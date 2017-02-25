/Поглед.инфо/ Западните медии традиционно представят босненските мюсюлмани като жертви на "сръбския геноцид", макар че в началото на 90-те години, именно лидерите им съзнателно изостряха обстановката в република Босна и Херцеговина и доведоха до гражданска война. Любопитното е, че възраждането на тази агресивност сега "неочаквано" съвпада с влошаване на ситуацията на Балканите като цяло, когато в Косово местните "спецслужби" разкрили "руска шпионска мрежа" и заявиха, че създават собствена армия, а в Черна гора била разкрита "руска конспирация".

Неотдавна Бакир Изетбегович – син на идеолога на балканския ислямизъм Алиа Изетбегович – подава отново иск в Хага от името на Босна и Херцеговина срещу „сръбския геноцид”. Сега маховикът на замисленият нов конфликт едва ли ще може да се спре. Президентът на Република Сръбска Мирослав Додик заяви, че лидерът на босненските мюсюлмани няма право да подава иск от името на република Босна и Херцеговина; територията, която Бакир Изетбегович контролира са само пет кантона и нищо повече. Но този акт засилва национализма сред босненските мюсюлмани, които искат да се представят като единствените жители на Босна и Херцеговина, все едно, че страната принадлежи само на тях. По данни на самите босненски спецслужби, само през миналата година в страната са се завърнали от Сирия около стотина джихадисти, а други 3400 са потенциално готови да започнат война срещу "неверниците" при първи повик.

(рус.ез.)

Кто и зачем хочет уничтожить хрупкий мир в Боснии и Герцеговине

Руководство общины боснийских мусульман-бошняков, традиционно представляемых западными медиа в качестве жертв «сербского геноцида», как и в начале девяностых, сознательно пошло на обострение ситуации в лоскутной республике Босния и Герцеговина. Любопытно, что его активность «неожиданно» совпала с обострением обстановки на Балканах в целом, когда в Косово местные «спецслужбы» выявили «сеть российских шпионов» и заявили о создании собственной армии, а в Черногории был раскрыт «российский заговор».

Младший не лучше старшего

Лидеры боснийских мусульман решили не искать очередную «руку Москвы» у соседей-сербов, а надумали во второй раз подать иск в Гаагский суд о признании Сербии ответственной за «вооруженную агрессию и геноцид» бошняков в гражданской войне 90-ых годов, предоставив какие-то новые факты и документы. Впервые подобный иск подавался БиГ в 2007-ом году, но тогда трибунал решил, что уже достаточно наказал сербов за стремление сохранить Югославию и не быть уничтоженными боснийскими, хорватскими и албанскими сепаратистами, пересажав или уморив в застенках всех видных представителей их военно-политической элиты. И в удовлетворении иска отказал.

И, вот, спустя десять лет, словно черт из табакерки с ревизией этого иска вынырнул никто иной, как член боснийского президиума от бошняков Бакир Изетбегович — достойный сын лидера боснийских сепаратистов 90-ых Алии Изетбеговича. Того самого, что в 1992 году по совету «американских партнеров» дезавуировал свою подпись под мирным планом португальца Жозе Кутильеро, не позволив БиГ превратиться в балканский аналог Швейцарии и тем самым развязав кровопролитную войну, унесшую жизни более ста тысяч жителей края. Того Изетбеговича, что в молодости вербовал молодых бошняков в дивизию СС «Ханджар», в годы социалистической Югославии сидел за предельно экстремистскую «Исламскую декларацию», призывавшую к мусульманской революции, в 90-е призывал на антисербский джихад исламских экстремистов со всего мира, а в 1994-ом встречался в Сараево аж с самим Усамой бен Ладеном (в те годы тот еще оставался рукопожатным партнером «цивилизованного мира» и героем антисоветской афганской войны).

