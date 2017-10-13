/Поглед.инфо/ Министърът на отбраната на Полша Антоний Мачеревич направи обиколка в балканските страни, преговаряйки с ръководителите на Албания, Хърватия, Черна гора и Босна и Херцеговина (БиХ). Разговорите бяха около полската идея за Триморието и за ситуацията на източния фланг на НАТО.

Докато Мачеревич рекламираше Триморието на Балканите, полският президент Анджей Дуда разговаря на същата тема с българския президент Румен Радев във Варшава. Търсенето на синьо гориво в България е почти 100% покрито от доставки от Русия. За застъпниците на идеята за Триморието България е най-слабата връзка на Балканите; от 2013 г. насам тя непрекъснато увеличава обемите на вноса на руски газ. Но не само София се интересува от енергийно сътрудничество с Москва.

(рус.ез.)

Балканы в прицеле польского Троеморья

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич совершил турне по балканским странам, проведя переговоры с руководством Албании, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговины (БиГ). Говорили о Троеморье и о ситуации на восточном фланге НАТО.

Троеморье (этот же проект именуется «Инициатива трёх морей») представляет собой попытку консолидации на антироссийской платформе стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями, с целью возведения нового «санитарного кордона», отгораживающего Россию от Европы. На балтийском направлении у инициаторов проекта всё нормально – проамериканские русофобские режимы в Прибалтике готовы участвовать в любой антироссийской акции. На черноморском – тоже более или менее; Румыния реализует здесь родственный Троеморью проект «Великая Румыния», Украина превращена в авангард противостояния России.

Однако на адриатическом направлении идея Троеморья продвигается не так быстро. Конкретную готовность примкнуть к польской инициативе продемонстрировала Хорватия (первый саммит стран - участниц Троеморья состоялся в хорватском Дубровнике летом 2016 года), в то время как формат участия других балканских государств оставался неопределённым. Задачей Мачеревича в его поездке по Балканам было снять эту неопределённость.

По итогам визита польскому министру удалось подписать военное соглашение с Хорватией о ремонте вертолётов, об участии польского спецназа в работе центра подготовки НАТО в Хорватии, об отправке в ближайшие две недели 80 хорватских артиллеристов в батальонную группу НАТО в Польше. С Албанией было подписано соглашение о совместной службе польских и албанских военнослужащих в контингенте НАТО в Латвии, об участии Польши в создании в Албании центра подготовки НАТО. С Черногорией – об отправке черногорских солдат на восточный фланг НАТО и проведении совместных учений. С Боснией и Герцеговиной – о модернизации вооружения боснийской армии с участием польских оружейных концернов, о поддержке Варшавой планов Сараево интегрироваться в ЕС и НАТО.

Варшава, подчёркивая показатели экспорта в торговле между странами региона (для Польши это 20% всего экспорта, для Хорватии – 30%, для Латвии – все 40%), называет «Инициативу трёх морей» инфраструктурным проектом, призванным экономически связать Европу по линии север – юг.

Однако это лишь часть правды. Перевес в сторону военной составляющей в переговорах Мачеревича с балканскими партнёрами бросается в глаза, и инфраструктура здесь – всего лишь приложение к геополитике и стратегии. Иначе к участию в проекте приглашали бы всех желающих и не делили бы Европу на своих и чужих.

Сербия, ключевое государство на Балканах, такого приглашения не получала. Виной тому – связи Белграда с Москвой. Сербии Троеморье вообще грозит практически полным окружением либо недружественными режимами (Албания, Хорватия, БиГ, Черногория), либо странами, у которых с Сербией были напряжённые отношения в недавнем прошлом (Болгария, Венгрия).

Не получала приглашения в Троеморье и Черногория, пока не откололась от Сербии и не перешла к антисербской и антироссийской риторике. Не получает приглашения Россия, хотя углубление экономических отношений России и Европы принесло бы явную пользу.

Для успешной интеграции транспортной сети стран Троеморья нужны не менее €615 млрд. Получить эти деньги Варшава надеется из фондов Европейского союза, от США и даже от Китая, если удастся привлечь Пекин к сотрудничеству со странами Центрально-Восточной Европы в формате 16+1.

Параллельно транспортной интеграции будет проводиться интеграция в энергетической сфере с целью отвадить Европу от российского газа и подсадить на газ из Соединённых Штатов. В общей сложности страны, вовлекаемые в проект «Троеморье», потребляют до 40 млрд. куб. м природного газа. Северными энергетическими воротами Европы должен стать, по замыслу Варшавы, польский порт Свиноустье, который уже принял два танкера с американским сжиженным природным газом (СПГ), южными воротами – терминал на хорватском острове Крк (будет введён в эксплуатацию в 2019 году).

Пока Мачеревич рекламировал Троеморье на Балканах, президент Польши Анджей Дуда общался на ту же тему с президентом Болгарии Руменом Радевым в Варшаве. Потребности Болгарии в голубом топливе практически на 100% покрываются за счёт поставок из России. Болгария для кураторов Троеморья – самое слабое звено на Балканах, постоянно увеличивающее с 2013 года объёмы импорта российского газа.

Причём в энергетическом сотрудничестве с Москвой заинтересована не только София. Венгрия за счёт газа из России покрывает почти 90% своих потребностей, Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток - 2». Эти страны могут первыми отстраниться от участия в энергетических перетасовках Варшавы, и одно это сделает проект «Троеморье» незавершённым.

В 2018 году Польша будет председательствовать в Совете Безопасности ООН на правах непостоянного члена. И весь этот период – до конца следующего года – польская дипломатия посвятит сколачиванию очередного антироссийского блока в рамках «Инициативы трёх морей».

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