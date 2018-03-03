/Поглед.инфо/ Пътувам с руснаци в Сърбия и всички те питат, защо надписите им са на латиница?



Всички наши [хърватски] ръкописи и старопечатни книги трябва да са кирилица, защото не всичко издадено на латиница е част до хърватското културно наследство. Сръбският език е единственият, където кирилицата и латиницата са признати като равноправни азбуки. В Европа това никога на никой не е пречело...

Имам предвид откровената неприязън към кирилицата на “самошовинисти“ - необразовани и незаинтересовани към собственото си културно наследство. Все повече те налагат мнението, че отечественото е остаряло и "не е в тренда", а кирилицата дори била свързана с екстремизма и политическите идеологии. Но в Русия, България, Украйна, Македония, кирилицата не е изключителна прерогатива на патриотичните или църковните среди. Имената на банките, на търговски марки като "Старбъкс", "Макдоналдс", "Кока-Кола", на холивудските блокбъстъри и големите търговски центрове официално се изписват на кирилица.

В историята са устояли народи и държави, които по своята природа са се оказали уникални и особени. Това са например, Русия, Китай, Япония, еврейския народ и други народи със собствена писменост и език. Тези народи, които доброволно са се поддавали на асимилация и са следвали "тренда", са се сляли с други народи и са изчезнали.

В тълпата винаги ще забележите човек, който се откроява, а не някой, който прилича на всички останали.Нали?

(рус.ез.)

Я ехал с русскими, и они спросили, почему все на латинице...

Это не был «Путь на юг» Цанета, но день тоже был жарким, а дорога — длинной. Для поездок по нашим железным дорогам нужны стальные нервы, особенно если вы приезжаете в столицу с юга, однако длительные поездки имеют и свои положительные стороны. Я не особенно дружелюбен, но мое врожденное русофильство, а также любезность спутников, подсевших ко мне в пути, привели к одной примечательной беседе.

Помимо спорных тем вроде того, что многие русские на родине не любят Путина, помимо политической ситуации в Сербии, религиозности, тяжелой жизни мы также обсудили то, что нас окружало - достаточно было посмотреть в окна, неудобные, но хотя бы чистые, из новых составов Железных дорог Сербии.

Мы проехали Джичевац. На обветшавшей станции было написано «Ћићевац — Ćićevac». Мой любезный попутчик, который путешествовал в компании своей супруги, двух детей и подруги-китаянки, спросил меня: «А почему везде надписи на латинице?»

Пока молодая пара попивала пиво домашнего производства и по-сербски поддразнивала свою китайскую подругу, которая ничего не понимала (причем тут дети продемонстрировали хороший уровень владения сербским), я ответил, что так осталось со времен СФРЮ. «Чтобы народы были равны, приравняли и алфавиты. Но когда государство распалось, хорваты и словенцы отказались от кириллицы, а мы оставили латиницу. Может, чтобы быть ближе к Западу и показать, насколько мы просвещенные, чтобы "нас было проще понять"».

Попутчик добавил, что то же самое видел в туристическом центре. «Все проспекты на двух языках: по-английски и по-сербски (на латинице), а кириллицы — нет. Разве ее не стоит использовать как свой бренд? Ведь приезжие французы и немцы все равно не смогут понять сербский хоть на латинице, хоть на кириллице. Они все из Западной Европы, где повсюду — сплошная латиница. А кириллицы там нет. И приехав сюда, они опять видят не то, чего у них нет, а то, что у них есть дома: pizza, bakery, bar, shop, cash и так далее».

Кто-то скажет: чего удивляться, это же русские. И все-таки стоит учесть, что, несмотря на все наши связи и на то, что в Сербии они чувствуют себя «как дома», все-таки их взгляд — взгляд со стороны, а не мнение уроженца Сербии.

Мой попутчик, панславист и страстный любитель языков, объяснил мне различие между чешским, сербским и польским языками, которые он изучает. И мы пришли к единому мнению о том, что язык нестабилен и переменчив, а также о том, что одним из его бастионов является алфавит, которым мы его отображаем на письме. Если обратиться хотя бы к первому изданию «Горного венца», то мы увидим, насколько изменился язык и письменность, и поэтому мы можем предугадать, что произойдет с языком, если кириллицу будут все больше забывать, и если будут употреблять заимствования и англицизмы…

Я говорю о том, что все наши рукописные и печатные книги должны быть на кириллице, и не о том, что все, изданное на латинице, относится к хорватскому культурному наследию (ведь сербский язык — единственный, где латиница и кириллица признаны равноправными алфавитами). Я даже не имею в виду то, что в Европе это никому никогда не мешало… Я говорю об откровенной неприязни к кириллице «самошовинистов», весьма необразованных и незаинтересованных в собственном культурном наследии. Укоренилось мнение о том, что все отечественное устарело и «не в тренде», а кириллицу даже связывают с экстремизмом и политическими идеологиями. В России, Болгарии, на Украине, в Македонии кириллица не является прерогативой исключительно патриотических или церковных кругов. Названия банков, «Старбакса», «Макдональдса», «Кока-колы», голливудских блокбастеров и крупных торговых центров официально пишутся кириллицей.В истории устояли народы и государства, которые были уникальными и особенными. Это, например, Россия, Китай, Япония, еврейский народ и другие с собственной письменностью и языком. Прилипалы и те народы, которые добровольно ассимилировались и следовали «трендам», слились с другими и исчезли. В толпе людей вы всегда заметите человека, который выделяется, а не того, кто похож на всех остальных.

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