Нужно отметить, что Изетбегович-сын недалеко ушел от своего отца. При посредничестве его фирмы и не без выгоды для него самого только в столице БиГ Сараево обосновались 40 тысяч выходцев из арабского мира — компания Изетбеговича продавала им земельные участки и недвижимость. А среди молодых славянок-бошнячек шла постоянная пропаганда престижности браков с пришлыми «настоящими мусульманами». Тот момент, что большинство из новоиспеченных боснийцев принесли в регион откровенно ваххабитскую идеологию, бошнякского члена президиума республики волновал не особо сильно. Напротив, будучи в свое время директором Института развития Сараево, он выделил землю, ранее принадлежавшую бежавшей из города семье сербских предпринимателей, под строительство крупнейшей на Балканах мечети короля Фахда — культового сооружения, возведенного целиком на деньги саудитов и довольно скоро завоевавшего репутацию центра ваххабизма в боснийской столице. Ну, а имам этой мечети — в годы гражданской войны командир 4-ой бригады сепаратистской Армии Боснии и Герцеговины Назим «Мударис» Халилович, с тех пор стал одним из лучших друзей бошнякского лидера, неизменно поддерживающего любые, даже самые радикальные инициативы Бакира Изетбеговича. В том числе и ту, что касалась повторного иска о признании «геноцида» — наделавшую много шуму и поставившую государственное образование Босния и Герцеговина на грань горячего конфликта, пока еще, к счастью, не вооруженного.

Сорванное примирение

О намерении вновь пожаловаться в Гаагу Бакир Изетбегович заявил в ходе конференции Партии демократического действия (SDA) — еще одного папенькиного детища и наследства, которое, несмотря на вполне себе либеральное название, изначально было моноэтничным и моноконфессиональным образование (эта политическая сила, основанная на заре девяностых Алией Изетбеговичем, считает его сына Бакира своим негласным лидером, но быть таковым официально он не может из-за высокой государственной должности, предполагающей внепартийность). Особую пикантность ситуации придает тот факт, что посвятить своих политических сторонников, а потом и СМИ в планы по поводу ревизии иска Изетбегович-младший решил незадолго до предполагавшегося в феврале визита в Боснию и Герцеговину президента Сербии Томислава Николича — первого визита сербского лидера в Сараево со времени начала гражданской войны в Югославии. На резонные вопросы журналистов, а не помешает ли его активность грядущему историческому событию, глава мусульманской общины Боснии отвечал в духе того, что, мол, пусть сербский президент решает сам — ехать ли ему теперь в Сараево или нет, но он, Изетбегович, от своих планов не отступится. На вопрос же о том, почему он решил выступить с такой идеей именно сейчас, член президиума отвечал весьма уклончиво.

И сын своего отца таки добился желаемого — визит Николича был сорван, сербский президент заявил, что «нет смысла стремиться туда, где тебя не ждут», и обещал приложить все усилия, чтобы бошнякский иск был отклонен и в этот раз. В ответ на это представитель сербской общины в президиуме Младен Иванич собрал экстренное заседание с целью урезонить своего бошнякского визави — но тот покинул его, не желая слушать доводы оппонентов, впоследствии объяснив свой поступок тем, что заседание было «подготовлено не по процедуре». А в Гаагский суд таки поступил повторный иск от БиГ, поданный представителями бошнякского истеблишмента, проигнорировавшими протесты сербской и молчаливое неодобрение хорватской общин — член президиума от последней Драган Чович отказался поддерживать неуемное рвение Изетбеговича.

Праздник преткновения

Теперь маховик конфликта вряд ли удастся остановить. Так, президент сербского энтитета (части) БиГ — Республики Сербской Мирослав Додик довольно недвусмысленно высказался по поводу права лидера боснийских мусульман подавать иск к Белграду от имени всего государства: «Бакир Изетбегович — это пять кантонов и больше ничего. Мы видим разгул национализма у бошняков, которые хотят представить себя единственными титульными жителями Боснии и Герцеговины, как будто эта страна принадлежит только им».

При этом Додик сообщил о том, что против него и сербского члена президиума Младена Иванича фабрикуют дело в сараевской прокуратуре за проведение Дня Республики 9 января — собственно, в тот день, когда она и была провозглашена в 1992-ом году. К слову сказать, в отношении солдат Третьего пехотного полка, принимавших участие в праздничной церемонии по случаю этого праздника, оно уже возбуждено.

