайдер", большинство европейских лидеров идентифицировали Трампа как одну из наибольших угроз для самого ЕС, поэтому стараются дистанцироваться от посредничества какого-либо толка. Это не может не отразиться и на работе внутри Североатлантического альянса.

И, конечно же, НАТО как военно-политический альянс не смог и не сможет предотвратить терактов в странах Западной Европы, осуществленные и планируемые террористами из ИГИЛ (запрещенная в России организация). Поэтому баланс расходов будет смещаться в сторону национальных спецслужб и профилактических мер, а не безумно дорогого, но никому не нужного бряцанья оружием.

Интересы США в данном случае очевидны — они хотят переложить часть расходов по проведению операции «Атлантическая решимость» на европейских членов НАТО. Хотя используется американская техника и войска, Вашингтон обеспокоен, что остальные участники альянса будут преследовать свои интересы, а не стратегию, которая была разработана еще администрацией Обамы. Тем более, что в Европе практически все понимают как на предыдущем этапе Вашингтон манипулировал своими партнерами. Кроме того, США самим нужны дополнительные средства, так как они намерены перебросить значительный контингент в Сирию. Там уже находится около 500 военных советников, которые координируют действия курдов в северной части страны. Предполагается, что туда будут дополнительно отправлены 2000 солдат 2-й боевой бригады 82-й воздушно десантной дивизии, штаб квартира которой находится в Форте Брэгг, Северная Калифорния. 1800 военнослужащих оттуда уже находится на боевом дежурстве в Ираке.

Вашингтон обосновывает новое вмешательство двумя факторами — необходимостью освободить Ракку от террористов и создать «безопасную зону», где бы разместились лагеря с беженцами, которые и будут охранять американские войска. Указ, подписанный Дональдом Трампом, был обнародован 15 февраля. Сам указ называется "Защита нации от террористических атак иностранными гражданами", что напоминает указ Джорджа Буша младшего, подписанного после атак 11 сентября 2001 г. Там значится, что в течении 90 дней Госдепартамент и Министерство обороны США должны подготовить соответствующую стратегию, которая предусматривает и борьбу с террористами, и создание лагерей для беженцев (скорее всего, там найдет приют вооруженная оппозиция, которая под защитой Пентагона будет проходить инструктаж и обучение, чтобы возвращаться в сирийские города и продолжать войну против легитимного правительства).

Сами американские военные в кулуарах говорят, что данный указ слишком амбициозен и трудно исполним. Ведь администрация Обамы уже просчитывала все нужды и риски, связанные с созданием возможной оккупационной зоны на территории Сирийской Арабской Республики. Для этого потребовалось бы 30 тысяч американских военнослужащих, что значительно больше, чем Пентагон мог себе позволить даже в более лучшие времена.

Так, отставной бригадный генерал Барри МакКаффри, который за свою 32-летнюю карьеру занимал важные посты в Пентагоне и НАТО, назвал повестку дня, предложенную Трампом "непродуманной импульсивной мыслью". МакКаффри напоминает, что в Ираке в разгар военной кампании каждый месяц США были вынуждены тратить как минимум 11 миллиардов долларов. Поэтому он предполагает, что нынешняя концепция Трампа не будет иметь поддержки ни у Конгресса, ни у Пентагона.

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