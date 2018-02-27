/Поглед.инфо/ Бившият румънски президент Траян Бъсеску настоява официален Букурещ да открие парламентарна процедура за "денонсиране на пакта Молотов-Рибентроп". Още на следващия ден изявлението на Бъсеску бе разпространено от румънските и молдовските медии. Бившият президент недоволства, че редица страни, влезли в състава на СССР преди Втората световна война, или които са били членове на социалистическия лагер по силата на резултатите от войната, сега са част от ЕС и НАТО, а Румъния останала без териториите, „загубени“ през 1940 г.

Бъсеску иска да върне "достойнството" на Румъния, а заедно с това - и земите до река Днестър, които днес са територия на независимата държава Молдова, както и югозападните региони на Украйна...

Траян Бъсеску ловко играе с гордостта и самолюбието на сънародниците си, вкарвайки по този начин водещите политически сили на страната в капан. Той претендира за цялата територия на Молдова (без Приднестровието), Южна Бесарабия (която е почти половината от Одеска област) и Северна Буковина (по-голямата част от Черновицка област на Украйна).

В днешна Молдова активно действат политически сили, ратуващи за обединение с Румъния. Макар да нямат подкрепата на по-голямата част от населението на страната, те настоятелно лобират за обединение. В Киев пък, не искат и да чуват за румънските претенции. Но ако в района на Черновци има голяма румънска общност и силно прорумънско настроение, в селищата на Южна Бесарабия преобладават етнически руснаци, българи, гагаузи и молдовани. Това е регион с подчертано про-руски настроения.

До днес науката не е изяснила какъв е произхода на румънците и молдованите. Дали възможните им предци са траки, смесица от местните жители с римляни, мигранти от Балканите (областта между Албания, Гърция и бившата югославска република Македония и днес се нарича Куцовлахия)? Факт е, че през Средновековието територията на съвременна Бесарабия е под контрола на българското царство...

(рус.ез.)

Аппетиты Бухареста

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску обещает запустить парламентскую процедуру «денонсации пакта Молотова-Риббентропа» официальным Бухарестом. Соответствующее заявление Бэсеску распространили на днях румынские и молдавские СМИ. Экс-президента не устраивает тот факт, что ряд государств, вошедших в состав СССР перед Второй мировой войной или ставших участниками соцлагеря по ее итогам, сегодня уже вошли в ЕС и НАТО, а Румыния так и осталась без территорий, утраченных ею в 1940 году.

Бэсеску желает вернуть Румынии «достоинство», а вместе с ним – и земли до самого Днестра, на которых сегодня располагаются независимая Молдавия, а также – юго-западные регионы Украины...

Траян Бэсеску ловко играет на гордости и самолюбии соотечественников, загоняя тем самым ведущие политические силы страны в ловушку: не поддержат инициативу – обретут «непатриотический имидж», поддержат – всего лишь разовьют начинание, сделанное бывшим главой государства.

В последнее время на Западе постарались подзабыть, как азартно делили Югославию, рукоплескали развалу Советского Союза, поддерживали «развод» чехов со словаками и «завели песню» о нерушимости послевоенных границ, стараясь уязвить тем самым нас в контексте событий 2014 года – возвращения Крыма России. Тем не менее, мантра о границах регулярно звучит на мероприятиях ООН, ЕС и ОБСЕ. Но Бухарест делает вид, что его это не касается. Не так давно Румыния уже успела отхватить кусок территориального шельфа Украины в Черном море. Но это было проведено через международные судебные инстанции и, учитывая добровольное согласие на то Киева, все закончилось тихо. Тут же совсем другое дело. Бэсеску претендует сразу на все территории Молдавии (правда, без Приднестровья), Южную Бессарабию (почти половина Одесской области) и Северную Буковину (большая часть Черновицкого региона «незалежной»).

В Молдавии сегодня и без того активно действуют «юнионистские» политические силы, настроенные на объединение с Румынией. Они хоть и не имеют поддержку у большей части населения страны, но, по крайней мере, создают площадку для диалога. В Киеве же о претензиях на столь значительные территории, конечно, не захотят и слышать.

И если в Черновицкой области проживает большая румынская община и сильны прорумынские настроения, то в населенных пунктах Южной Бессарабии преобладают этнические русские, болгары, гагаузы и молдаване. Это регион с ярко выраженными пророссийскими настроениями.

А, может быть, Бухарест прав в своих притязаниях хотя бы с исторической точки зрения? Попробуем разобраться.

Кем являются румыны и молдаване по своему происхождению – по сей день до конца не ясно. Среди их возможных предков называют и фракийцев, и выходцев с Балкан, и римлян. То, что огромный вклад в формирование обоих народов (особенно молдаван) сделали славяне – очевидно. А вот относительно того, с кем именно славяне смешались, ученые спорят до сих пор. Следует отметить, что еще в XV веке восточные славяне составляли примерно половину от жителей Молдавии, и лишь к XIX столетию большинство из них было ассимилировано романским населением.

В средние века территория современной Бессарабии контролировалась Болгарским царством, Древнерусским государством, Галицко-Волынским княжеством, Золотой Ордой, Венгрией и Польшей. В XIV веке на ее территории возникло, собственно, Молдавское княжество. Уже в XV веке оно начало платить дань туркам, а в XVI – попало в сильную зависимость от Османской империи. Молдавские элиты неоднократно обращались с предложениями об установлении протектората России, однако долгое время эту идею не удавалось реализовать на практике (в том числе – из-за поражения Петра I в ходе Ясского похода). Российский протекторат был установлен лишь в 1774 году, по итогам Кючук-Кайнарджийского мирного договора, а полноправной частью России Бессарабия стала в 1812 году. Румыния же в это время шла своим путем и развивалась отдельно. Несмотря на то, что независимость она получила в 1877–1878 годах при поддержке России, страна быстро попала под европейское влияние и заняла во многом антироссийскую позицию.

В 1917 году в Бессарабии возникла Молдавская Демократическая Республика, являвшаяся частью России, и признавшая после Октябрьской революции власть Советов. В начале 1918-го она в условиях Гражданской войны и румынской интервенции объявит о своей независимости.

В том же 1918 году Румыния полностью оккупировала Бессарабию, а затем – просто присоединила к себе, отказав местному населению в праве на референдум. Молдавия в составе Румынии была превращена в самый бедный и отсталый сельскохозяйственный регион. Почти три четверти населения Молдавии в этот период были неграмотными.

Советская Россия сразу же осудила захват Бессарабии, но сил вернуть отнятое у нее во времена Гражданской войны не было. Однако в 1939 году Москва заявила о намерении восстановить статус-кво, а в 1940-м – передала румынским властям ультимативную ноту, которую те приняли, вернув аннексированные ранее территории Советам.

В ходе Великой Отечественной войны Румыния, как известно, выступила союзником Гитлера, оккупировав территорию УССР до самого Южного Буга. Однако затем эти земли были освобождены Красной армией, а румынские власти, изобразив осознание своей вины за связь с нацистами, о них больше не заикались. Молдавия же в составе Советского Союза стала цветущей республикой с достаточно высоким уровнем жизни, развитой перерабатывающей промышленностью и абсолютной грамотностью населения.

Когда сегодня румынские политики заявляют о своих претензиях на Бессарабию, они фактически занимаются историческим ревизионизмом, оправдывая тем самым незаконную аннексию российской территории в 1918 году и союзничество с Адольфом Гитлером в 1941–1944 гг.

И, что особо прискорбно, многоголосый хор западных демократий, который так громко обычно критикует каждый шаг Москвы, в ситуации с румынскими территориальными претензиями – дружно молчит.

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