Казалось бы, какие претензии могут быть у Сараево к властям сербского энтитета? Дата празднования была выбрана вполне логично, однако боснийские ревнители закона увидели в ней угрозу целостности страны и дискриминацию других общин, поскольку празднование пришлось и на православный праздник. Сараевские власти хотели запретить РС праздновать День Республики именно 9 января решением Конституционного суда, но Додик опередил их, проведя на подконтрольной ему территории референдум по этому поводу, заручившись мнением подавляющего большинства боснийских сербов. В чем его неожиданно поддержала и большая Сербия, ранее не высказывавшая симпатий к РС на официальном уровне: за месяц до планировавшегся официального визита в БиГ Томислав Николич все-таки побывал на территории этого государства, но в столице сербского энтитета — Баня-Луке, чтобы поздравить своих соплеменников с их праздником.

Проповедь ненависти

Однако ответ из Сараево пришел мгновенно. И не только в виде репрессий и политических козней. «Те, кто считают, что ради любви и добрососедских взаимоотношений не следует добиваться наказания преступников, подвергавших геноциду наш народ, не найдет утешения ни в вере, ни в жизни», — сказал в одной из недавних проповедей, прозвучавшей в те дни, когда Изетбегович заявил городу и миру об обновлении иска, имам все той же ваххабитской мечети короля Фахда Назим «Мударис» Халилович.

«Я призываю проклятие Аллаха на преступников и их пособников, выступивших против резолюции, и прошу Аллаха уничтожить их преступный, опирающийся на насилие режим, уничтожить их самих и их семьи, наслать на них бедность и неизлечимые болезни», — говорил он в 2015 году, когда Россия воспользовалось правом вето и не допустила принятия в ОНН резолюции по «геноциду в Сребренице». Не прояви тогда Москва дипломатическую волю, Сербия бы на десятилетия лишилась права собственного голоса на Балканах, а сильно раздражающую Сараево Республику Сербскую можно было бы легко ликвидировать как «геноцидное образование». Тем более, что охочий до проповедей имам продвигал эту идею еще в 2009-ом году, в том числе и со страниц центральных сараевских изданий.

Стала ли пощечина в виде гааского иска только лишь ответом на строптивость сербов, пожелавших праздновать День Республики тогда, когда им этого хочется? Вряд ли. Если увязать произошедшее с аналогичными событиями, происходящими по всем западным Балканам, складывается ощущение, что через свои марионеточные режимы в Сараево, Приштине (Косово) и Подгорице (Черногория) Запад вновь хочет показать, кто хозяин на Балканах. И показать, в первую очередь, Москве, которая в последние годы начала активно сотрудничать с сербами как со своими стародавними историческими союзниками.

Кстати, едва стало ясно, что никакие местные резоны на Изетбеговича не подействуют, представители политической элиты боснийских сербов сразу же провели консультации с послом России в БиГ Петром Иванцовым. А российский атташе, в свою очередь, моментально потребовал созвать экстренное заседание послов при Совете по выполнению Мирного соглашения (Peace Implementation Council, PIC) — органа, в свое время придуманного Западом для надзора за тем, чтобы жители региона, преобразованного в государство, снова не начали стрелять друг в друга. Послы встретились и практически единодушно пришли к общему выводу порекомендовать лидерам боснийских мусульман «воздержаться от односторонних решений и действий, препятствующих компромиссу и диалогу».

Теперь Россия, в отличие от девяностых, способна и на такое. Однако, с учетом изменения политической обстановки довольно трудно прогнозировать, к какому решению, после изучения «новых свидетельств геноцида», теперь приедет самый беспристрастный в мире суд в Гааге. И согласятся ли теперь хотя бы на время успокоиться раззадоренные речами проповедников и политиков «жертвы геноцида». Ведь по данным самих боснийских спецслужб только в прошлом году в страну после джихада в Сирии вернулось около сотни своих боевиков, и еще 3,4 тысячи потенциально готовы начать войну с «неверными» по первому же приказу.